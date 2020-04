Επιπεφυκίτιδα προκαλεί ο κοροναιός, είτε ως πρώιμο σημάδι λοίμωξης, είτε κατά τη διάρκεια νοσηλείας του ασθενή, σύμφωνα

με μελέτες και αρκετές δημοσιευμένες ιατρικές αναφορές!

Μάλιστα τα πρώτα στοιχεία που δημοσιεύτηκαν αναφέρουν ότι η επιπεφυκίτιδα, αναπτύσσεται σε περίπου 1% έως 3% των ατόμων που μολύνονται απόκοροναϊό.

Συγκεκριμένα:

-Σε μια μεγάλη μελέτη που δημοσιεύθηκε στο New England Journal of Medicine, οι ερευνητές τεκμηρίωσαν την «συμφόρηση του επιπεφυκότα» σε 9 από 1.099 ασθενείς (0,8%) που νοσηλεύτηκαν με εργαστηριακά επιβεβαιωμένο COVID-19 από 30 νοσοκομεία σε όλη την Κίνα.

– Σε μια άλλη αναδρομική σειρά περιπτώσεων που δημοσιεύτηκε στις 31 Μαρτίου στο JAMA Ophthalmology, 12 από 38 «κλινικά επιβεβαιωμένες» νοσοκομειακές περιπτώσεις COVID-19 στην επαρχία Hubei της Κίνας, είχαν οφθαλμικές «ανωμαλίες» δηλ χύμωση (οίδημα) και / ή εκκρίσεις. Δύο ασθενείς είχαν θετικό επίχρισμα επιπεφυκότος για SARS-CoV-2 RNA, ένας με σημάδια υπεραιμίας επιπεφυκότα και ο άλλος με χύμωση και επιφορά (δακρύρροια).

-Δύο μελέτες που δημοσιεύτηκαν στο MedRxiv δείχνουν επίσης σχετικά χαμηλή πιθανότητα μολυσματικού ιού στα δάκρυα των ασθενών με COVID-19. Η μία μελέτη των Zhang και συν από 72 επιβεβαιωμένους ασθενείς με COVID-19, μόνο 2 ασθενείς είχαν επιπεφυκίτιδα.

-Στην εργασία των Zhou et al. από 63 επιβεβαιωμένους ασθενείς με COVID-19 στο Wuhan, μόνο ένας (1) είχε επιπεφυκίτιδα και αρνητικό επίχρισμα επιπεφυκότος για SARS-CoV-2 RNA. Η καλλιέργεια επιπεφυκότος ενός άλλου ασθενούς ήταν θετικό και 2 ήταν «πιθανά» περιστατικά COVID-19.

«Επειδή η επιπεφυκίτιδα είναι μια κοινή πάθηση και οι ασθενείς συχνά επισκέπτονται τους οφθαλμίατρους χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή καθώς μέχρι σήμερα έχουν μολυνθεί και πεθάνει δεκάδες συνάδελφοι» αναφέρει ο χειρουργός οφθαλμίατρος, Καθηγητής Οφθαλμολογίας του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου και επιστημονικός υπεύθυνος του Οφθαλμολογικού Κέντρου Γλαυκώματος & Laser Αθηνών, Βασίλειος Κοζομπόλης.

Αξίζει να τονιστεί πως ο κινέζοςοφθαλμίατρος, Li Wenliang, MD, ήταν ο πρώτος γιατρός που ενημέρωσε τις αρχές για την υψηλή μεταδοτικότητα του κοροναϊού και αργότερα πέθανε από την ασθένεια. Ο ίδιος πίστευε ότι μολύνθηκε από ασυμπτωματικό ασθενή με γλαύκωμα. Καταγράφηκαν επίσης θάνατοι οφθαλμολόγων και ωτορινολαρυγγολόγων στην Κίνα και την Ιταλία.

ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΕ ΧΛΩΡΟΚΙΝΗ

Η Αμερικανική Ακαδημία Οφθαλμολογίας δεν έχει καταθέσει συγκεκριμένη άποψη για τη χρήση χλωροκίνης ή υδροξυχλωροκίνης σε ασθενείς με COVID-19.

Ωστόσο, σε μια ανασκόπηση των δημοσιευμένων κατευθυντήριων γραμμών για τη χρήση αυτών των δυο φαρμάκων ως θεραπεία για το COVID-19, μια ομάδα εργασίας της επιστημονικής οφθαλμολογικής εταιρείας Vitreo-Retina Society Ασίας-Ειρηνικού διαπίστωσε ότι οι προτεινόμενες δόσεις σε πολλές από τις τρέχουσες μελέτες παγκοσμίως ξεπέρασαν την μέγιστη ημερήσια δόση που θεωρείται ασφαλής για μακροχρόνια θεραπεία για ρευματικές και άλλες χρόνιες ασθένειες ( <5mg / kg βάρους για υδροξυχλωροκίνη).

Ο κίνδυνος μη αναστρέψιμης βλάβης της ωχράς κηλίδας – που είναι το σημείο του αμφιβληστροειδούς με την ευκρινέστερη όραση-σε αυτές τις υψηλότερες δόσεις για μικρό χρονικό διάστημα είναι άγνωστος.

Οι ασθενείς θα πρέπει να ενημερώνονται για την πιθανότητα τοξικότητας και βλάβης της ωχράς κηλίδας πριν ξεκινήσουν τη θεραπεία.

