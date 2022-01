Νεκρός σε τροχαίο ο ηθοποιός Πάνος Νάτσης

Θρήνος στον χώρο της τέχνης από τον τραγικό θάνατο σε τροχαίο του νεαρού ηθοποιού Πάνου Νάτση.

«Αδύνατον να δεχθούμε αυτό το τραγικό νέο», έγραψε ο Σπύρος Μπιμπίλας στο Facebook. Ο νεαρός ηθοποιός ήταν στο βασικό καστ της νέας σειράς που ετοιμάζει ο Γιώργος Καπουτζίδης.

Η ανάρτηση του κ. Μπιμπίλα:

Συγκλονισμένοι και άφωνοι έχουμε μείνει όλοι από τον τραγικό θάνατο σε τροχαίο του νεαρού ηθοποιού Πάνου Νάτση, του πρωταγωνιστή του Γιώργου Καπουτζιδη στην νέα σειρά ΣΕΡΡΕΣ… και στο θέατρο ΗΒΗ… Αδύνατον ΝΑ δεχτούμε αυτό το τραγικό νέο…. Ποσο γλυκό παιδί, πόσο ωραία δουλέψαμε. Δεν μπορώ να σε αποχαιρετήσω Πάνο μου.

Ο Πάνος Νάτσης γεννήθηκε στις 3 Ιανουαρίου 1991 (ηλικία 31 χρονών) στην Αθήνα. Αποφοίτησε από τη Δραματική Σχολή του Θεάτρου Τέχνης το 2012.

Έχει συμμετάσχει στις θεατρικές παραστάσεις «Καλώς ήρθατε ντετέκτιβ Πουαρό» την περίοδο 2013-2014, «Η Στέλλα με τα κόκκινα γάντια» την περίοδο 2015-2016, «Ο ήχος του όπλου» τη σεζόν 2016-2017 και άλλες.

Τη σεζόν 2016-2017 ήταν μέρος του καστ της κωμικής σειράς «Αστέρας Ραχούλας» στον Alpha όπου υποδυόταν τον Κωνσταντή. Το 2018 πρωταγωνίστησε στην καθημερινή σειρά «Γυναίκα Χωρίς Όνομα» στον ANT1 στο ρόλο του Κωστή Αναγνώστου. Στον κινηματογράφο έκανε την πρώτη του εμφάνιση στην ταινία μικρού μήκους «Mary Wants a Purple Dress» το 2015. Ακολούθησε η ταινία «3000» την επόμενη χρονιά. Το 2017 συμμετείχε στο δράμα «Role Rlay: The Movie». Δείγμα της δουλειάς του στο θέατρο είναι οι παραστάσεις The Curing Room (2017), ΤΟ ΕΠΟΣ… ΤΗΣ ΜΑΛΑΜΩΣ (2018), Όποιος θέλει να χωρίσει…να σηκώσει το χέρι του! (2019), Manji (2016).

