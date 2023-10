Έφυγε από τη ζωή o θρυλικός «Πόλυ» του «Rocky». Το συγκινητικό αντίο του Σταλόνε

Ο Burt Young, ο ηθοποιός που υποδύθηκε τον Paulie Pennino, τον καλύτερο φίλο του Sylvester Stallone στην ταινία «Rocky», πέθανε σε ηλικία 83 ετών.

Η κόρη του Burt Young έκανε γνωστή τη θλιβερή είδησή του θανάτου του στους New York Times. Για τον ρόλο του στο «Rocky», ο Burt Young υπήρξε υποψήφιος για το βραβείο δεύτερου ανδρικού ρόλου στα Όσκαρ.

«Ήμουν ο μόνος ηθοποιός που δεν έκανε οντισιόν στο πρώτο Rocky», δήλωσε στο The Rumpus το 2017 και πρόσθεσε: «Και πήρα τα περισσότερα χρήματα γι’ αυτό». Ο ηθοποιός είχε μιλήσει για τον ρόλο του και τον χαρακτήρα που υποδυόταν στην ταινία του 1976. «Τον έκανα έναν σκληρό τύπο με ευαισθησία. Είναι πραγματικά ένα ζαχαρωτό, παρόλο που φωνάζει πολύ».

Το «αντίο» του Sylvester Stallone στον Burt Young

«Στον αγαπημένο μου φίλο, BURT YOUNG, ήσουν ένας απίστευτος άνθρωπος και καλλιτέχνης, θα λείψεις πολύ σε μένα και στον κόσμο… RIP», έγραψε ο Sylvester Stallone στον λογαριασμό του στο Instagram, δημοσιεύοντας επίσης μία κοινή τους φωτογραφία από την ταινία.

H διαδρομή του Burt Young

Ο Burt Young εμφανίστηκε σε ταινίες όπως Chinatown (1974), The Gambler (1974), The Killer Elite (1975), Convoy (1978), Uncle Joe Shannon (1978), Once Upon a Time in America (1984), The Pope of Greenwich Village (1984), A Summer to Remember (1985), Back to School (1986), Last Exit to Brooklyn (1990), Mickey Blue Eyes (1999), Transamerica (2005), Win Win (2011) και Bottom of the 9η (2019).

Ο Burt Young γεννήθηκε στις 30 Απριλίου 1940 και μεγάλωσε στην Κορόνα του Κουίνς της Νέας Υόρκης. Ο Young υπηρέτησε στο Σώμα Πεζοναυτών των Ηνωμένων Πολιτειών από το 1957 έως το 1959. ενώ στο Σώμα Πεζοναυτών, πυγμαχούσε τακτικά, κερδίζοντας 32 από τους 34 αγώνες πυγμαχίας.

Ο Young έγινε ευρύτερα γνωστός παίζοντας σκληροτράχηλους ιταλοαμερικανούς χαρακτήρες της εργατικής τάξης, με το πιο γνωστό παράδειγμα να είναι ο ρόλος του ως φίλος (και μελλοντικός κουνιάδος) του Rocky Balboa, Paulie στο Rocky (1976), για τον οποίο έλαβε υποψηφιότητα για Όσκαρ Β’ Ανδρικού Ρόλου. Ήταν ένας από τους τέσσερις ηθοποιούς (οι άλλοι τρεις είναι ο Sylvester Stallone, ο Stu Nahan και ο Tony Burton) που έχουν εμφανιστεί και στις έξι πρώτες ταινίες του Rocky.

Οι τηλεοπτικές εμφανίσεις για τους Young περιλάμβαναν The Rockford Files , Baretta, Law & Order, Walker, Texas Ranger, All In The Family, M*A*S*H και Miami Vice. Ο Burnt Young ήταν επίσης ζωγράφος. Η τέχνη του έχει παρουσιαστεί σε γκαλερί σε όλο τον κόσμο. Ο Burt Young πέθανε στο Λος Άντζελες στις 8 Οκτωβρίου 2023, σε ηλικία 83 ετών.

