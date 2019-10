Σόκαρε το πανελλήνιο η είδηση του θανάτου της γνωστής σχεδιάστριας

«Έφυγε» στα 46 της χρόνια η γνωστή σχεδιάστρια μόδας Σοφία Κοκοσαλάκη, νικημένη από καρκίνο. Η μάχη που έδωσε ήταν σύντομη καθώς η διάγνωσή της είχε γίνει πριν δύο μήνες. Η είδηση του θανάτου της προκάλεσε σοκ στο πανελλήνιο και στον χώρο της μόδας, καθώς επρόκειτο για μία πολύ πετυχημένη σχεδιάστρια, η οποία είχε κάνει παγκόσμια μόδα τα αρχαιοελληνικά μοτίβα, ενώ είχε σχεδιάσει και τα κοστούμια των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004. Η Σοφία Κοκοσαλάκη γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Αθήνα. Αρχικά, σπούδασε φιλολογία στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και αργότερα έγινε δεκτή στο Κεντρικό Κολλέγιο Τεχνών και Διακόσμησης Αγίου Μαρτίνου (Central Saint Martins College of Art and Design) του Λονδίνου από όπου αποφοίτησε το 1998.

Ενδιάμεσα είχε συνεργαστεί με το ελληνικό περιοδικό Γυναίκα σε θέματα μόδας, ενώ ήδη δημιουργίες της πωλούνταν σε καταστήματα μόδας της Ελλάδας.

Το 1999 παρουσίασε την πρώτη της συλλογή για άντρες και γυναίκες. Το 2002 έλαβε το βραβείο του περιοδικού ELLE, και την ίδια χρονιά της ανατέθηκε ο σχεδιασμός των κοστουμιών για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004. Το 2004 κέρδισε το βραβείο New Generation Designer. Tα ρούχα της Κοκοσαλάκη χαρακτηρίζονται από τον διεθνή κυρίως Τύπο ως βαθιά επηρεασμένα από τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό σε συνδυασμό με σύγχρονη στοιχεία, αλλά ταυτόχρονα διατηρούν ένα διαχρονικό στιλ αντίθετα με τις εφήμερες προσταγές της μόδας. Τα υλικά που χρησιμοποιούσε είναι υψηλής ποιότητας υφάσματα και δέρματα, τα οποία συνήθως ράβονται χειρωνακτικά.

protothema – cnn.gr

Μοιραστείτε με τους φίλους σας