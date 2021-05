Eurovision 2021: Η Κύπρος στον τελικό – «Κόλαση» η Τσαγκρινού με το «El Diablo»

Νορβηγία, Ισραήλ, Ρωσία, Αζερμπαϊτζάν, Μάλτα, Λιθουανία, Κύπρος, Σουηδία, Βέλγιο και Ουκρανία είναι οι 10 χώρες που προκρίνονται

στον τελικό του 65ου διαγωνισμού της Γιουροβίζιον που θα διεξαχθεί το Σάββατο στο Ρότερνταμ.

Η Ελενα Τσαγκρινού, η οποία εκπροσώπησε την Κύπρο με το «El Diablo», προκρίθηκε πανηγυρικά στον τελικό επιβεβαιώνοντας τα προγνωστικά.

Οι έξι χώρες που έμειναν εκτός τελικού είναι οι: Σλοβενία, Αυστραλία, Σκόπια, Ιρλανδία, Νορβηγία και Ρουμανία.

Μια βραδιά γιορτή

Επιστροφή στην κανονικότητα με έναν μεγάλο ευρωπαϊκό πάρτυ. Αυτό θύμιζε η βραδιά του Α’ Ημιτελικού του 65ου διαγωνισμού τραγουδιού της Γιουροβίζιον. «Εχουμε συγκεντρωθεί άνθρωποι από όλη την Ευρώπη προκειμένου να ανακτήσουμε την ανθρώπινη επαφή». Με αυτά τα λόγια Μαρία Κοζάκου και Γιώργος Καπουτζίδης, οι οποίοι ήταν εξαιρετικοί για μία ακόμη φορά, άνοιξαν την βραδιά από το Ahoy Arena στο Ρότερνταμ, όπου διεξάγεται με έναν χρόνο καθυστέρηση ο 65ος διαγωνισμός τραγουδιού της Eurovision. Μετά από έναν χρόνο πανδημίας, η Ευρώπη έκανε μία πρώτη απόπειρα για ένα μεγάλο πάρτυ και, όπως φάνηκε, τα κατάφερε.

Η αρχή έγινε με ένα χορευτικό κομμάτι που παρουσίασε η Λιθουανία και το οποίο στα πιο ρυθμικά σημεία του ξεσήκωσε το κοινό. Η Σλοβενία επέλεξε μία μέτρια μπαλάντα αλλά η ερμηνεία ήταν εξαιρετική, με απλή εμφάνιση δίχως χορευτικά και πολλά εφέ.

Η εμφάνιση της Ρωσίας ήταν με έντονα εθνικά και παραδοσιακά στοιχεία με πολλά μηνύματα να προβάλλονται ως εφέ «be honest», «be yourself» και ένα μωσαϊκό διαφορετικότητας.

Η Σουηδία αξιοπρεπέστατη εμφάνιση αλλά μέτριο κομμάτι. Βασισμένο στην αλληλεγγύη το κομμάτι της Αυστραλίας, με το μήνυμα να αποδεικνύεται ισχυρότερο του τραγουδιού…

Ακολούθησε η Βόρεια Μακεδονία με μία μπαλάντα την οποία μία που την ακούς και μία που την ξεχνάς… Με μικρή καθυστέρηση λόγω τεχνικού προβλήματος εμφανίστηκε η Ιρλανδία η οποία χρειάστηκε σκηνικό θεατρικής παράστασης θαρρείς και θα γυρνούσε βίντεο κλιπ…

Και, ναι! Η Κύπρος με την Έλενα Τσαγκρινού με τα «El Diablo» έβαλε φωτιά στη σκηνή. Υπέροχη, εντυπωσιακή και άψογη σκηνικά.

Ηρεμη η εμφάνιση της Νορβηγίας με έναν άγγελο επί σκηνής, κόντρα ρόλο με Κύπρο ενώ ξεσήκωσε τα πλήθη η Κροατία.

Το Βέλγιο με συντηρητική εμφάνιση και ερμηνευτικά και σκηνικά θα μπορούσε να προβληθεί στο τέλος να νανουρίσει κιόλας… Ακολούθησε το Ισραήλ με χορευτικές προσδοκίες που μόνο στο καθιστό θα μπορούσαν να αποδειχθούν χρήσιμες…

Η Ρουμανία ήταν αξιοπρεπής και το Αζερμπαϊτζάν ξεσήκωσε τα πλήθη με ρυθμό ανατολίτικο. Από τις πιο δυνατές εμφανίσεις της βραδιάς, η οποία προκάλεσε χαμό στα πλήθη.

Ιδιαίτερη και εκκεντρική η συμμετοχή της Ουκρανίας και βέβαια η Μάλτα η οποία εμφανίστηκε στην 16η θέση επιβεβαίωσε το γεγονός ότι είναι φαβορί με μία εξαιρετική εμφάνιση.

Ραντεβού την Πέμπτη στις 22.00 στον Β’ Ημιτελικό με την συμμετοχή της Ελλάδας. Στεφανία και «Let’s Dance»!

Eurovision 2021 – A’ Ημιτελικός: Η σειρά εμφάνισης των χωρών

01 Λιθουανία- The Roop- «Discoteque»

02 Σλοβενία-Άνα Σόκλιτς- «Amen»

03 Ρωσία-Μανίζα- «Russian Woman»

04 Σουηδία-Tusse- «Voices»

05 Αυστραλία- Montaigne- «Technicolour»

06 Σκόπια- Vasil- «Here I Stand»

07 Ιρλανδία- Λέσλι Ρόι «Maps»

08 Κύπρος -Έλενα Τσαγκρινού «El Diablo»

09 Νορβηγία- Tix «Fallen Angel»

10 Κροατία- Αλμπίνα Γκρτσιτς «Tick-Tock»

11 Βέλγιο-Hooverphonic «The Wrong Place»

12 Iσραήλ-Έντεν Αλέν «Set Me Free»

13 Ρουμανία- Roxen «Amnesia»

14 Αζερμπαϊτζάν-Efendi «Mata Hari»

15 Ουκρανία- Go_A «Shum» (Шум)

16 Μάλτα- Destiny «Je me casse»

