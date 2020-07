Τάσος Ξιαρχό: Τι αποκαλύπτει για την κόντρα του με τον Snik

Ο Τάσος Ξιαρχό που μαζί με την Κόνυ Μεταξά κέρδισαν το «Just The Two Of Us», μιλώντας στο TV Έθνος εξήγησε τι έχει συμβεί ανάμεσα στον ίδιο και τον Snik και για το αν υπάρχει κόντρα.

“Δεν έχουμε τσακωθεί face to face. Όμως δημιουργήθηκε ένα συμβάν που με κούρασε πολύ. Αναφέρομαι στο πρότζεκτ του «Señorita». Ήμουν ένα δυναμικό κομμάτι της επιτυχίας του τραγουδιού και με έκαναν στην άκρη. Ήθελα να φανεί σωστά η δουλειά μου και ήταν το μόνο που δεν έγινε. Φάνηκαν μέλη σώματος γυναικών και ήταν προσβλητικό όλο αυτό. Δεν μου αρέσει να εκμεταλλευόμαστε το σώμα των ανθρώπων για να κάνουμε views. Μου ζητήθηκε λοιπόν να το ανεβάσω και εγώ είπα «δεν ανεβάζω κάτι που δεν με τιμά»” δήλωσε ο χορογράφος και νικητής του J2US.

“Με οποιονδήποτε μπορεί να υπάρξει μια διαφωνία και να τα βρω στη συνέχεια. Αν λυθούν σωστά τα προβλήματα, είναι καλύτερη και η επόμενη συνεργασία. Μου έχει συμβεί και στο παρελθόν και οι επόμενες δουλειές ήταν καλύτερες” τόνισε.

