Η Ιζαμπέλα Κογιεβίνα έγινε πιλότος. 5 ακόμα διάσημοι Έλληνες που έκαναν στροφή στην καριέρα τους

Η Ιζαμπέλα Κογιεβίνα είναι μία ηθοποιός με αρκετές τηλεοπτικές επιτυχίες στο ενεργητικό της. Ωστόσο τώρα έκανε ένα νέο βήμα στην καριέρα της

καθώς αποφάσισε να γίνει επαγγελματίας πιλότος. Η ηθοποιός μοιράστηκε φωτογραφίες με τη στολή του πιλότου στον λογαριασμό της στο Instagram και ο ενθουσιασμός είναι ολοκάθαρα γραμμένος στο πρόσωπό της.

Σε πρόσφατη συνέντευξή της η Ιζαμπέλα Κογιεβίνα είχε αποκαλύψει στο περιοδικό You ότι το να γίνει πιλότος ήταν ένα παιδικό της όνειρο. Η ίδια έχει εδώ και χρόνια πάρει ερασιτεχνικό δίπλωμα πιλότου ωστόσο αποφάσισε κάποια στιγμή να ασχοληθεί με τις πτήσεις και επαγγελματικά. Η Ιζαμπέλα Κογιεβίνα έχει τέτοια σχέση με τις πτήσεις, που δέχθηκε την πρώτη της πρόταση γάμου, από τον πρώτο της σύζυγο με τον οποίο απέκτησε 2 γιους και χώρισε το 2014, μέσα σε ελικόπτερο.

Πλέον είναι μαμά τριών παιδιών, απέκτησε και μία κόρη από τον δεύτερο γάμο της, και είναι επισήμως και επαγγελματίας πιλότος.

Με αυτή την αφορμή θυμηθήκαμε άλλους 5 διάσημους Έλληνες που καταπιάστηκαν επαγγελματικά με ασχολίες που μας φάνηκαν απροσδόκητες. Και που διέπρεψαν σε αυτές.

Κώστας Μακεδόνας

«Εμπρός στο δρόμο που χάραξε ο Κώστας Μακεδόνας» ήταν η πρώτη μου σκέψη όταν είδα τις φωτογραφίες της Ιζαμπέλας Κογιεβίνα. Κι αυτό γιατί είναι γνωστό πώς ο Κώστας Μακεδόνας εδώ και πολλά χρόνια είναι επαγγελματίας πιλότος.

«Το ονειρευόμουν από παιδί, μου προκαλούσε δέος. Από μικρό με έπαιρνε ένας μεγαλύτερος ξάδελφός μου που είχε “αρρώστια” με τα αεροπλάνα και πηγαίναμε στο αεροδρόμιο στη Θεσσαλονίκη και τα χαζεύαμε για ώρες. Έλεγα ότι κάποια στιγμή θέλω να πετάξω κι εγώ ένα τέτοιο μεγάλο αεροπλάνο και να με βλέπουν παιδιά από κάτω, όπως κοίταζα εγώ. Η ζωή μας είναι μικρή για να αφήνουμε τα όνειρά μας στην άκρη», είχε πει στο OK ο Κώστας Μακεδόνας για το επάγγελμα του πιλότου. Παράλληλα σημείωνε ότι είναι μία δουλειά με μεγάλη ευθύνη και με ατέλειωτο διάβασμα.

Άντα Λιβιτσάνου

Από πρωταγωνίστρια της ελληνικής τηλεόρασης η Άντα Λιβιτσάνου αποφάσισε κάποια στιγμή να ασχοληθεί με τη ζαχαροπλαστική. Η ηθοποιός (αλλά και τραγουδίστρια αφού ήταν η frontwoman του συγκροτήματος Volt) απέχει εδώ και αρκετά χρόνια από τα τηλεοπτικά και θεατρικά δρώμενα, αφού έχει ανοίξει το δικό της ζαχαροπλαστείο στη Γλυφάδα, το Ada’s little kitchen. Το 2018 πάντως έκανε και τη δική της τηλεοπτική επιστροφή μέσα από έναν guest ρόλο της στη σειρά «Μην Αρχίζεις τη Μουρμούρα», του Alpha.

«Η υποκριτική είναι πάντα ο πυρήνας της ψυχής μου, όπως και το τραγούδι, καθώς δεν τα ξεχωρίζω σε καμία περίπτωση. Άλλωστε, οι ηθοποιοί διδασκόμαστε και τραγούδι και χορό κατά τη φοίτηση μας και είναι άδικο να τα θεωρούμε ξεχωριστά skills. Η μόνη διαφορά σε εμένα είναι ότι ο πατέρας μου ήταν κι αυτός μουσικός στα νιάτα του και κληρονόμησα την κλίση του. Η ζαχαροπλαστική, από την άλλη, ήδη από νεαρή ηλικία ήταν το μεράκι μου, το χόμπι μου ας πούμε. Η πραγματοποίηση του μαγαζιού ήταν μία έκπληξη για όλους, καθώς υπήρχε μόνο σαν φαντασίωση στο μυαλό μου πολλά χρόνια τώρα. Τελικά, η κατασκευή του ήταν η καλύτερη ανατροπή, που θα μπορούσα να έχω στη ζωή μου», έλεγε η ίδια στο περιοδικό Glow.

Ράνια Θρασκιά

Η Ράνια Θρασκιά συστήθηκε στο κοινό ως δημοσιογράφος και παρουσιάστρια. Η ίδια υπήρξε παρουσιάστρια πρωινής εκπομπής αλλά και κεντρική παρουσιάστρια εκπομπών κοινωνικού περιεχομένου. Όλα αυτά μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του 2010. Έπειτα στράφηκε στον τομέα της ψυχικής υγείας. Πλέον εργάζεται ως σύμβουλος ψυχικής υγείας, ενώ τα τελευταία χρόνια εμφανίζεται συχνά στο Πρωινό με τη Φαίη Σκορδά με αυτή την ιδιότητά της: «Έχω κλείσει 5 χρόνια σπουδάζοντας, διαβάζοντας, για να είμαι αντάξια των ανθρώπων που θα με εμπιστευθούν. Για να λέγεσαι ψυχολόγος, πρέπει να έχεις πρώτο πτυχίο ψυχολογίας, αλλά δεν το έβαλα κάτω.Εγώ έκανα συστημική συμβουλευτική, που σημαίνει ότι είμαι οικογενειακή σύμβουλος. Ειδική στο χώρο της ψυχικής υγείας», είχε πει στο Πρωινό το 2017 η Ράνια Θρασκιά.

«Όλο αυτό που έκανα στην τηλεόραση είναι κομμάτι αυτού που είμαι, δεν αλλάζει, με έχουν τιμήσει οι τηλεθεατές, είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της ζωής μου, απλά τώρα είμαι και κάτι ακόμα», συμπλήρωνε.

Άννα Ντιμιτρίεβιτς

Η ηθοποιός που γνωρίσαμε στη σειρά «Για την Άννα» έκανε την τελευταία της τηλεοπτική εμφάνιση στη σειρά «Με λένε Βαγγέλη» του Mega το 2011. Τα τελευταία χρόνια απασχολείται ως βοηθός μητρότητας.

«Παρακολουθώ κάποια σεμινάρια, έχω γίνει βοηθός μητρότητας και έχει αλλάξει όλη μου η ζωή. Λέγεται “doula” στο εξωτερικό. Η βοηθός μητρότητας είναι συνεχώς με τη μαμά που γεννάει», είχε πει η Άννα Ντιμιτρίεβιτς για το νέο της επάγγελμα στην εκπομπή «Ελένη».

«Έχω ενθουσιαστεί με αυτό το πράγμα γιατί βλέπω να ξαναγεννιέται αδελφότητα με τις άλλες γυναίκες. Καθόμαστε και θυμόμαστε τι είναι η ομορφιά. Θυμόμαστε πώς να αγαπήσουμε το σώμα μας ξανά», συμπλήρωνε.

Νίκος Μίχας

Τον γνωρίσαμε ως τραγουδιστή και υποψήφιο του Fame Story του ANT1. O Νίκος Μίχας στα χρόνια που πέρασαν μέχρι σήμερα, τέλειωσε τις σπουδές του στην Ιατρική, και διορίστηκε ιατρός στο ΕΣΥ. Πολύ πρόσφατα απασχόλησε τη δημοσιότητα με μία αμφιλεγόμενη ανάρτησή του για τα εμβόλια εν μέσω πανδημίας και λίγο καιρό αργότερα έβγαλε το νέο του τραγούδι μετά από χρόνια με τίτλο «Δως μου αναπτήρα».

«Αυτές τις μέρες λόγω κάποιας ανάρτησής μου στα social media σχετικά με την πανδημία, χαμογελάω με νοσταλγία που διαβάζω σε διάφορα sites για… “εκείνο το αγόρι με τα γαλανά μάτια από το Fame Story που έγινε γιατρός”. Δυστυχώς δεν είμαι πια αγόρι αλλά είμαι γιατρός του Ε.Σ.Υ., ευγνώμων για οτιδήποτε παραμικρό μπορώ να προσφέρω στους συνανθρώπους μου. Έστω έναν λόγο παρηγοριάς εκεί που χρειάζεται. Στους ασθενείς ή τους συγγενείς τους.

Είμαι περήφανος σαν ένας μικρός «κρίκος» στην μεγάλη αλυσίδα όλου του νοσηλευτικού και ιατρικού προσωπικού της χώρας που ειδικά τώρα δοκιμάζεται στα όρια της ανθρώπινης αντοχής. Τον σεβασμό μου προς όλους», είχε γράψει μεταξύ άλλων στο Instagram παρουσιάζοντας το νέο τραγούδι του.

