Ποιο ποτό ανεβάζει την πίεση και θέτει σε κίνδυνο την καρδιά

Ανεβασμένη αρτηριακή πίεση και αρρυθμία απειλητική για τη ζωή προκαλεί η κατανάλωση ενός λίτρου ενεργειακού ποτού μέσα σε τρεις μέρες, υποστηρίζει νέα επιστημονική μελέτη

Η κατανάλωση 1.000 ml ενεργειακού ποτού σε σύντομο χρονικό διάστημα μπορεί να αυξήσει την αρτηριακή πίεση και τον κίνδυνο ανωμαλιών στην ηλεκτρική δραστηριότητα της καρδιάς, οι οποίες μπορεί να επηρεάσουν τον καρδιακό ρυθμό, υποστηρίζει μια νέα μικρή μελέτη που δημοσιεύθηκε στο Journal of the American Heart Association.

Η μελέτη περιελάμβανε 34 υγιείς εθελοντές ηλικίας από 18 έως 40 ετών, οι οποίοι κλήθηκαν να διαλέξουν τυχαία και να πιουν είτε 1.000 ml ενός από δύο ενεργειακά ποτά με καφεΐνη που διατίθενται στην αγορά είτε ένα εικονικό ενεργειακό ρόφημα μέσα σε τρεις διαφορετικές ημέρες. Τα ροφήματα καταναλώθηκαν μέσα σε 60 λεπτά και όχι λιγότερο από 500 ml ανά 30 λεπτά της ώρας. Οι ερευνητές μέτρησαν την ηλεκτρική δραστηριότητα στην καρδιά των εθελοντών μέσω ηλεκτροκαρδιογραφήματος και κατέγραψαν επίσης την αρτηριακή πίεση του κάθε συμμετέχοντα. Όλες οι μετρήσεις λήφθηκαν κατά την έναρξη της μελέτης και έπειτα κάθε 30 λεπτά για τέσσερις ώρες μετά την κατανάλωση του ροφήματος.

Και τα δύο ενεργειακά ποτά που δοκιμάστηκαν περιείχαν 304-320 ml καφεΐνης ανά 1.000 ml, δόση η οποία εκτιμάται ότι δεν προκαλεί μεταβολές στην ηλεκτρική δραστηριότητα της καρδιάς. Άλλα κοινά συστατικά των ενεργειακών ποτών της μελέτης αποτελούσαν η ταυρίνη (αμινοξύ), η γλυκουρονολακτόνη (απαντάται στα φυτά και τους συνδετικούς ιστούς) και οι βιταμίνες Β. Το ρόφημα με το εικονικό φάρμακο περιείχε ανθρακούχο νερό, χυμό lime και πρόσθετα γεύσης κερασιού.

Στους συμμετέχοντες που κατανάλωσαν κάποιο από τα δύο ενεργειακά ποτά, οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι το διάστημα QT ήταν 6-7.7 χιλιοστά του δευτερολέπτου μεγαλύτερο στις τέσσερις ώρες, σε σύγκριση με όσους κατανάλωσαν το εικονικό ποτό. Το διάστημα QT είναι η μέτρηση του χρόνου που χρειάζονται οι κοιλίες της καρδιάς για την εκπόλωση και την επαναπόλωση. Το χρονικό διάστημα μεταξύ της έναρξης εκπόλωσης και του τέλους της επαναπόλωσης των κοιλιών διαρκεί από την αρχή του επάρματος Q μέχρι το τέλος του επάρματος Τ. Η φυσιολογική διάρκεια του χρονικού διαστήματος Q-T είναι 0,35 sec. Εάν αυτό το χρονικό διάστημα είναι είτε πολύ μικρό είτε πολύ μεγάλο, μπορεί να προκαλέσει ανωμαλία στον ρυθμό των χτύπων της καρδιάς, με την επακόλουθη αρρυθμία να είναι απειλητική για τη ζωή.

Τα αποτελέσματα της μελέτης επιβεβαιώνουν τα προηγούμενα ευρήματα και υποδεικνύουν ότι οι μεταβολές του διαστήματος QT σε γενικές γραμμές διατηρούνται και μετά την περίοδο παρακολούθησης των τεσσάρων ωρών, αντί να συνιστούν ένα βραχύχρονο σύμπτωμα που διαρκεί για λίγο μετά την κατανάλωση των 1.000 ml ενεργειακού ποτού. Οι ερευνητές βρήκαν επίσης μια στατιστικά σημαντική αύξηση της συστολικής και διαστολικής αρτηριακής πίεσης κατά 4-5 mm Hg στους συμμετέχοντες που κατανάλωναν τα ενεργειακά ποτά. «Βρήκαμε μια συσχέτιση μεταξύ της κατανάλωσης ενεργειακών ποτών και των μεταβολών στο διάστημα QT και την αρτηριακή πίεση, η οποία δεν μπορεί να αποδοθεί στην καφεΐνη. Πρέπει επειγόντως να ερευνήσουμε το συγκεκριμένο συστατικό ή τον συνδυασμό συστατικών σε διάφορα είδη ενεργειακών ποτών που θα μπορούσαν να εξηγήσουν τα ευρήματα που αποτυπώθηκαν στην κλινική δοκιμή μας», δήλωσε ο επικεφαλής συγγραφέας Sachin A. Shah, καθηγητής Φαρμακευτικής στη Σχολή Φαρμακευτικής και Επιστημών Υγείας Thomas J. Long του Πανεπιστήμιο του University of the Pacific στο Stockton της Καλιφόρνια.

Σημειώνεται ότι πρόκειται για τη μεγαλύτερη ελεγχόμενη μελέτη σχετικά με τις επιπτώσεις των ενεργειακών ποτών στην καρδιά και την αρτηριακή πίεση σε νέους υγιείς εθελοντές. Παρόλα αυτά, η μελέτη υπόκειται σε κάποιους περιορισμούς, όπως το ότι σχεδιάστηκε για να αξιολογήσει τις επιπτώσεις της βραχυπρόθεσμης κατανάλωσης ενός ενεργειακού ποτού και δεν παρέχει πληροφορίες ούτε για τις μακροπρόθεσμες επιπτώσεις αλλά ούτε και τις επιπτώσεις της τακτικής κατανάλωσης. Επιπλέον, αξιολόγησε αποκλειστικά την κατανάλωση ενεργειακών ποτών, αν και αυτά συνήθως συνδυάζονται με την κατανάλωση και άλλων ουσιών, όπως το αλκοόλ. Τέλος, η μελέτη περιελάμβανε μόνο υγιή άτομα ηλικίας 18 έως 40 ετών και τα αποτελέσματα μπορεί να είναι διαφορετικά σε άλλους πληθυσμούς.

«Τα ενεργειακά ποτά είναι εύκολα προσβάσιμα και συνήθως καταναλώνονται από μεγάλο αριθμό εφήβων και νεαρών ενηλίκων, όπως οι φοιτητές, επομένως είναι πολύ σημαντικό να κατανοήσουμε πώς αυτά τα ποτά επηρεάζουν την καρδιά», δήλωσε συμπερασματικά, η δεύτερη συγγραφέας της μελέτης Kate O’Dell, Pharm.D. καθηγήτρια Φαρμακολογίας και διευθύντρια βιωματικών προγραμμάτων στο ίδιο εκπαιδευτικό ίδρυμα.

