Θυμάστε τον Θορν του «Τόλμη και Γοητεία»; Δείτε πως είναι στα 69 του!

Η σαπουνόπερα “The Bold and the Beautiful” έκανε θραύση στην Ελλάδα, ως “Τόλμη και γοητεία”, στις αρχές της δεκαετίας του ’80.

Ο τηλεοπτικός Θορν Φόρεστερ αποτέλεσε αναπόσπαστο κομμάτι της ιστορίας της σειράς που άφησε ιστορία στην μικρή οθόνη.

Ο Θορν, που τον υποδύθηκε ο ηθοποιός Κλέιτον Νόρκρος για πάνω από μία δεκαετία, ήταν ο μικρότερος αδελφός του Ριτζ Φόρεστερ και συχνά βρισκόταν στη μέση των πολλών διαφορών και αντιπαλοτήτων της οικογένειας.

Από τότε που έφυγε από τη σειρά, ο Νόρκρος κράτησε σχετικά χαμηλό προφίλ. Ωστόσο, έχει παραμείνει ενεργός στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αναρτώντας συχνά ενημερώσεις και φωτογραφίες από την προσωπική του ζωή.

Ο Clayton Norcross έκανε το κινηματογραφικό του ντεμπούτο το 1985 στην εφηβική κωμωδία Sky High, που ακολουθήθηκε από μικρούς ρόλους σε ταινίες και τηλεοπτικές σειρές, συμπεριλαμβανομένου ενός συμμετοχή στην ιταλική τηλεοπτική ταινία Cronaca nera του Faliero Rosati από το 1992.

Μετά το Beautiful, ο Norcross συνεχίζει να εργάζεται κυρίως ως τηλεοπτικός ηθοποιός συγκεντρώνοντας πολυάριθμες συμμετοχές, μεταξύ των οποίων θυμόμαστε τις δύο αργεντίνιες τηλενουβέλες The mystery woman και Milagros , την τηλεοπτική σειρά The explosive woman (εμπνευσμένη από την ομώνυμη ταινία), Baywatch, JAG-Lawyers in στολή. Κάτω από τον ουρανό της Αφρικής, VIP. Ένας γιατρός ανάμεσα στις αρκούδες και την Πομπηία. Το 1998 ο Norcross ενώθηκε με τη Sabina Guzzanti στη διεύθυνση της τηλεοπτικής εκπομπής La posta del cuore. Το 2005, πήρε μέρος στη δεύτερη έκδοση του ιταλικού ριάλιτι Canale 5 La Fattoria, από το οποίο αποκλείστηκε στο όγδοο επεισόδιο.

