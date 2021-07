Ο θρύλος του NBA Μάτζικ Τζόνσον προσκύνησε στον Άγιο Διονύσιο στη Ζάκυνθο

Ο ζωντανός θρύλος του NBA Ερβιν Μάτζικ Τζόνσον συνεχίζει τις διακοπές του στα νησιά του Ιονίου, μαγνητίζοντας τα βλέμματα του κόσμου

με το επιβλητικό παρουσιαστικό και την ευγενική φυσιογνωμία του.

Ο ύψους 2,06 μ. κορυφαίος πόιντ γκαρντ στην ιστορία του παγκόσμιου μπάσκετ σουλατσάρει τις τελευταίες ημέρες στο Ιόνιο, αφού μετά την Κέρκυρα και την Ιθάκη επισκέφθηκε με την οικογένειά του την όμορφη Ζάκυνθο.

Μάλιστα, ο 61χρονος Αμερικανός επισκέφθηκε την Ιερά Μονή Αγίου Διονυσίου, όπου είδε από κοντά την κάμαρα του αγίου και την προσκύνησε, ενώ ήταν ιδιαίτερα διακριτικός ακούγοντας με προσοχή και ευλάβεια όσα τού εξηγούσε η ξεναγός.

Σε σχετική ανάρτησή του ο Μάτζικ Τζόνσον αναφέρθηκε στην επίσκεψή του στη μονή εξηγώντας στους followers του ποιος ήταν ο άγιος Διονύσιος και ποστάροντας λεπτομέρειες από τον ναό που, όπως φαίνεται, τον εντυπωσίασε αρκετά.

Enjoying dinner at Bassia Restaurant in Zakynthos with Owner Niuos Stefanopoulos, my beautiful wife Cookie, Holly, Rodney, LaTanya, and Jessica! pic.twitter.com/M3bS6h75wb

— Earvin Magic Johnson (@MagicJohnson) June 28, 2021

Ο πέντε φορές πρωταθλητής του NBA με τους Los Angeles Lakers και τρεις φορές MVP του κορυφαίου πρωταθλήματος στον κόσμο φαίνεται ότι απολαμβάνει κάθε στιγμή των διακοπών του στην Ελλάδα, χαμογελώντας σε όλους όσοι τον χαιρετούν και ποζάροντας για να βγει φωτογραφία με τους θαυμαστές του.

