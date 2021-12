Ο Σβαρτσενέγκερ δώρισε 25 οικίσκους σε άστεγους βετεράνους -Δωρεά 250.000 δολαρίων

Στο πνεύμα των Χριστουγέννων μπήκε Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ, ο οποίος θέλησε να αλλάξει τις ζωές βετεράνων αυτές τις γιορτές.

Ο ηθοποιός δώρισε 25 οικισκούς σε βετεράνους στην περιοχή του Λος Άντζελες, που ζούσαν στον δρόμο. Μία ημέρα πριν τα Χριστούγεννα, ο πρώην κυβερνήτης της Καλιφόρνιας δημοσίευσε βίντεο με το οποίο ενημέρωνε για την κίνησή του. «Σήμερα, γιόρτασα νωρίς τα Χριστούγεννα. Οι 25 οικίσκοι που δώρισα σε άστεγους βετεράνους εγκαταστάθηκαν εδώ στο Λος Άντζελες», έγραψε. «Ήταν φανταστικό που περάσαμε λίγο χρόνο με τους ήρωές μας και να τους καλωσορίσουμε στα νέα τους σπίτια», πρόσθεσε. Ο Σβαρτσενέγκερ αναφέρθηκε και στην συνδρομή της ΜΚΟ Village for Vets, καθώς και του Γραφείου του Γραμματέα Υποθέσεων Βετεράνων και Αμερικανών Βετεράνων (AMVets). «Αποδείξαμε ότι όταν δουλεύουμε όλοι μαζί, μπορούμε να λύσουμε οποιοδήποτε πρόβλημα», έγραψε.

Το Village for Vets παρείχε τα σπίτια, τα οποία έγιναν με δωρεά 250.000 δολαρίων του ηθοποιού, σύμφωνα με το FOX 11 Los Angeles.

Ο ιστότοπος Village for Vets εξηγεί ότι οι μικροί οικίσκοι, όπως τα 25 που δώρισε ο Σβαρτσενέγκερ, «παρέχουν υψηλό επίπεδο διαβίωσης από καταυλισμούς σκηνών ενώ οι βετεράνοι αναζητούν μόνιμη στέγη και σταθερότητα». Κάθε σπίτι έχει θέρμανση, ηλεκτρισμό και κλιματισμό, είπε στο FOX 11 ο υπάλληλος της AMVets, Ρομπ Ρέινολντς.

Ο σταρ του Terminator είπε στο FOX 11 ότι ήταν «εκστασιασμένος» με τα μικροσκοπικά σπίτια, τα οποία περιέγραψε ως «το μεγαλύτερο δώρο Χριστουγέννων».

Ο βετεράνος Bruce Henry Cooper συμφώνησε, λέγοντας στο FOX 11 ότι τα σπίτια είναι «σωτήρια», εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη του προς τον Σβαρτσενέγκερ, λέγοντας: «Δεν μας ξέχασε. Δεν ξέχασε κανέναν».

Μοιραστείτε με τους φίλους σας