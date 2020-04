Η συναυλία της χρονιάς: Συγκεντρώθηκαν 128 εκατ. δολάρια στη μάχη κατά του κορονοϊού

Το Live Aid της σύγχρονης εποχής που πραγματοποιήθηκε χθες το βράδυ υπό την αιγίδα του Παγκοσμίου Οργανισμού Υγείας και του Global Citizen

και με τη συνδρομή της Lady Gaga αποδείχτηκε εξαιρετικά επιτυχημένο.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Global Citizen συγκεντρώθηκαν 128 εκατομμύρια δολάρια με τα 55.1 εκατ. να πηγαίνουν στο ταμείο αλληλεγγύης του ΠΟΥ και τα 72.8 εκατ. να διατίθενται σε τοπικούς και περιφερειακούς φορείς.

Τα χρήματα από τη συναυλία “One World: Together At Home” θα διατεθούν για τη στήριξη συστημάτων υγείας και εργαζομένων στους τομείς αυτούς, αλλά και στις έρευνες για το εμβόλιο της Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI) και UNICEF.

Και από μουσική; Δεν έχουμε κανένα παράπονο, καθώς ένας γαλαξίας αστέρων παρήλασε από τις οθόνες μας όπως Alanis Morissette, Andrea Bocelli, Billie Eilish, Billie Joe Armstrong (Green Day), Chris Martin, Eddie Vedder (Pearl Jam), Elton John, John Legend, Lady Gaga, , Maluma, Paul McCartney, Priyanka Chopra Jonas, Rolling Stones, Stevie Wonder, Ziggy Marely και άλλοι πολλοί.

