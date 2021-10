«No Time to Die»: 17.000 εισιτήρια στην Ελλάδα για την πρεμιέρα του Τζέιμς Μποντ

Ένας Τζέιμς Μποντ ήταν τελικά ικανός να φέρει την κινηματογραφική άνοιξη στην Ελλάδα, μετά την κρίση που προκάλεσε η πανδημία

Ο πράκτορας 007 επέστρεψε με το «No Time to Die» στις κινηματογραφικές αίθουσες και μέσα σε μια μέρα έκοψε 17.326 εισιτήρια, το 34% στα θερινά.

Το «No Time to Die» προβάλεται σε 248 αίθουσες σε όλη την Ελλάδα και έχει τόσο μεγάλη διάρκεια που δεν επιτρέπει δεύτερη προβολή της ταινίας ανά αίθουσα.

Η πρώτη ταινία του Ντάνιελ Κρεγκ ως Τζέιμς Μποντ, το «Casino Royale» όταν κυκλοφόρησε, το 2006, είχε κόψει 19.000 εισιτήρια στην Ελλάδα την πρώτη μέρα της προβολής του. Το Νοέμβριο του 2015, το πρώτο τετραήμερο προβολών του, το «Spectre» είχε κόψει 166.068 εισιτήρια, ενώ το «Skyfall» το 2012 είχε ανοίξει το τετραήμερο με 165.301 εισιτήρια.

Στη Μεγάλη Βρετανία, την πρώτη μέρα προβολής του σε 772 αίθουσες, το μεγαλύτερο άνοιγμα μέχρι τώρα με το προηγούμενο ρεκόρ να ανήκει στην ταινία «Star Wars: The Rise Of Skywalker» το 2019 με 744 αίθουσες, το «No Time to Die» έκανε εισπράξεις 4.89 εκατομμυρίων λιρών ενώ υπολογίζεται ότι μέσα στο Σαββατοκύριακο έφτασε συνολικά τις 20 εκατομμύρια λίρες.

Οι εισπράξεις του τετραημέρου στην Ελλάδα θα ανακοινωθούν σύντομα.

