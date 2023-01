Τατιάνα Πάτιτζ: Πέθανε το σούπερ μόντελ της δεκαετίας του ΄90

Πέθανε σε ηλικία 56 ετών η Τατιάνα Πάτιτζ (Tatjana Patitz), το διάσημο μοντέλο της δεκαετίας του ΄90, όπως ανέφερε το περιοδικό Vogue.

Τα αίτια του θανάτου της καλλονής, παραμένουν άγνωστα μέχρι στιγμής.

Η Άννα Γουίντορ, διευθύντρια σύνταξης της Vogue, δήλωσε στη DailyMail για την Τατιάνα Πατίτζ: «Ήταν πάντα το ευρωπαϊκό σύμβολο του “σικ”». «Ήταν πολύ μυστηριώδης και πολύ πιο ώριμη από τις συνομήλικές της κι αυτό είχε τη γοητεία του», προσθέτει.

Είχε γεννηθεί στο Αμβούργο, από Εσθονή μητέρα και Γερμανό πατέρα, ενώ στη συνέχεια η οικογένεια μετακόμισε στη Σουηδία. Έγινε περισσότερο γνωστή μέσα από τη συνεργασία της με τη Vogue αλλά και για τον πρωταγωνιστικό της ρόλο στο μουσικό βίντεο του George Michael Freedom το 1990.

Back to the 90’s: Tatjana Patitz

Σε ηλικία 17 ετών το 1983 συμμετείχε σε διαγωνισμό Elite Model Contest στη Στοκχόλμη. Κατέλαβε την τρίτη θέση στη Σουηδία. Το έπαθλο ήταν ένα ταξίδι στο Παρίσι και ένα συμβόλαιο περιορισμένου χρόνου.

Συνέχισε την καριέρα της ως μοντέλο για τους οίκους Versace και Chanel, εμφανιζόμενη συχνά σε έντυπες διαφημίσεις και σε πασαρέλες. Ήταν επίσης σε πολλά εξώφυλλα περιοδικών για τη Vogue, το Harper’s Bazaar και το Marie Claire.

Model Tatjana Patitz on her love of nature.

Αφού πρωταγωνίστησε στο «Freedom» μαζί με τη Cindy Crawford, Linda Evangelista και Christy Turlington, τα κορίτσια ονομάστηκαν «σούπερ μόντελ της δεκαετίας του 1990» και συχνά δούλευαν μαζί στα χρόνια που ακολούθησαν. Η Τατιάνα είχε επίσης πρωταγωνιστήσει στο κλιπ για το τραγούδι «Skin Trade» του Duran Duran, και μάλιστα δοκίμασε τις ικανότητες της στην υποκριτική, με το ρόλο του θύματος δολοφονίας στην ταινία του 1993 του Sean Connery Rising Sun.

Το 2000, εμφανίστηκε στο μουσικό βίντεο του Korn για το τραγούδι Make Me Bad.

Εργάστηκε επίσης για 30 χρόνια με τον καταξιωμένο φωτογράφο Peter Lindbergh. Στο βιβλίο του, 10 Women, ο Lindbergh έγραψε: «Θαυμάζω την Tatjana γιατί μένει πάντα ο εαυτός της. Είναι πολύ αγαθή, αλλά ταυτόχρονα είναι πολύ δυνατή και ξέρει πώς να υπερασπίζεται αυτό που σκέφτεται, και είναι πάντα πολύ ευχάριστο να είσαι μαζί της. Είναι αδύνατο να μην τη θαυμάσεις και με τα χρόνια να μην την ερωτευτείς ».

Η σταρ δούλεψε ως μοντέλο μέχρι και τα τελευταία χρόνια: Το 2019 στο Μιλάνο όταν περπάτησε στην πασαρέλα για το Etro.

Η καλλονή έβγαινε με τον πρώην σταρ του Τζέιμς Μποντ, Πιρς Μπρόσναν, τον τραγουδιστή Seal της Χάιντι Κλουμ αλλά και με τον Νικ Κάμεν. Απέκτησε έναν γιο τον Τζόνα Τζόνσον, στα έξι χρόνια που διήρκησε ο γάμος της με τον με τον Τζέισον Τζόνσον από το 2003 έως το 2009.

