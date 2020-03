Αναστάτωση στο MasterChef από το… ανορθόδοξο πλεονέκτημα του αρχηγού

Απόψε στις 21:00, στο 31ο Επεισόδιο του MasterChef 4: Στη σημερινή συζήτηση στο συμβούλιο θα φανούν οι αδυναμίες οργάνωσης και πρακτικής σκέψης. Ο φόβος κάποιων και η αδυναμία τους να εμπιστευθούν τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας τους, στη διάρκεια της ομαδικής δοκιμασίας, θα φέρουν αντιπαράθεση και νεύρα κατά την ανακοίνωση του αποτελέσματος.

Η κερδισμένη ομάδα συναντά τον Γιάννη Αποστολάκη στο εστιατόριο The Y project. Απολαμβάνοντας sushi από τον ευρέως γνωστό Ιάπωνα chef Take, διηγούνται την περιπετειώδη ομαδική δοκιμασία και πως κατάφεραν να έχουν την καλύτερη βαθμολογία. Η ιστορία ζωής του chef Take, που τους φιλοξενεί στο χώρο του, κάνει τους νικητές να συνειδητοποιήσουν πως αυτό, που αγαπάει κάποιος πολύ, θα βρει το δρόμο να το καταφέρει επιτυχώς.

Όπως συνηθίζεται να γίνεται από τους περισσότερους ευσυνείδητους αλλά και περήφανους αρχηγούς μετά την ανάλυση των ευθυνών, που προκύπτουν από το συμβούλιο, ο αρχηγός της χαμένης ομάδας αναλαμβάνει την ευθύνη για το κακό αποτέλεσμα, χρησιμοποιώντας όμως με έναν αρκετά ανορθόδοξο τρόπο το πλεονέκτημα, που του προσφέρουν οι κριτές.

Παρά τις αντιρρήσεις και τις διαμαρτυρίες, κρυφές ή φανερές, μερικών από την ομάδα, θα πρέπει για άλλη μια φορά να πολεμήσουν για την Ασυλία περνώντας μια δοκιμασία, που απαιτεί σβελτάδα, υπομονή, επιμονή αλλά και αρκετό χιούμορ.

