Τίνα Τάρνερ: Πέθανε η διάσημη τραγουδίστρια

Την τελευταία της πνοή σε ηλικία 83 ετών άφησε η «βασίλισσα του rock ‘n’ roll» Tina Turner (Τίνα Τάρνερ). Η διάσημη τραγουδίστρια

εξέπνευσε στο σπίτι της στη Ζυρίχη της Ελβετίας μετά από «μάχη» με μακροχρόνια ασθένεια. Η κηδεία της θα γίνει σε στενό κύκλο, σύμφωνα με τη Mirror, με φίλους και συγγενείς.

Τη δυσάρεστη είδηση έκανε γνωστή ο εκπρόσωπός της, ο οποίος ανέφερε στην ανακοίνωσή του πως «έφυγε από τη ζωή μετά από μάχη που έδινε για την υγεία της».

«Η Τίνα Τάρνερ, η “βασίλισσα του Rock’n Roll” έφυγε σήμερα ειρηνικά, σε ηλικία 83 ετών, καθώς έδινε μάχη για την υγεία της εδώ και χρόνια. Πέθανε στο σπίτι της στο Küsnacht κοντά στη Ζυρίχη της Ελβετίας. Μαζί της, ο κόσμος χάνει έναν θρύλο της μουσικής και ένα πρότυπο», αναφέρει η ανακοίνωση.

Η γεννημένη στις ΗΠΑ σταρ ήταν μια από τις πιο αγαπημένες ροκ τραγουδίστριες σε παγκόσμιο επίπεδο. Τα τραγούδια της αγαπήθηκαν επί δεκαετίες.

Η Τίνα Τάρνερ γεννήθηκε στις 26 Νοεμβρίου 1939 στο Νάτμπους του Τενεσί των ΗΠΑ. Το πραγματικό της όνομα ήταν Άννα Μέι Μπούλοκ.

Έγινε γνωστή κατά τα τέλη της δεκαετίας του 1960 ως τραγουδίστρια του συγκροτήματος « Ike & Turner Revue», όμως στη συνέχεια ακολούθησε σόλο πορεία. Ανάμεσα στις μεγαλύτερες επιτυχίες της ήταν τα «What’s Love Got To Do With It», «Private Dancer» και «Τhe Best». Πούλησε παραπάνω από 180 εκατ. άλμπουμ, ενώ κέρδισε 12 βραβεία Grammy.

Oι παγκόσμιες περιοδείες της ήταν πάντα sold out για παραπάνω από 30 χρόνια, ενώ θεωρούταν η πιο σκληρά εργαζόμενη γυναίκα στη σόουμπιζ.

Μοιραστείτε με τους φίλους σας