Σε επαγγελματικό burnout οδηγεί η πανδημία

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (WHO) σχεδόν 1 δισ. άνθρωποι αντιμετωπίζουν ψυχικό πρόβλημα ή ψυχική διαταραχή. Ο ίδιος Οργανισμός

υπολογίζει ότι η κατάθλιψη και οι αγχώδεις διαταραχές κοστίζουν στην παγκόσμια οικονομία περίπου 1 τρισ. ετησίως λόγω χαμένης παραγωγικότητας.

Η διολίσθηση από την ψυχική ευεξία στην έντονη ασθένεια περνά και από το επιχειρηματικό περιβάλλον. Το 75% των εργαζομένων χρειάζεται ψυχολογική υποστήριξη για να ενισχύσει τη ψυχική́ υγεία του, ενώ το 24% χρειάζεται στήριξη της ψυχικής ευεξίας του κι έχει μέτριες ανάγκες σε συμβουλευτική ή ψυχοθεραπεία. Ποσοστό του 1% των εργαζομένων χρειάζεται όχι μόνο υποστήριξη ψυχικής ευεξίας, αλλά υπάρχει επιτακτική́ ανάγκη για εντατική θεραπεία ή άλλες υπηρεσίες.

Ο Σύνδεσμος ΑΕ και ΕΠΕ, αφουγκραζόμενος τη μεγάλη αυτή κοινωνική ανάγκη, διοργάνωσε στις 16 Δεκεμβρίου 2021 Ημερίδα στη θεματική: Ψυχική Υγεία & Πανδημία: Οικογένεια, Κοινωνία, Οικονομία. Στην έναρξη της εκδήλωσης, ο Πρόεδρος του Συνδέσμου, Σίμος Αναστασόπουλος, αναφέρθηκε σε ευρήματα πρόσφατων ερευνών που καταδεικνύουν το πρόβλημα ψυχικής υγείας κυρίως στις γυναίκες, οι οποίες χωρίς αμφιβολία έχουν επωμιστεί μεγάλο βάρος αυτό το διάστημα. Παράλληλα ανέδειξε το γεγονός ότι η τηλεργασία, αν και παρουσιάζει μεγάλα ποσοστά παραγωγικότητας, προκαλεί άγχος και κατάθλιψη.

Η Yφυπουργός Υγείας, Ζωή Ράπτη, εστίασε στο άγχος, την κατάθλιψη, την οργή, την βίαιη συμπεριφορά και την ενδοοικογειακή βία ως συνέπειες της πανδημίας. Επεσήμανε την επιβάρυνση της ψυχικής υγείας των εφήβων και νέων κατά 25%. Περιέγραψε τις πρωτοβουλίες της κυβέρνησης για την υποστήριξη των πολιτών σε θέματα ψυχικής υγείας, αλλά και σε επίπεδο πρόληψης, όπως οι δομές ψηφιακών ιατρείων για απομακρυσμένες περιοχές. Υπερθεμάτισε την ανάγκη συνεργασίας της δημόσιας διοίκησης με τις ΜΚΟ αλλά και τον ιδιωτικό τομέα σε αυτό το θέμα. Η Πρόεδρος Επιτροπής Γυναικών του Συνδέσμου & CEO της TOTOTHEO MARITIME, Δέσποινα Θεοδοσίου, ανέδειξε το ζήτημα της ψυχικής ανθεκτικότητας. Χαρακτηριστικά ανέφερε ότι η εργαζόμενη γυναίκα που υφίσταται ακόμη την επαγγελματική ανισότητα, βιώνει σήμερα μια ακόμη πιο επώδυνη κατάσταση που την οδηγεί σε εξάντληση και σε επιθυμία εξόδου από την εργασία.

Το βασικό συμπέρασμα της πολύ ενδιαφέρουσας εκδήλωσης ήταν ότι οι εργαζόμενοι παγκοσμίως βρίσκονται σε κατάσταση burnout λόγω της πανδημίας. Δραματικές όμως είναι οι επιπτώσεις σε εκείνες τις γυναίκες, που η κρίση επέτεινε το εργασιακό τους πρόβλημα. Εκτός της ανισότητας η εργαζόμενη έχει να αντιμετωπίσει κλίμα μεγάλης ψυχολογικής πίεσης που επιδρά αρνητικά στο επαγγελματικό της μέλλον. Ειδικά στην παραγωγική ηλικιακή ομάδα 30-40 η γυναίκα βιώνει ισχυρό burnout. Αξίζει να σημειωθεί ότι το 75% των υγειονομικών που βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της πανδημίας είναι γυναίκες, αλλά παράλληλα το 85% μελών επιτροπών που αποφασίζουν διεθνώς για τα μέτρα αντιμετώπισης της κρίσης είναι άντρες. Η πανδημική κρίση έφερε στην επιφάνεια και σοβαρά οικογενειακά προβλήματα που έμεναν κρυφά ή αγνοούνταν, όπως και το parental burnout, λόγω αλλαγών στις συνθήκες διαβίωσης των οικογενειών. Στον αντίποδα είναι σημαντικό ότι απενοχοποιήθηκε η ψυχική υγεία και οι άνθρωποι πλέον μιλούν ανοιχτά για σχετικές διαταραχές, αφού έχουν επιπτώσεις στην ποιότητα ζωής και τις διαπροσωπικές σχέσεις τους. Κάτι που αναδείχθηκε από τη συζήτηση σχετικά με τους εργαζόμενους στην επιχείρηση, ήταν αφενός η κατανόηση ότι η επιβάρυνση της ψυχικής τους κατάστασης πρέπει να αντιμετωπίζεται με ενσυναίσθηση και όχι με κριτήρια παραγωγικότητας, και αφετέρου η ανάγκη για προσέγγιση του ζητήματος με μέθοδο ανάλογη με αυτή της υγειονομικής κρίσης. Στην εκδήλωση συμμετείχαν οι: Ελένη Λαζαράτου, Καθηγήτρια Παιδοψυχιατρικής, Α΄ Ψυχιατρική Κλινική, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών, Δρ. Σεβαστή Χατζηφωτίου, Αναπλ. Καθηγήτρια Κοινωνικής Εργασίας στο Τμήμα Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής Επιστήμης του Δ.Π.Θ, Ράνια Αικατερινάρη, Μέλος του Ελληνικού Συμβουλίου Διακυβέρνησης και πρώην Διευθύνουσα Σύμβουλος της Ελληνικής Εταιρίας Συμμετοχών και Περιουσίας, Μέλος Επιτροπής Γυναικών Συνδέσμου ΑΕ & ΕΠΕ, Γιώργος Δελλής, Νοσηλευτής, Εκπρόσωπος της Ομάδας Διαχείρισης του ΕΟΔΥ για τον κορωνοϊό, Χρήστος Τσόπελας, Ψυχίατρος, Διευθυντής ΕΣΥ, Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής, Γραμματέας ΔΣ ΕΨΔΕ, Κατερίνα Νομίδου, μέλος, Technical Advisory Group (TAG) on the mental health impacts of COVID-19 in the WHO European Region, Ευτυχία Κασελάκη, Partner ΕΥ, Δρ. Βενετία Κουσία, Γενική Διευθύντρια Συμβουλίου Ανταγωνιστικότητας της Ελλάδας, Γεωργία Μουρλά, Αναπληρώτρια Επιτελική Διευθύντρια Σχέσεων με Εκδότριες του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Συντόνισαν οι: Γιάννης Διονάτος, δημοσιογράφος-εκδότης, Γιώργος Αλαφούζος, Πρόεδρος Δ.Σ. της Ένωσης Ψυχιατρικών Κλινικών Ελλάδος και η Δρ Ιωάννα Αναστασοπούλου, ΓΓ και Νομικός Σύμβουλος ΣΑΕ & ΕΠΕ.

Παρακολουθήστε την εκδήλωση: https://www.youtube.com/watch?v=BvKdvZPhkO4

