ΗΠΑ: Ηθοποιός πέθανε την ώρα των γυρισμάτων της νέας του ταινίας

Την τραγική είδηση για το θάνατο του ηθοποιού επιβεβαίωσε την Κυριακή, με ανάρτησή του στο Facebook ο σκηνοθέτης του φιλμ, Τράβις Μιλς

«Πολλοί από εσάς θα έχετε ήδη ακούσει για την τραγωδία που συνέβη πριν δυο μέρες. Ο πρωταγωνιστής, σεναριογράφος και παραγωγός μας, πέθανε ξαφνικά ενώ ετοιμαζόμασταν να γυρίσουμε μια σκηνή. Δεν υπάρχει επίσημο πόρισμα για τα αίτια του θανάτου του αλλά όπως φαίνεται έπαθε ανακοπή καρδιάς. Όλοι όσοι ήταν παρών έκαναν ό,τι μπορούσαν να τον κρατήσουν ζωντανό» έγραψε μεταξύ άλλων στο ποστ του.

Σημειώνεται ότι ο Τζέι Πίκετ είχε γίνει γνωστός μέσα από τις σειρές «General Hospital» και «Days of Our Lives», που είχαν γνωρίσει μεγάλη επιτυχία.

«Τζέι Πίκετ, ο συγγραφέας, ο δημιουργός της ταινίας, έφυγε από τη ζωή ξαφνικά, ενώ ετοιμαζόταν να γυρίσει μία σκηνή για την ταινία. Είμαστε συντετριμμένοι, και θρηνούμε συμπαραστεκόμενοι στην οικογένειά του που είναι συνταραγμένοι από την τραγωδία» έγραψε ο σκηνοθέτης.

Ποιος ήταν ο Τζέι Πίκετ

Ο Τζέι Πίκετ ήταν από τους σταρ των πολύ δημοφιλών σειρών «General Hospital» και «Days of Our Lives».

Ο Πίκετ ξεκίνησε την καριέρα του στις σαπουνόπερες παίζοντας τον ρόλο του Dr. Chip Lakin στη σειρά Days of Our Lives. Aργότερα υποδύθηκε τον David Harper στο General Hospital.

Ένας από τους πιο γνωστούς ρόλους ήταν επίσης εκείνος του Frank Scanlon στο Port Charles του ABC όπου έπαιξε για πάνω από 700 επεισόδια.

Ο ηθοποιός συμμετείχε επίσης σε αρκετές και πασίγνωστες σειρές όπως οι: Matlock, Dexter, NCIS: Los Angeles, Belvedere, Queen Sugar.

Μοιραστείτε με τους φίλους σας