Ο Πέτρος Κωστόπουλος ξεσπά για το ταξίδι στο Ντουμπάι: 10 χρόνια έκανα το κουνέλι

Ο Πέτρος Κωστόπουλος με άρθρο του στο Znews ξεσπά για τον “πόλεμο” που δέχθηκε για το ταξίδι του στο Ντουμπάι. «Έχασα τα πάντα, μου έφαγαν εκατομμύρια και ακούω ότι χρωστάω σαν απατεώνας» τονίζει.

“Αισθάνομαι εξαιρετικά δυσάρεστα που γράφω αυτό το κείμενο. Απλούστατα γιατί πιστεύω ότι οι άνθρωποι πρέπει να κάνουν τη ζωή τους χωρίς να δίνουν εξηγήσεις στον κάθε αδιάκριτο ή πικραμένο κακεντρεχή που θέλει -σαν να ‘ναι δικαίωμά του- να μπαίνει στην ιδιωτική τους σφαίρα, στο δωμάτιό τους, στα παιδιά τους, στις σχέσεις τους. Αυτή τη στιγμή κυκλοφορούν δολοφόνοι χαρακτήρων μέσα από τα social media και μεις σαν μαλάκες καθόμαστε και τους κοιτάμε. Ο κάθε άνθρωπος πρέπει να κάνει τη ζωή που διαλέγει και όχι τη ζωή που του επιβάλλει ο κάθε αρρωστημένος κομπλεξικός. Δεν είμαι πολιτικός, δεν ζητάω ψήφο, δεν παρουσιάζω «ηθικοπλαστική» εκπομπή στην τηλεόραση, δεν έχω δημόσια θέση, για να δίνω εξηγήσεις. Επώνυμος (σελέμπριτι…) μπορεί να είμαι, αλλά αυτή η λέξη ως γνωστόν είναι τόσο ανυπόληπτη και διάτρητη, μιας και μπορεί να περιλαμβάνει από τον Τσιόδρα και την Αρβελέρ μέχρι την Άννα Μαρία Ψυχαράκη του Big Brother και τη Νικόλ του Bachelor, και καταλήγει σε 10 χλιδάτες influencers (έτσι το λέμε ευγενικά), πλίνθοι και κέραμοι, ατάκτως ερριμμένοι. Οι μούτσοι που μας γλείφανε, γίναν καπεταναίοι” αναφέρει ο Πέτρος Κωστόπουλος.

Δείτε αναλυτικά τι γράφει για το ταξίδι στο Ντουμπάι.

“1. Ήμουν στο Ντουμπάι. Όπως ήμουνα και σε άλλες χώρες τελευταία. Πήγα γιατί μία από τις εταιρείες που δουλεύω έχει έδρα εκεί και είχε οργανώσει επαγγελματικά μίτινγκ. Kinder έκπληξη η Πρωτοχρονιά εκεί. Και σε ελληνικό μαγαζί. Που χάρηκα που τα παλικάρια που το ‘χουν από τη Μύκονο το έκαναν το νούμερο ένα του Ντουμπάι. Μετά, πάλι δουλειά. Γνωστό σε πολλούς το γεγονός. Πριν καταδικαστώ σε θάνατο από πανελάκηδες, ουδείς με πήρε να με ρωτήσει, παρότι όλοι στον χώρο της τηλεόρασης είναι γνωστοί ή φίλοι (λέμε τώρα). Χλίδα και κοινωνική αναλγησία. Ξεφτίλα! Με τον κορονοϊό στη βαλίτσα θα γυρνάγαμε από κει. Μου έστειλαν μηνύματα και άνθρωποι που ζουν σε τέτοιο πλανήτη που δεν ήξεραν ότι επιτρέπονται τα ταξίδια. Και έβριζαν γιατί εμείς δήθεν φύγαμε παράνομα ως επώνυμοι. Ούτε οι οπαδοί του Τραμπ δεν είναι τόσο βλαχαδερά. Έτσι, από την τηλεόραση, φορτώθηκε το οπλοστάσιο της γνωστής δολοφονικής συμμορίας των αντι-social media, έβγαλε περίστροφα, πολυβόλα, μπαζούκας ή όπως αλλιώς τα λέμε βρισίδια για πούστηδες, πουτάνες, καθίκια, κλέφτες, κατάρες, τάφους, παιδιά, που το 100%, φορτωμένο από εξυπνάκηδες, στράφηκε εναντίον μου. Σκόνη τον έκανα τον Τσιτσιπά στο τάι μπρέικ! 7-5! Ήρθε δεύτερος στα μπινελίκια. Παρότι είναι εκεί για προπονήσεις. Οι διάφοροι άλλοι κοσμικοί, δεκάδες, έφυγαν στον πρώτο γύρο. Τα πολυβόλα σημάδεψαν συγκεκριμένα. Από τους πυροβολισμούς ξέφυγαν και διάφορες χαριτόβρυτες υπάρξεις που διαφήμιζαν τη «βασιλική» τους παραμονή εκεί και που θα σήκωναν αρκετό κράξιμο. Δούλευα εκεί, λοιπόν, όπως δούλεψε και ο Κορκολής, οι μετρ και τα γκαρσόνια και άλλοι 8 χιλιάδες Έλληνες που βρίσκονται εκεί εδώ και χρόνια, δουλεύοντας σε εταιρείες των Εμιράτων. Και καλά έκαναν και σηκώθηκαν και έφυγαν από ‘δω! Τους ζηλεύω! Μακάρι να με αξιώσει ο Θεός μια μέρα. Εκεί έκαναν όλοι Πρωτοχρονιά. Μαζί με κάνα δυο χιλιάδες μη σελέμπριτι Έλληνες τουρίστες και καμιά 100 χιλιάδες -υποθέτω- Ευρωπαίους, που ήρθαν για γιορτές. Αυτοί πήραν χάρη στη χώρα τους, κανείς δεν ασχολήθηκε. Πουθενά. Παρότι πραγματικοί σελέμπριτι, καραστάρ. Δεν έκραξε κανένας ούτε στο Τορίνο ούτε στην Πορτογαλία τον Ρονάλντο, παρότι αθλητής. Και ουδείς στην Ελβετία έκανε την αλητεία να καταραστεί τον Φέντερερ όπως έκαναν οι Έλληνες στον Τσιτσιπά. Εδώ έχουμε ενσυναίσθηση, βεβαίως βεβαίως. Δεν πάμε Ντουμπάι, τους καταριόμαστε, τους ξεφτιλίζουμε και σαν απλοί άνθρωποι πάμε κατά χιλιάδες στις εκκλησίες και τα Θεοφάνια. Είδατε τις φωτογραφίες φαντάζομαι…

Αν ήμουν νεωκόρος και ήταν η δουλειά μου, θα πήγαινα και εκεί.

Ανέβασε στο προφίλ του στο FB ο επιφανής καθηγητής Γενετικής, Μανώλης Δερμιτζάκης, εικόνες τρομακτικού συνωστισμού στις εκκλησίες λέγοντας πόσες χιλιάδες κρούσματα θα έχουμε εξαιτίας αυτών σε λίγο. Με 2600 σχόλια μέχρι στιγμής από κάτω, οι καλοί Χριστιανοί τον ξεσκίζουν με οποιονδήποτε τρόπο. Χειρότερο κι από μένα. Αυτοί. Που καταδικάζουν Μαγδαληνές.

Το τι άκουσα δεν λέγεται, το ξέρετε μάλλον. Διότι δουλειά δεν είχε ο διάολος στην καραντίνα, σοδομούσε τα παιδιά του.

2. Από όσα άκουσα για το Ντουμπάι, μόνο σε ένα θέλω να απαντήσω. Ένα μόνο. Στη χυδαιότητα, το ψέμα, στη συκοφαντία, στο μηνύσιμο, το δολοφονικό, κακοήθες «ο φαλιρισμένος Κωστόπουλος κάνει χλιδές στο Ντουμπάι με αυτά που έφαγε»!!!! Απατεώνας κοινώς. Καταχραστής, όπως είπε μία γραφική, για καραμπινάτη μήνυση, με αλλοιωμένη μούρη, σκατόψυχη ξανθιά -κατά κοινή ομολογία- σε πρωινή εκπομπή.

Εδώ συγκρατώ πάλι τον εαυτό μου μην αρχίσω εγώ τα βαριά μπινελίκια. Ψύχραιμα το λέω. Αλλά enough is enough.

Έχω αναφέρει στο παρελθόν πολλές φορές και σε τηλεοπτικές συνεντεύξεις ότι εγώ, σαν άλλη Βανδή, «τα ‘δωσα όλα και έμεινα στον άσσο». Ο μόνος του κλάδου μου που έδωσε όλη την ακίνητη και κινητή περιουσία του (που φαλίρισε ολόκληρος ο κλάδος. Mega, ΔΟΛ, Λυμπέρης, Πήγασος, οι μεγάλοι, και 150 ακόμη εταιρείες όλων των ειδών). Δεν φαλιρίσαμε από κακή διαχείριση αλλά γιατί απλά η οικονομική κρίση μηδένισε τη διαφήμιση, με την οποία ζούσαμε. 95% πτώση στα έντυπα. Και ξεκίνησε από το 2008, μετά την πτώση της Lehman Brothers. Τότε ακόμη, που ο Καραμανλής έκανε το κουνέλι και ο Γιώργος έλεγε «λεφτά υπάρχουν». Άντεξα 5 χρόνια, βάζοντας λεφτά από την τσέπη μου μόνο και βάζοντας όλη μου την περιουσία -που έχτιζα από το 1981 (που ήμουν υψηλόμισθος υπάλληλος στην Ευρωπαϊκή Ένωση)- υποθήκη στις τράπεζες.

Βαριά ηλιθιότητα τη λένε, χοντρή μαλακία, στην επαγγελματική αγορά. Πήρα από τα παιδιά μου ό,τι έβαζα για να τα ρίξω σε μια μαύρη τρύπα αλλονών. Έπεσα θύμα της άγνοιας κινδύνου που είχα μια ζωή και κακών υποδείξεων των οικονομικών μου συμβούλων. Όλοι λέγαμε ότι θα το σώσουμε. Πίσω όμως είχε η αχλάδα την ουρά. Η κρίση χειροτέρεψε (μην παριστάνει κάποιος τον μετά Χριστόν προφήτη) και πήγαμε στο παγόβουνο υπερήφανα! Άμεση η βύθιση του Τιτανικού και ο Ντι Κάπριο κόκαλο.

Και τώρα στο ψητό.

Την ημέρα που ανακοίνωσα στο προσωπικό ότι κλείνουμε, χρώσταγα ένα (1) μήνα σε μισθούς. ΕΝΑΝ. Μόλις είχα πληρώσει και το δώρο Χριστουγέννων. 2012, Φεβρουάριος, τη μέρα των γενεθλίων μου. Αξέχαστα. Είπα σε όλους «σήμερα τελειώσαμε». Για να βγει η απόφαση του Εφετείου για την πτώχευση πήρε 5 μήνες αλλά η εταιρεία είχε κλείσει. Άρα χρώσταγα και αυτά κι ας ήταν η εταιρεία κλειστή. Και τα πραγματικά δεδουλευμένα ήταν ενός μηνός!

Πάμε παρακάτω. Εγώ, επί 10 χρόνια διασύρομαι από επιτήδειους και στημένους δολοφόνους της προσωπικότητάς μου ότι χρωστάω σε όποιον μιλάει ελληνικά!! Ή ότι έχω μπαζώσει κάποια εκατομμύρια.

Λοιπόν, μαϊμουδάκια: Τα επίσημα στοιχεία λένε ότι η εταιρεία μού χρωστάει 7,5 εκατομμύρια από αυτά που έβαζα από τη δική μου τσέπη! Πολύ περισσότερα από αυτά που οφείλει. Τα ίδια στοιχεία λένε ότι άλλες εταιρείες που φαλίρισαν μας χρωστάνε ακόμη γύρω στα 7 εκατομμύρια!!! Εδώ μου φάγανε 15 εκατομμύρια και ακούω ότι χρωστάω κιόλας σαν απατεώνας! Πόσο γελοίοι είσαστε, ανθρωπάκια! Αυτοί που με φέσωσαν ήταν «καλοί άνθρωποι» που έτυχε να φαλιρίσουν, οι καημένοι! Η κρίση φταίει, έστω κι αν άφησαν απλήρωτο και τον τελευταίο άνθρωπο. Ενώ εγώ, απατεώνας! Και κερατάς και δαρμένος δηλαδή! Μόνο μια διαφημιστική εταιρεία, γνωστή, με φέσωσε με 1,5 εκατομμύριο!

Αν είχα αυτά τα λεφτά, όχι υπάλληλος δεν θα είχε χάσει δίφραγκο, που πλήρωνα μέχρι τον τελευταίο μήνα, αλλά θα είχα και 5-6 εκατομμυριάκια να την κάνω οριστικά μακριά από εδώ και την αλητεία που τρώω. Σε ζεστά μέρη. Κιτς το Ντουμπάι, συμφωνώ, αλλά σκατόψυχους δεν έχει. Δουλεύουν σαν κερατάδες για να πλουτίσουν.

Πάμε, παρακάτω, ψεύτες μου, αφού κάνετε και τους κριτές και υπερασπιστές των εργαζομένων και των αδυνάμων γενικώς και εναντίον εμού του αλήτη που τους τα ‘φαγε! Τη μέρα που κλείσαμε, 110 από τους 340 εργαζόμενους στράφηκαν δικαστικά εναντίον μου και δεν τους αδικώ. Καλά έκαναν. Έχω όμως πάνω από 110 μηνύματα για ευχαριστήρια για τη συνεργασία. Έχουν γραφτεί παραπάνω από 30-40 άρθρα και άλλα κείμενα σε Facebook από ανθρώπους που μαρτυρούν ότι έδινα τους μεγαλύτερους μισθούς στην Ελλάδα. ΤΟΥΣ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΥΣ! Δεν μπορεί!! Κάτι θα έχετε δει ή ακούσει! Πασίγνωστοι άνθρωποι είναι!! Οι ίδιοι μιλάγανε για το πόσες καριέρες έφτιαξα. Το ξέρουν όλοι όσοι είναι σε πάνελ αλλά το 90% παριστάνει τον Κινέζο όταν θα πρέπει να αποκαθηλωθώ και να σταυρωθώ γιατί πουλάω στο γυαλί.

Και πάλι λίγα λέω. Για πείτε μου, θρασύδειλα ανθρωπάκια που με κράζετε κάνοντας και τους ευαίσθητους, ΠΟΣΟ ΚΡΑΞΙΜΟ ΡΙΧΝΕΤΕ, ΓΕΝΝΑΙΟΙ ΜΟΥ, ΣΤΟΥΣ ΓΝΩΣΤΟΥΣ ΜΕΓΑΛΟΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ ΠΟΥ ΧΡΩΣΤΑΓΑΝ ΣΕ ΤΕΡΑΣΤΙΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ 12,15 και 24 μήνες; Που έχουν δισεκατομμύρια; Που δεν έδωσαν τα σπίτια τους και τα λεφτά που μάζευαν 30 χρόνια; Πείτε μου, τι τους γράφετε να ξέρω; Τι λέτε στα πάνελ για αυτούς; Ο φόβος (της σφαλιάρας) φυλάει τα έρημα φαίνεται. Κι αν πλήρωναν τα δεδουλευμένα θα ήταν μια τρίχα από τα γεννητικά τους όργανα.

Και όπως έγραψε ο Κραουνάκης στο FB (και τον ευχαριστώ παρότι δεν έχουμε μιλήσει χρόνια) «και τώρα δεν σου μιλάνε ούτε οι ειδικοί. Θύμωσα που σε καθυβρίζουνε άνθρωποι που σε γλείφανε. Έχεις δίκιο. Μας ξεβλάχεψες αλλά η βλαχιά τελικά είναι ανίκητη. Η πιο βαριά μου τσαντίλα είναι ότι κανείς από τους πρώτους ευεργετημένους σου στο ξεβλαχέψ δεν σου παραστάθηκε την ώρα τη δύσκολη».

Μοιραστείτε με τους φίλους σας