Συνελήφθη ο σύζυγος της Κατερίνας Λάσπα, Νεκτάριος Νικολόπουλος

Χειροπέδες πέρασαν οι αστυνομικοί στον επιχειρηματία Νεκτάριο Νικολόπουλο, πρόεδρο της BA.RE.CA, αλλά και στον συνεργάτη του

Δημήτρη Μπατή, το βράδυ της Τρίτης στο Κολωνάκι.

Ο επιχειρηματίας, αφέθηκε ελεύθερος το μεσημέρι της Τετάρτης, ενώ πήρε αναβολή για να δικασθεί την ερχόμενη Παρασκευή.

Ο σύζυγος της Κατερίνας Λάσπα οδηγήθηκε στο οδηγήθηκε στο ΑΤ Συντάγματος,μετά από ανώνυμη καταγγελία ότι στο μαγαζί που διατηρεί στην πλατεία Δεξαμένης, σέρβιρε ως take away, σουβλάκια και αλκοόλ σε πάνω από 20 άτομα, σύμφωνα με τους αστυνομικούς, ενώ στο πεζοδρόμιο υπήρχαν 3 μαξιλάρες, κάτι που απαγορεύεται.

Ο ίδιος αρνείται τις κατηγορίες και κάνει λόγο για περίεργη σύλληψη: «Έξι η ώρα τελειώσαμε την συνάντηση της BA.RE.CA και τρεις ώρες μετά συλλαμβάνεται ο πρόεδρος της με κατηγορίες που πραγματικά δεν ευσταθούν. Έχω την αίσθηση ότι μαζί με τα ξερά καίγονται και τα χλωρά γιατί με όλα αυτά που ακούω πραγματικά δεν μπορώ να βγάλω άκρη. Είναι ζήτημα αν υπήρχαν εφτά με δέκα άτομα έξω από το μαγαζί την Τρίτη το βράδυ και ήρθαν δύο περιπολικά, έξι αστυνομικοί και αξιωματικός», δήλωσε ο ίδιος στο protothema.gr.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ έξι αστυνομικοί τον συνέλαβαν ενώ έφτασαν δύο περιπολικά στο σημείο, υπό την εποπτεία υψηλόβαθμου αξιωματικού της ΕΛΑΣ.

Αποχωρώντας από τα δικαστήρια της οδού Ευελπίδων, ο επιχειρηματίας δήλωσε ότι θα πρέπει να ισχύουν τα ίδια για όλους και ότι πρέπει να αποσαφηνιστεί το take away για όλα τα μαγαζιά και όχι να ισχύουν δύο μέτρα και δύο σταθμά.

