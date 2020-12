Βίσση-Βανδή: Η κόντρα των 90ς έσβησε σήμερα στο J2US

Άννα Βίσση και Δέσποινα Βανδή σχολιάζουν την κόντρα που έγραψε ιστορία στα 90ς

Σαν κεραυνός εν αιθρία έπεσε η είδηση ότι η Άννα Βίσση και η Δέσποινα Βανδή θα τραγουδήσουν μαζί. Oι δύο ερμηνεύτριες βρίσκονται αυτή την ώρα επί σκηνής στον τελικό του J2US, σε μια αναμφισβήτητα μία ιστορική μουσικά και τηλεοπτικά συνάντηση. Μάλιστα, οι δύο γυναίκες σχεδιάζουν αργότερα να ηχογραφήσουν ένα ντουέτο με πρωτότυπο τραγούδι που θα γραφτεί ειδικά για αυτές και θα κυκλοφορήσει από την κοινή δισκογραφική τους στέγη, την Panik.

Η… χρόνια κόντρα!

Ήταν 15 Ιανουαρίου του 1999 και το εβδομαδιαίο περιοδικό Down Town κυκλοφόρησε με εξώφυλλο τη Δέσποινα Βανδή και τίτλο την εκρηκτική δήλωση: «Η Βίσση είναι 30 χρόνια στο τραγούδι κι εγώ δεν είμαι ακόμη 30 χρόνων». Αυτή ήταν η απαρχή μιας φημολογούμενης κόντρας-για πολλούς «κατασκευασμένης» από τα media – που ακολούθησε τις καριέρες των δύο τραγουδιστριών για πολλά χρόνια, διχάζοντας τα φαν κλαμπ τους μέχρι και σήμερα. «Κραυγή» Vs «Υποφέρω», «βισσικοί» Vs «βανδικοί». Άννα Βίσση και Δέσποινα Βανδή σπανίως ασχολήθηκαν με την «κόντρα» τους, υπήρξαν όμως μικρές αναφορές σε συνεντεύξεις τους, που σκιαγραφούν τα συναισθήματά τους μέσα στο πέρασμα των χρόνων.

Η Δέσποινα Βανδή το 1998 είχε κυκλοφορήσει το CD-single «Σπάνια» σε στίχους και μουσική του Φοίβου, με το ομώνυμο τραγούδι και την επιτυχία «Ούτε ένα ευχαριστώ». Αργότερα το 1999, είχε εμφανιστεί και σε ρόλο guest star στην τηλεοπτική σειρά «Δύο Ξένοι». Την ίδια περίοδο, η Άννα Βίσση μεσουρανούσε κυριολεκτικά στην ελληνική μουσική σκηνή έχοντας κυκλοφορήσει (1998) το διπλά πλατινένιο 22ο studio άλμπουμ της καριέρας της με τίτλο «Αντίδοτο», στο οποίο υπήρχαν διαχρονικές επιτυχίες, όπως η δυναμική μπαλάντα του Νίκου Καρβέλα, «Γκάζι». Το καλοκαίρι του 2000 θα κυκλοφορούσε το «Αγάπη υπερβολική», που έγινε τέσσερις φορές πλατινένιο σε Ελλάδα και Κύπρο, φτάνοντας τις 100.000 πωλήσεις.



Η Δέσποινα Βανδή σχολιάζει το εξώφυλλο με τη δήλωση για την Άννα Βίσση

Σε αυτό το πλαίσιο, το 1999, η δήλωση της Δέσποινας Βανδή έγινε βούτυρο στο ψωμί των συνωμοσιολόγων της showbiz (!). Στην εν λόγω συνέντευξη και σε ερώτηση για τη σύγκρισή τους η Δέσποινα Βανδή είχε απαντήσει: «Κοίταξε, η Άννα Βίσση είναι 30 χρόνια στην ελληνική δισκογραφία, ενώ εγώ δεν είμαι ούτε 30 χρόνων ακόμη. Θεωρώ ότι η Άννα Βίσση σε αυτό που κάνει στο χώρο μας, στο εμπορικό τραγούδι, δίνει πάρα πολλά. Είναι πάρα πολύ καλή. Έχει σκηνική παρουσία, έχει καταπληκτική φωνή, είναι ωραία γυναίκα- ένας συνδυασμός εκρηκτικός».

Συνεχίζοντας, στην ερώτηση «Γιατί υπάρχει αυτή η εντύπωση, ότι δηλαδή “η Βανδή όταν μεγαλώσει θέλει να γίνει Βίσση” η Δέσποινα απάντησε: «Στέκομαι στο “…όταν μεγαλώσει”. Η Βίσση έχει μεγάλη καριέρα πολλών ετών και έχει κάνει πάρα πολλά πράγματα. Εγώ ξεκίνησα προχθές. Δεν λειτούργησε ποτέ το “θέλω να γίνω σαν κι εκείνη”. Δεν είχα ποτέ μου πρότυπα του τύπου “Θέλω να γίνω σαν τη Μαρινέλλα, σαν τη Χαρούλα Αλεξίου”. Μπορεί να μου άρεσε αυτό που άκουγα, να μεγάλωνα με τα τραγούδια τους, αλλά δεν είχα αφίσες στο δωμάτιό μου, δεν παρακολουθούσα τη ζωή τους. Αυτό που με ωθεί στο να κάνω αυτά τα πράγματα είναι αυτό που κουβαλάω μέσα μου».

Είκοσι και πλέον χρόνια μετά η Δέσποινα Βανδή στο Dot απαντά για εκείνη την περίφημη δήλωση: «Δεν το ξεχνάω αυτό το εξώφυλλο. Άλλη ψυχολογία τότε», ενώ σε ερώτηση για το αν θα μπορούσαν να συνεργαστούν απάντησε: «Ποτέ μη λες ποτέ».

Άννα Βίσση: «Ποτέ δεν μ’ ενόχλησε η σύγκριση με την Βανδή»

Το 2011 η Άννα Βίσση έδωσε συγκινητική… χροιά στη φημολογούμενη κόντρα, τραγουδώντας ένα κομμάτι της Βανδή σε μια ευαίσθητη στιγμή, πριν υποβληθεί σε μία λεπτή επέμβαση στις φωνητικές της χορδές. «Έχεις σκεφτεί ότι αν η εγχείρηση δεν πάει καλά αυτά θα είναι τα τελευταία τραγούδια που θα έχεις τραγουδήσει μαζί μου;», είπε η Σοφία Καρβέλα στην Άννα Βίσση μια μέρα πριν την εγχείρηση. Η Άννα είχε μόλις τραγουδήσει το τραγούδι της Δέσποινας Βανδή «Στα ‘δωσα όλα».

Όταν πίσω στο 2013 οι δύο τραγουδίστριες είχαν δεχτεί πρόταση από το νέο τότε talent show του ΑΝΤ1 «The Voice», η Άννα Βίσση είχε δηλώσει στο «ΟK», ποζάροντας στους δρόμους της Νέας Υόρκης: «Λένε πάλι ότι θα τσακώνεται η Βίσση με τη Βανδή και άλλα τέτοια. Δεν παίζει κάτι τέτοιο». «Ποτέ δεν μ’ ενόχλησε η σύγκριση με την Βανδή. Η πίεση που μου ασκούσαν κάποιοι με ενοχλούσε για να βγάλουν με το ζόρι τον τίτλο, την ατάκα, είτε είχε να κάνει με τη Δέσποινα Βανδή είτε με τον σύντροφό μου είτε τη γνώμη μου για κάποιο θέμα. Αυτό μου έκανε φτηνό, αλλά το καταλάβαινα για αυτό προσπαθούσα να το διασκεδάζω». Δύο χρόνια νωρίτερα, το 2001, ένα πανάκριβο κόκκινο φόρεμα του Christian Lacroix – που φόρεσε στην πίστα η Βανδή και στο εξώφυλλο της «Vogue» η Άννα Βίσση- είχε αναζωπυρώσει τα σχόλια για μια κόντρα δίχως τέλος.

Σε άλλη συνέντευξη στο περιοδικό «ΕΓΩ weekly» την ρωτούν: «Ένα από τα λάθη σας θεωρείται η διαιώνιση της κόντρας σας με τη Δέσποινα Βανδή» και η Άννα Βίσση απαντά: «Ούτε αυτό ήταν δική μου ευθύνη ή επιλογή. Αυτό είναι του κόσμου. Εγώ δεν ανέφερα ποτέ στη ζωή μου το όνομα που είπες. Με ρωτούν. Αν δεν απαντήσω, θα με πουν κομπλεξική. Αν απαντήσω άσχημα, θα πουν ότι με νοιάζει. Αν απαντήσω καλά, θα με πουν ψεύτρα. Το απέδωσε τέλεια ο Billy Bob Thornton στις Χρυσές Σφαίρες. “Ό,τι και να πω, θα μπλέξω. Οπότε, ευχαριστώ”».

Δέσποινα Βανδή: «Φυσικά και θα συνεργαζόμουν με την Άννα Βίσση»

Πρόσφατα σε συνέντευξή της στον Νίκο Χατζηνικολάου η Δέσποινα Βανδή είχε μιλήσει ξανά για τη φημολογούμενη κόντρα τους: «Mε την Άννα Βίσση, δεν μπορώ να πω ότι έχουμε γνωριστεί και έχουμε κάνει παρέα. Νομίζω ότι αρέσκεται ο κόσμος κάποια στιγμή να χωρίζεται… Όχι, επί της ουσίας δεν υπήρχε κάποια πραγματική βάση. Έδινε, αν μπορεί να το πει κανείς, μια θεματολογία στο να ασχολείται, αλλά το καλό είναι ότι ποτέ κανείς δεν στάθηκε σε αυτό και η καθεμία ακολούθησε τον δικό της δρόμο. Ναι, φυσικά θα συνεργαζόμουν μαζί της. Μπορεί να μας δείτε κάποια στιγμή μαζί». Έφτασε λοιπόν αυτή η στιγμή!

