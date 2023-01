Μάιλι Σάιρους: Φρενίτιδα με το τραγούδι «Flowers» και τον άπιστο Λίαμ Χέμσγουορθ!

Το νέο τραγούδι «Flowers» της Μάιλι Σάιρους έχει προκαλέσει φρενίτιδα στους θαυμαστές της, αφού δεν πρόκειται απλώς για ένα ανεβαστικό κομμάτι

αλλά πίσω από τα lyrics και το βιντεοκλίπ του «σκάνε» βόμβες για τη σχέση και τον γάμο της με τον πρώην της Λίαμ Χέμσγουορθ! Το τικ τοκ έχει γεμίσει από αυτό!

Η Σάιρους πληγώθηκε πολύ από τον επί χρόνια σύντροφό της με τον οποίο χώρισαν το 1019, ύστερα από 8 μήνες γάμου. Εν έτει 2023, και την ημέρα των γενεθλίων του ηθοποιού, η τραγουδίστρια κυκλοφόρησε το «Flowers» με τα λόγια του να είναι φανερά «μπηχτές» για εκείνον και τη σχέση τους.

Μάλιστα, έχει αναφερθεί από θαυμαστές και διάφορα έντυπα ότι ο Λίαμ αφιέρωσε κάποτε το “When I Was Your Man” του Μπρούνο Μαρς στη Miley και το καλύτερο είναι ότι αν συγκρίνουμε τα δύο κομμάτια βλέπουμε ότι τα λόγια εκείνου του τραγουδιού είναι ακριβώς αντίθετα, αλλά παρόμοια μουσική και ήχος, με τη νέα επιτυχία της Σάιρους!

Στίχοι “When I Was Your Man”

I should have bought you flowers

And held your hand

Should have gave you all my hours When I had the chance

Take you to every party ’cause all you wanted to do was dance

Now my baby’s dancing But she’s dancing with another man

Στίχοι «Flowers»

I can buy myself flowers

Write my name in the sand Talk to myself for hours

Say things you don’t understand

I can take myself dancing

And I can hold my own hand, Yeah, I can love me better than you can

Την απατούσε ο Χέμσγουορθ με τη Λόρενς;

Ο Λίαμ Χέμσγουορθ δεν ήταν πιστός στη Σάιρους και δεν ήταν μόνο μία η φορά που έκανε «ατασθαλίες», καθώς ανά διαστήματα είχαν «ακουστεί» διάφορες φήμες για κρυφά ειδύλλια του ηθοποιού με άλλες γυναίκες. Η Σάιρους ωστόσο, αποφάσισε τώρα, να πάρει την εκδίκησή της και μέσα από το βιντεοκλίπ κάνει άμεση αναφορά σε μία από τις -μάλλον- κρυφές συντρόφους του πρώην της.

Έτσι, σε μία από τις σκηνές συζητήθηκε ιδιαίτερα, τη βλέπουμε να φοράει ένα χρυσό φόρεμα, και συγκεκριμένα, το ίδιο ακριβώς που φορούσε η Τζένιφερ Λόρενς στην πρεμιέρα της ταινίας «Hunger Games» στο Λονδίνο το 2012, στην οποία συμπρωταγωνιστούσε με τον Χέμσγουορθ… οπότε αφήνει υπονοούμενα!

Μοιραστείτε με τους φίλους σας