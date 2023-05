Η περίεργη μορφή στη στέψη που θύμιζε τον Χάρο! Τρελάθηκε το Twitter

Μια περίεργη εικόνα κατά τη διάρκεια της στέψης του βασιλιά Καρόλου φαίνεται πως έχει τρελάνει τους χρήστες του διαδικτύου, οι οποίοι πιστεύουν ότι είδαν τον… Χάρο να κόβει βόλτες στο εσωτερικό του ναού.

Οι παρατηρητικοί χρήστες του Twitter εντόπισαν συγκεκριμένα ένα άτομο τυλιγμένο με κουκούλα, μαύρα ρούχα που κρατούσε μια μακριά ράβδο, που θύμιζε δρεπάνι, να περπατά μπροστά από τις χρυσές αψίδες μέσα στον καθεδρικό ναό την ώρα της στέψης του βασιλιά Καρόλου.

«Παρατήρησε κανείς άλλος μόλις τον Χάρο στο Αβαείο του Γουεστμίνστερ;» έγραψε κάποιος στο Twitter, συγκεντρώνοντας 2 εκατομμύρια προβολές.

«Εγώ τον πρόσεξα! Ποιον ψάχνει» απάντησε κάποιος άλλος. «Είδε κανείς άλλος τον Χάρο να κάνει την εμφάνισή του στη στέψη»; αναρωτήθηκε ένας ακόμη, με ορισμένους να σχολιάζουν χιουμοριστικά πως μπορεί να ήταν η Μέγκαν Μαρκλ μεταμφιεσμένη, δεδομένου πως έμεινε στην Καλιφόρνια με τα παιδιά της, ενώ ίσως πολύ θα ήθελε να ήταν εκεί.

Τα πλάνα έφτασαν ακόμη και στο TikTok, όπου ένα βίντεο με την γρήγορη εμφάνιση του «θεριστή» έφτασε τα 8,8 εκατομμύρια προβολές. «Δεν μπορεί να είμαι μόνο εγώ που το είδα αυτό» έγραφε στη λεζάντα.

«Η Νταϊάνα παίρνει την εκδίκησή της»!

«Η Νταϊάνα παίρνει την εκδίκησή της» έγραψε κάποιος θεατής, δεδομένου του γεγονότος πως ο Κάρολος έγινε πλέον βασιλιάς, χρίζοντας μάλιστα και την σύζυγό του, με την οποία απατούσε την Νταϊάνα, βασίλισσα. «Η πρόσκληση της Νταϊάνας έφτασε» πρόσθεσε ένας άλλο. Το viral αυτό θέαμα έρχεται μετά την προειδοποίηση δύο βασιλικών θαυμαστών -οι οποίοι ισχυρίστηκαν πως είχαν προβλέψει τους θανάτους της βασίλισσας Ελισάβετ και του πρίγκιπα Φίλιππου- για δυσοίωνες δονήσεις στη στέψη.

«Είχαμε οράματα, σαν διαφάνειες στο κεφάλι μας, ότι η ασφάλεια πρέπει να είναι υψηλή» δήλωσε η 78χρονη Λιν Άντινκ στην Jam Press. Η γεννημένη στο Μπερκσάιρ της Αγγλίας και ο γιος της Κόλιν είναι γνωστοί για τις νοσηρές προβλέψεις τους. «Το πρώτο μου όραμα ήταν ότι το στέμμα πέφτει και δεν ξέρω τι σημαίνει αυτό, αλλά θα πέσει είτε από το μαξιλάρι είτε από το κεφάλι του βασιλιά» δήλωσε!

Grim Reaper.

The spirit of Princess Diana lives on. pic.twitter.com/BrMGBnBJyN

— Shadow of Ezra (@ShadowofEzra) May 6, 2023