Οι single γυναίκες, είναι η πιο ευτυχισμένη ομάδα πληθυσμού, λένε οι ειδικοί!

Ενώ ο γάμος και η απόκτηση παιδιών μπορούν να είναι μια υπέροχη και ικανοποιητική εμπειρία, ο καθένας προφανώς βάζει τους δικούς του κανόνες στη ζωή του. Ωστόσο, σύμφωνα με έναν ειδικό, οι άγαμες και άτεκνες γυναίκες είναι η πιο ευτυχισμένη ομάδα στον πληθυσμό.

Μιλώντας στο The Guardian, ο Paul Dolan, καθηγητής της επιστήμης της συμπεριφοράς στο London School of Economics, ισχυρίστηκε ότι τα τελευταία στοιχεία που συγκέντρωσε υποδηλώνουν ότι οι παραδοσιακοί δείκτες επιτυχίας δεν σχετίζονται στην πραγματικότητα με την ευτυχία, ιδίως όταν πρόκειται για γάμο και ανατροφή παιδιών.

Εξήγησε ότι ενώ ο γάμος μπορεί να ωφελήσει τους άνδρες, δεν ωφελεί απαραίτητα τις γυναίκες.

«Έχουμε κάποια καλά διαχρονικά δεδομένα που ακολουθούν τους ίδιους ανθρώπους με την πάροδο του χρόνου, που μας οδηγούν στο συμπέρασμα πως “αν είσαι άντρας, πιθανότατα θα πρέπει να παντρευτείς. Αν είσαι γυναίκα, μην το επιχειρήσεις, αν δεν θέλεις πραγματικά. ”

Ο Paul Dolan εξήγησε ότι οι άνδρες επωφελούνται από το γάμο επειδή “τους ηρεμεί”. «Αντιμετωπίζετε λιγότερους κινδύνους, κερδίζετε περισσότερα χρήματα στη δουλειά και ζείτε λίγο περισσότερο. Η πιο υγιής και πιο ευτυχισμένη ομάδα πληθυσμού είναι γυναίκες που δεν παντρεύτηκαν ποτέ ή δεν είχαν παιδιά », πρόσθεσε.

Ο Dolan ισχυρίζεται στο τελευταίο του βιβλίο, Happy Ever After, το οποίο βασίζεται σε μεγάλο βαθμό σε στοιχεία της American Time Use Survey (ATUS), τα οποία συνέκριναν τα επίπεδα ευχαρίστησης και δυστυχίας σε άγαμα, παντρεμένα, διαζευγμένα, χωρισμένα και χήρα άτομα.

Ενώ άλλες μελέτες έχουν δείξει ότι οι γυναίκες επωφελούνται από το γάμο, ο Dolan πιστεύει ότι αυτό οφείλεται στα υψηλότερα εισοδήματα και τη συναισθηματική υποστήριξη, η οποία επιτρέπει στους παντρεμένους ανθρώπους να αντιμετωπίζουν τους κινδύνους.

“Βλέπεις μια ανύπαντρη 40 ετών, που δεν είχε ποτέ παιδιά – Κρίμα, έτσι δεν είναι; Ίσως μια μέρα θα συναντήσει τον σωστό άντρα και αυτό θα αλλάξει”, σκέφτεσαι. “Όχι, ίσως θα συναντήσει τον λάθος άντρα και αυτό θα αλλάξει. Ίσως θα συναντήσει έναν άντρα που την κάνει λιγότερο ευτυχισμένη και υγιή και θα πεθάνει νωρίτερα. Αυτή είναι η σωστή σκέψη.”

