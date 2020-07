«Κόρες ή Θυγατέρες»: Γυρίσματα ελληνικής συμπαραγωγής, στην Αμοργό

Μπορεί οι παραγωγοί να μην έχουν αποφασίσει ακόμη αν η διανομή της ταινίας στην Ελλάδα θα γίνει με το όνομα «Κόρες» ή «Θυγατέρες»

το μόνο σίγουρο όμως είναι o προϋπολογισμός της ταινίας, που αγγίζει τα 5,5 εκατ. ευρώ, ένα αστρονομικό ποσό για ελληνική παραγωγή.

Ειδικότερα, το CNN Greece βρέθηκε στην Αμοργό και στα γυρίσματα της ταινίας που λαμβάνουν χώρα στο όμορφο νησί των Κυκλάδων.

Η Αμοργός, που πήρε το όνομά της από το φυτό αμοργίς, ένα είδος λιναριού από το οποίο φτιάχνονταν οι «άλικοι αμοργίδες», χιτώνες της Αμοργού, ενέπνευσε τη συγγραφέα Lucy Fricke, γερμανικής καταγωγής, για την ιστορία που εξελίσσεται στις σελίδες τού ομώνυμου best seller μυθιστορήματος.

Μάλιστα, οι άνθρωποι που έχουν εμπνεύσει τους χαρακτήρες βρίσκονται στο νησί -χωρίς ωστόσο να βασίζεται σε πραγματικά γεγονότα.

Έτσι, η Αμοργός δεν είναι τυχαία επιλογή. Η σύλληψη του έργου έλαβε χώρα στο ελληνικό νησί, παρόλο που σήμερα μιλάμε για συμπαραγωγή γερμανική-ιταλική και ελληνική.

Και βέβαια η επιλογή των χωρών δεν είναι τυχαία, καθώς η ιστορία εκτυλίσσεται και στις τρεις αυτές χώρες.

Το διεθνών προδιαγραφών budget

Ο συνολικός προϋπολογισμός αγγίζει τα 5,5 εκατ. ευρώ, ποσό που για τα ευρωπαϊκά δεδομένα κατατάσσει την ταινία ως «μεσαίου προϋπολογισμού». Ωστόσο, στο φάσμα τού… μεσαίου είναι υψηλά.

«Φανταστείτε πως μία ακριβή ελληνική παραγωγή φτάνει μετά βίας το 1 εκατ. ευρώ» εξηγεί ο κ. Κοντοβράκης.

Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός πως πρόκειται για την πρώτη ταινία πανευρωπαϊκά που «έβαλε μπρος» τα γυρίσματα σε συνθήκες συμπαραγωγής.

«Έχουμε πάρει όλα τα μέτρα προστασίας. Μάλιστα οι Γερμανοί ήρθαν με ιδιωτικό τζετ για να εξασφαλίσουμε ότι θα έρθουν, ενώ οι Ιταλοί δεν τα κατάφεραν. Βέβαια, όσο τα μέτρα αυξάνουν, τόσο αυξάνονται και όλα τα logistics, κάτι που μεταφράζεται και σε επιπλέον κόστος» υπογραμμίζει ο κ. Κοντοβράκης.

Πόσο μεγάλο ήταν το ρίσκο τελικά;

Ο κ. Κοντοβράκης σημειώνει: «Ήταν προσωπικό στοίχημα για εμένα: Είτε ο κορωνοϊός είτε η δουλειά μου. Έπρεπε να βρούμε έναν τρόπο να το κάνουμε με τρόπο ασφαλή και αποτελεσματικό. Δεν μπορεί να ακυρωθεί η επαγγελματική μου ύπαρξη εξαιτίας αυτού. Ωστόσο, μου έδωσε μεγάλη χαρά που σε αυτή τη συγκυρία και γνωρίζοντας ότι ενδέχεται να έρθουν δύσκολες μέρες, μπορέσαμε να κάνουμε αυτή τη δουλειά, ακόμη κι αν το κόστος εκτοξεύθηκε χάρη στις ιδιαίτερες συνθήκες» θα μας πει.

Η πλοκή των «Θυγατέρων»

Όσον αφορά στην πλοκή, πρόκειται για ένα roadtrip που εξελίσσεται στο σήμερα και ξεκινάει από το Βερολίνο για να καταλήξει στην Αμοργό.

Πρωταγωνίστριες είναι δύο γυναίκες -κοντά στα 40-που έχουν κατακτήσει την ισότητα, ωστόσο η ζωή τους βρίσκεται σε τέλμα.

Η «καρδιά» της ταινίας χτυπά στις σχέσεις που διατηρούν με τους πατεράδες τους.

«Η Μάρθα δέχεται τηλεφώνημα από τον πατέρα της, ο οποίος είναι βαριά άρρωστος και έχει ορίσει την ευθανασία του. Εκείνη ταράσσεται και ζητάει από τη φίλη της να κάνουν μαζί το ταξίδι για να τον συναντήσουν. Πρόκειται για ένα ταξίδι συμφιλίωσης και κατανόησης με την κόρη του. Για μια γλυκόπικρη κωμωδία, με μπόλικη περιπέτεια» θα μας πει ο κ. Κοντοβράκης.

Πρόκειται για ένα συναρπαστικό «road movie σε μορφή βιβλίου, τόσο κωμικό και τόσο ευαίσθητο που ξεσπάς ταυτόχρονα σε γέλια και κλάματα» όπως έγραψε ο γερμανικός τύπος.

Η ταινία είναι σε σκηνοθεσία της Γερμανής σκηνοθέτριας Nana Neul. Το διεθνές καστ στελεχώνουν η Birgit Minichmayr στον πρωταγωνιστικό ρόλο (βασική συνεργάτιδα του σπουδαίου Burgtheater της Βιέννης), η πολυβραβευμένη Alexandra Maria Lara (Control, Youth Without Youth, The Reader), αλλά και οι Josef Bierbichler, Giorgio Colangeli, Μιχάλης Σαράντης, Αλέξανδρος Μυλωνάς, Ζωή Ρηγοπούλου και Δημήτρης Βερύκιος ανάμεσα σε άλλους.

Στο δυναμικό της ταινίας εργάζονται 60 άτομα από την Ελλάδα και τη Γερμανία.

Επιπλέον, στο καστ με πρωταγωνιστικό ρόλο βρίσκεται ο αγαπημένος ηθοποιός Ανδρέας Κωνσταντίνου, τον οποίο συνάντησε το CNN Greece στην Αμοργό, και συνομίλησε μαζί του, όσο δίπλα μας γυριζόταν η τελευταία σκηνή της ταινίας.

«Ο χαρακτήρας που υποδύομαι είναι ο Γιάννης ο οποίος έχει επιστρέψει στην Αμοργό για να βοηθήσει τους γονείς του. Γνωρίζει και έρχεται πιο κοντά με την Μπέτυ» λέει ο κ. Κωνσταντίνου αναφερόμενος στον ρόλο του.

Πώς μπόρεσε όμως να συμμετάσχει σε μία διεθνή συμπαραγωγή;

«Προσωπικά γνωρίζω τη γερμανική γλώσσα και είμαι εξοικειωμένος. Επιπλέον, το περίμενα πολύ να γίνει, το συζητούσαμε καιρό, όμως ύστερα προέκυψε ο κορωνοϊός. Κάποια στιγμή πιστέψαμε ότι μπορεί και να μη γίνει… Στη συνέχεια, όταν έμαθα πως τα γυρίσματα στην Γερμανία είχαν πραγματοποιηθεί, ανακουφίστηκα και χάρηκα ιδιαίτερα».

Ο ίδιος δεν είχε επισκεφτεί την Αμοργό στο παρελθόν. «Δεν έχω δει κάτι που να μη μου αρέσει» λέει αναφερόμενος στο νησί. «Ζούμε εδώ και μέρες ήσυχα, δίπλα στη θάλασσα και είναι πράγματι πολύ ωραίο που το ζούμε έτσι. Είναι καλή η συνθήκη της απομόνωσης, διότι η δουλειά μας απαιτεί συγκέντρωση».

Ποια η αίσθησή του για το μέλλον σχετικά με την πανδημία του Covid-19 σε ό,τι αφορά στην ιδιότητά του ως ηθοποιός;

«Υπάρχει πολύ μεγάλο θέμα με το επάγγελμά μας. Ζούμε καθημερινά σε ένα καθεστώς ανασφάλειας και δεν γνωρίζουμε τι θα γίνει από το Σεπτέμβριο. Ίσως να χρειαστεί να κλειστούμε πάλι μέσα. Αλλά και πέρα από αυτό, το υγειονομικό πρωτόκολλο είναι πολύ δύσκολο να τηρηθεί στο θέατρο και αυτό κάνει ακόμη πιο δύσκολη την κατάσταση για τους ηθοποιούς».

Μετά και τη συμμετοχή τους στις «Μέλισσες» δεν μπορούσαμε να μην τον ρωτήσουμε, τι προτιμά ο Ανδρέας Κωνσταντίνου: Θέατρο, κινηματογράφο ή τηλεόραση;

«Έχει να κάνει περισσότερο με το τι κάνεις και με ποιους το κάνεις. Θα σύγκρινα τον κινηματογράφο και το θέατρο. Είναι αλήθεια πως μετά τις “Μέλισσες” ένιωσα αγάπη και αποδοχή από τον κόσμο και μου έκανε εντύπωση. Ταυτόχρονα διαπίστωσα πως η συμμετοχή σε μία τηλεοπτική δουλειά απευθύνεται σε ευρύ κοινό και κάπως μου έκανε εντύπωση αυτό» εξηγεί ο ίδιος.

Να αναφέρουμε πως τα γυρίσματα στην Αμοργό ολοκληρώνονται σε λίγες ημέρες, σειρά έχουν γυρίσματα στην Ιταλία, ενώ αυτά θα ολοκληρωθούν τον Σεπτέμβριο.

Οι ομορφιές της Αμοργού

Το νησί που έχει αγαπηθεί από πολλούς καλλιτέχνες, με ταινίες να έχουν γυριστεί και στο παρελθόν στα όμορφα σοκάκια της, αλλά και στο «απέραντο γαλάζιο» που τη χαρακτηρίζει, περιμένει και φέτος τους επισκέπτες της, αδημονώντας.

Το Ναυάγιο, ο Άγιος Παύλος, η Καλοταρίτισσα, η Αγία Άννα και ο Μούρος είναι ανάμεσα στα «must see» του νησιού για όλους όσοι αγαπούν τη θάλασσα…

