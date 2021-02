Απολύθηκε από την κυπριακή παραγωγή ο ηθοποιός που κατηγορείται για βιασμό

Στην αντεπίθεση αναμένεται να περάσει ο 37χρονος ηθοποιός και «μαθητής» του Δημήτρη Λιγνάδη, ο οποίος έχει καταγγελθεί

από τον Δημήτρη Άνθη ως βιαστής του. Υπενθυμίζεται ότι η μήνυση του Δημήτρη Άνθη κατατέθηκε στην εισαγγελία πρωτοδικών, με τον αρμόδιο δικαστικό λειτουργό να διατάσσει τις αστυνομικές αρχές να προχωρήσουν στη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης. To περιστατικό του βιασμού που κατήγγειλε ο Δημήτρης Άνθης έγινε τον Μάιο του 2006.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του The Toc, το δεύτερο πρόσωπο το οποίο φέρεται να εμπλέκεται σε υποθέσεις βιασμών είναι ο 37χρονος Νικόλας Στραβοπόδης, πρωταγωνιστής σε δημοφιλείς κυπριακές παραγωγές.

Την ίδια ώρα ο δικηγόρος του 37χρονου μίλησε σε ΜΜΕ και τόνισε πως ο εντολέας του δηλώνει αθώος, προσθέτοντας πως η έγκληση είναι αβάσιμη. Σύμφωνα με τον Μιχάλη Ροδουσάκη ο εντολέας του γνωρίζει τον άνθρωπο που καταγγέλλει ενώ ισχυρίζεται ότι υπήρξε ερωτική συναίνεση μεταξύ δύο ενηλίκων με απόλυτη συναίνεση.

Παράλληλα πρόσθεσε πως ο ηθοποιός μέχρι και χθες εργαζόταν καθώς εξαιτίας καταγγελίας και της φήμης ότι θα υπήρχε ένταλμα σύλληψης εις βάρος του, απολύθηκε από τη δουλειά του από το πασίγνωστο σίριαλ στο οποίο εμφανιζόταν αυτήν την εποχή. Ακόμη ξεκαθάρισε πως δεν υπάρχει ένταλμα σύλληψης κατά του εντολέα του και «δεν υφίσταται λόγος» να υπάρξει.

Μάλιστα διευκρίνισε ότι προς το παρόν το μόνο που υπάρχει είναι μήνυση σε βάρος του και η οποία έχει οδηγηθεί στο στάδιο της προκαταρκτικής εξέτασης. Τέλος ο ηθοποιός είναι σε επικοινωνία με τις αρχές και θα παράσχει έγγραφες εξηγήσεις μέχρι την Παρασκευή.

πηγή: Πρώτο Θέμα, The Toc

Μοιραστείτε με τους φίλους σας