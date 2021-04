Όσκαρ 2021: Όλοι οι νικητές – Ο θρίαμβος των φαβορί

Ολοκληρώθηκε η 93η τελετή απονομής των κινηματογραφικών βραβείων Όσκαρ.



Όπως αναμενόταν, η ταινία «Nomadland» σε σκηνοθεσία της Κλόι Ζάο ήταν ο μεγάλος νικητής της βραδιάς, η οποία αποδείχθηκε ο απόλυτος θρίαμβος των φαβορί.

Το Nomadland πραγματεύεται τη ζωή μιας γυναίκας που δεν έχει σταθερή εργασία, λόγω της διάλυσης της τοπικής βιομηχανίας κατά την περίοδο της κρίσης.

Η πρωταγωνίστρια, που δεν έχει σταθερή διεύθυνση και σπίτι, ταξιδεύει ανά τις ΗΠΑ αναζητώντας το επόμενο εποχικό συμβόλαιο.

Η 39χρονη Κινέζα σκηνοθέτης δήλωσε:

«Εκ μέρους των παραγωγών μου, ευχαριστούμε την Ακαδημία και τους συνυποψήφιους μας και όσους μας βοήθησαν για να γίνει αυτή η ταινία, τη συγγραφέα του βιβλίου στο οποίο βασιστήκαμε, όλους όσους έπαιξαν, όσους βρήκαμε στο δρόμο και μας δίδαξαν τι σημαίνει πραγματική καλοσύνη».

Μια ανατροπή στη φετινή τελετή ήταν πως το συγκεκριμένο βραβείο δεν ανακοινώθηκε τελευταίο-όπως συμβαίνει πάντα στην ιστορία του θεσμού-αλλά πριν από την απονομή των βραβείων Α’ Γυναικείου και Α΄ Ανδρικού Ρόλου.

Η Ζάο ήδη απέσπασε με το «Nomadland» Χρυσή Σφαίρα, BAFTA, Indies και 55 ακόμα βραβεία σκηνοθεσίας στις κριτικές ενώσεις της Αμερικής.

Η 39χρονη Κινέζα σκηνοθέτης είναι μόλις η δεύτερη γυναίκα στην ιστορία του θεσμού που κερδίζει στην κατηγορία σκηνοθεσίας (μετά την Κάθριν Μπίγκελοου με το «Hurt Locker») και η πρώτη ασιατικής καταγωγής.

Ακολουθεί η λίστα με τους υποψηφίους και τους νικητές.

Καλύτερη Ταινία

Το Όσκαρ καλύτερης ταινίας κέρδισε το «Nomadland».

Υποψήφιες ταινίες ήταν οι:

«Nomadland»

«Η Δίκη των 7 του Σικάγου»

«Mank»

«Minari»

«Promising Young Woman»

«The Father»

«Sound of Metal»

«Judas and the Black Messiah»

Σκηνοθεσία

Το Όσκαρ καλύτερης σκηνοθεσίας στην Κλόι Ζάο για το «Nomadland».

Οι υποψήφιοι ήταν:

Κλόι Ζάο για το «Nomadland»

Ντέιβιντ Φίντσερ για το «Mank»

Έμεραλντ Φένελ για το «Promising Young Woman»

Λι Άιζακ Τσουνγκ για το «Minari»

Τόμας Βίντερμπεργκ για το «Άσπρο Πάτο»

Α’ Ανδρικός Ρόλος

Το Όσκαρ Α’ αντρικού ρόλου κέρδισε ο Άντονι Χόπκινς για την ερμηνεία του στην ταινία «The Father».

Υποψήφιοι ήταν οι:

Ριζ Άχμεντ για το «Sound of Metal»

Τσάντγουικ Μπόουζμαν για το «Ma Rainey’s Black Bottom»

Γκάρι Όλντμαν για το «Mank»

Άντονι Χόπκινς για το «The Father»

Στίβεν Γιούν για το «Minari»

Α’ Γυναικείος Ρόλος

Το Όσκαρ Α’ Γυναικείου ρόλου κερδίζει η Φράνσις ΜακΝτόρμαντ για την ερμηνεία της στην ταινία «Nomadland».

Οι υποψήφιες ήταν:

Φράνσις ΜακΝτόρμαντ για το «Nomadland»

Κάρεϊ Μάλιγκαν για το «Promising Young Woman»

Βαϊόλα Ντέιβις για το «Ma Rainey’s Black Bottom»

Βανέσα Κίρμπι για το «Pieces of a Woman»

Άντρα Ντέι για το «The United States vs. Billie Holiday»

B’ Γυναικείος Ρόλος

Το Όσκαρ Β’ γυναικείου ρόλου κέρδισε η Γιουν Γιου-τζουνγκ για την ερμηνεία της στην ταινία «Minari».

Υποψήφιες ήταν οι:

Ολίβια Κόλμαν για το «The Father»

Γιουν Γιου-τζουνγκ για το «Minari»

Μαρία Μπακάλοβα για το «Borat Subsequent Moviefilm»

Αμάντα Σέιφριντ για το «Mank»

Γκλεν Κλόουζ για το «Hillbilly Elegy»

Β’ Ανδρικός Ρόλος

Το Όσκαρ Β’ ανδρικού ρόλου πήγε στον Ντάνιελ Καλούγια για το «Judas and the Black Messiah».

Οι υποψήφοι ήταν:

Ντάνιελ Καλούγια για το «Judas and the Black Messiah»

Λέσλι Όντομ Τζ. για το «One Night in Miami…»

Σάσα Μπαρόν Κοέν για τη «Δίκη των 7 του Σικάγου»

Πολ Ράσι για το «Sound of Metal»

Λακίθ Στάνφιλντ για το «Judas and the Black Messiah»

Φωτογραφία

Το Όσκαρ για καλύτερη Φωτογραφία κέρδισε ο Έρικ Μέσερσμιντ για την ταινία «Mank».

Οι υποψήφιοι ήταν:

Έρικ Μέσερσμιντ για το «Mank»

Τζόσουα Τζέιμς Ρίτσαρντς για το «Nomadland»

Ντάριους Βόλσκι για το «News of the World»

Φαίδων Παπαμιχαήλ για το «Η Δίκη των 7 του Σικάγου»

Σον Μπόμπιτ για το «Judas and the Black Messiah»

Διασκευασμένο Σενάριο

Το Όσκαρ διασκευασμένου σεναρίου κέρδισαν οι Κρίστοφερ Χάμπτον και Φλόριαν Ζέλερ για την ταινία «The Father»

Οι υποψήφιοι ήταν:

Ραμίν Μπαχρανί για το «The White Tiger»

Κεμπ Πάουερς για το «One Night in Miami…»

Κρίστοφερ Χάμπτον και Φλόριαν Ζέλερ για το «The Father»

Κλόι Ζάο για το «Nomadland»

Πίτερ Μπέιναμ, Σάσα Μπαρόν Κοέν, Τζίνα Φρίντμαν, Αντονι Χάινς, Λι Κερν, Νταν Μέιζερ, Νίνα Πεντράντ, Έρικα Ριβινόγια, Νταν Σουίμερ για το «Borat Subsequent Moviefilm»

Πρωτότυπο Σενάριο

Το Όσκαρ πρωτότυπου σεναρίου πήρε η Έμεραλντ Φένελ για την ταινία «Promising Young Woman».

Οι υποψήφιοι ήταν:

Λι Αϊζακ Τσανγκ για το «Minari»

Έμεραλντ Φένελ για το «Promising Young Woman»

Άαρον Σόρκιν για τη «Δίκη των 7 του Σικάγου»

Εϊμπραμ Μάρντερ, Ντάριους Μάρντερ, Ντέρεκ Σιαφράνς για το «Sound of Metal»

Γουίλ Μπέρσον, Σάκα Κινγκ, Κιθ Λούκας, Κένεθ Λούκας για το «Judas and the Black Messiah»

Μουσική

Το Όσκαρ καλύτερης μουσικής, στην ταινία κινουμένων σχεδίων «Soul».

Υποψήφιες ταινίες ήταν:

Da 5 Bloods

Soul

Mank

Minari

News of the World

Καλύτερο Τραγούδι

Το Όσκαρ καλύτερου τραγουδιού παίρνει το Fight for You από το «Judas and the Black Messiah».

Υποψήφια τραγούδια ήταν τα:

Fight for You από το «Judas and the Black Messiah»

Hear my Voice από τη «Δίκη των 7 του Σικάγο»

Husavik από το «Eurovision Song Contest»

Io Si (Seen) από το «Η Ζωή Μπροστά Μου»

Speak Now από το «One Night in Miami»

Κοστούμια

Το Όσκαρ για τα καλύτερα κοστούμια πήγε στην Αν Ροθ για την ταινία «Ma Rainey’s Black Bottom».

Οι υποψήφιοι ήταν:

Mank

Ma Rainey’s Black Bottom

Emma

Mulan

Pinocchio

Κομμώσεις και Μακιγιάζ

Το Όσκαρ για το καλύτερο μακιγιάζ πήγε στους Σέρτζιο Λόπεζ-Ριβέρα, Μία Νιλ και Τζαμίκα Γουίλσον για την ταινία «Ma Rainey’s Black Bottom».

Οι υποψήφιοι ήταν:

Mank

Emma

Hillbilly Elegy

Ma Rainey’s Black Bottom

Pinocchio

Μοντάζ

Το Όσκαρ για καλύτερο μοντάζ πηγαίνει στον Μίκελ Νίλσεν για το «Sound of Metal».

Οι υποψήφιοι ήταν:

Sound of Metal

Nomadland

The Trial of the Chicago 7

The Father

Promising Young Woman

Οπτικά Εφέ

Το Όσκαρ για τα καλύτερα οπτικά εφέ, στην ταινία «Tenet».

Οι υποψήφιες ταινίες ήταν:

Love and Monsters

The Midnight Sky

Mulan

The One and Only Ivan

Tenet

Ήχος

Το Όσκαρ για τον καλύτερο ήχο πήρε η ταινία «Sound of Metal».

Οι υποψήφιοι ήταν:

Mank

Sound of Metal

Greyhound

News of the World

Soul

Καλλιτεχνική Διεύθυνση

Το Όσκαρ καλλιτεχνικής διεύθυνσης κέρδισε ο Ντόναλντ Γκρέιαμ Μπερτ για την ταινία «Mank».

Οι υποψήφιοι ήταν:

Ντόναλντ Γκρέιαμ Μπερτ για το «Mank»

Ντέιβιντ Κρανκ για το «News of the World»

Νέιθαν Κρόουλι για το «Tenet»

Μαρκ Ρίκερ για το «Ma Rainey’s Black Bottom»

Πίτερ Φράνσις, Κάθι Φέδερστοουν για το «The Father»

Διεθνής Ταινία

Το Όσκαρ καλύτερης διεθνούς ταινίας κέρδισε η ταινία «Άσπρο πάτο» από τη Δανία.

Οι υποψήφιοι ήταν:

Άσπρο Πάτο (Δανία)

Collective (Ρουμανία)

Quo Vadis, Aida? (Βοσνία και Ερζεγοβίνη)

Better Days (Χονγκ Κονγκ)

The Man Who Sold His Skin (Τυνησία)

Ταινία Κινουμένων Σχεδίων

Το Όσκαρ για την καλύτερη ταινία κινουμένων σχεδίων δόθηκε στο «Soul».

Οι υποψήφιες ταινίες ήταν:

Soul (Pixar)

Wolfwalkers (Apple TV+/GKIDS)

Over the Moon (Netflix)

Φύγαμε (Pixar)

A Shaun the Sheep Movie: Farmageddon (Netflix)

Μικρού Μήκους Ταινία Κινουμένων Σχεδίων

Το Όσκαρ κέρδισε η ταινία «If Anything Happens I Love You».

Οι υποψήφιες ταινίες ήταν:

If Anything Happens I Love You

Burrow

Yes-People

Opera

Genius Loci

Ντοκιμαντέρ – Μεγάλου Μήκους

Το Όσκαρ μεγάλου μήκους ντοκιμαντέρ πήγε στην ταινία «My Octopus Teacher».

Οι υποψήφιες ταινίες ήταν:

Crip Camp

Time

Collective

The Mole Agent

My Octopus Teacher

Ντοκιμαντέρ – Μικρού Μήκους

Το Όσκαρ καλύτερου μικρού μήκους ντοκιμαντέρ παίρνει το «Colette».

Οι υποψήφιες ταινίες ήταν:

A Concerto Is a Conversation

A Love Song for Latasha

Colette

Hunger World

Do Not Split

Μικρού Μήκους Ταινία – Live Action

Το Όσκαρ για την καλύτερη ταινία μικρού μήκους κέρδισε το «Two Distant Strangers».

Οι υποψήφιοι ήταν:

Two Distant Strangers

Feeling Through

The Letter Room

White Eyes

The Present

