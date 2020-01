Παίκτρια αποχώρησε από το My Style Rocks μετά το πρώτο επεισόδιο

Στο σημερινό επεισόδιο του My Style Rocks δεν θα δούμε τη Λένα Χαριζόπουλος

Σήμερα το My Style Rocks θα προβληθεί στους δέκτες μας με μία παίκτρια λιγότερη, καθώς η Λένα Χαριζόπουλος, μετά το πρώτο επεισόδιο εγκατέλειψε το reality μόδας. Η 40χρονη μελαχρινή φαίνεται πως δεν άντεξε την πίεση των γυρισμάτων και έφυγε μετά το πρώτο επεισόδιο…

Έτσι, στο σημερινό επεισόδιο του My Style Rocks δεν θα δούμε τη Λένα Χαριζόπουλος. Σύμφωνα με το βιογραφικό του ΣΚΑΪ, η Λένα προέρχεται από εύπορη οικογένεια, η οποία διατηρούσε αλυσίδα φροντιστηρίων. Η ενασχόλησή της με τη μόδα ξεκίνησε στη Νέα Υόρκη, όπου μία φίλη της, που δούλευε ως merchandiser στη Victoria Secret, της πρότεινε να ασχοληθεί με τον χώρο.

Είναι οπαδός του «ευ ζην», της αρέσει η καλή ζωή και πάθος της είναι τα ταξίδια τα οποία και έχει καταφέρει να κάνει μέρος της δουλειάς της. Είναι σύμβουλος επικοινωνίας σε μεγάλους οίκους μόδας και διατηρεί lifestyle blog που έχει να κάνει με την αισθητική, την πολυτέλεια και ενίοτε με σχεδιαστές. Έχει δουλέψει ως υπεύθυνη επικοινωνίας και visual merchandiser στο Λονδίνο και στη Ρώμη σε μεγάλους οίκους μόδας. Έχει κάνει δύο γάμους.

protothema

Μοιραστείτε με τους φίλους σας