Κριστίνα Άπλγκεϊτ: Η μάχη της με τη σκλήρυνση κατά πλάκας

Η ηθοποιός Κριστίνα Άπλγκεϊτ εμφανίστηκε για πρώτη φορά δημόσια, μετά την αποκάλυψη πως πάσχει από σκλήρυνση κατά πλάκας. Βρέθηκε στη Λεωφόρο της Δόξας του Χόλιγουντ στο Λος Άντζελες, όπου παρέλαβε το αστέρι της, και μίλησε γεμάτη συγκίνηση για την ασθένειά της και το στήριγμά της, την κόρη της.

Η 50χρονη ηθοποιός, ανακοίνωσε τη διάγνωση της σκλήρυνσης κατά πλάκας στο Twitter το 2021, κατά την διάρκεια της τρίτης και τελευταίας σεζόν της κωμωδίας της στο Netflix, «Dead to Me».

Η Κριστίνα Άπλγκεϊτ (Christina Applegate) συγκλονίζει με την εξομολόγησή της για τη μάχη της κατά της σκλήρυνσης κατά πλάκας, δηλώνοντας ότι πιθανότατα ο ρόλος της στην κωμωδία «Dead to Me» θα είναι και ο τελευταίος της πολύχρονης καριέρας της ως ηθοποιός.

Η βραβευμένη με Emmy ηθοποιός δήλωσε στο Variety:

«Ήταν τόσο δύσκολο. Διαγνώστηκα κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων. Έπρεπε να τηλεφωνήσω σε όλους και να πω: “έχω σκλήρυνση κατά πλάκας, παιδιά” … και έπρεπε να μάθουμε κατά κάποιο τρόπο -όλοι μας- τι ήμουν ικανή να κάνω», είπε.

Όταν ρωτήθηκε αν είναι ο τελευταίος μεγάλος της ρόλος, είπε: «Είμαι αρκετά πεπεισμένη ότι αυτός είναι». Ωστόσο, τόνισε ότι ακόμα δεν έχει πάρει κάποια οριστική απόφαση για την καριέρα της.

«Είμαι απλά μια πρωτάρα σε όλο αυτό. Προσπαθώ να το καταλάβω -και επίσης πενθώ για το πρόσωπο που ήμουν. Πρέπει να βρω ένα μέρος που να είναι τόσο αγαπησιάρικο όσο ήταν το πλατό μου, όπου δεν θα νομίζουν ότι είμαι ντίβα λέγοντας “ε, μπορώ να δουλεύω μόνο πέντε ώρες”», δήλωσε.

Υπενθυμίζεται ότι σε πρόσφατη συνέντευξή της στους New York Times, η Κριστίνα Άπλγκεϊτ αποκάλυψε ότι «πήρε 40 κιλά» και ότι δεν μπορεί «να περπατήσει χωρίς μπαστούνι».

Η σειρά «Dead To Me» έκανε πρεμιέρα τον Μάιο του 2019 και της έχει χαρίσει δύο υποψηφιότητες για Emmy.

Πηγή: ΑΠΕ ΜΠΕ

