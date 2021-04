Παναγιώτης-Νικολέτα: Οριστικός χωρισμός για το ζευγάρι του Bachelor

Μόλις λίγους μήνες κράτησε η σχέση της νικήτριας του The Bachelor με τον παρουσιαστή του Battle of The Couples (αν υπήρξε εξαρχής φυσικά!)

Ο Παναγιώτης Βασιλάκος και η Νικολέτα Τσομπανίδου χώρισαν οριστικά μετά το τέλος του παιχνιδιού, όπως αποκάλυψε η ίδια σε συνέντευξή της στο Happy Day.

“Με βρίσκετε σε ένα πολύ καλό σημείο της ζωής μου. Έχω να σας πω ότι ετοιμάζω με ένα καινούργιο project που αφορά την ομορφιά των γυναικών αλλά και των αντρών. Έχω έρθει μόνιμα στην Αθήνα και συνεχίζω από εδώ τις σπουδές μου. Πραγματικά όλο αυτό προήλθε από την αγάπη του κόσμου. Το Bachelor είναι μια μοναδική εμπειρία! Με τον Παναγιώτη δεν είμαστε μαζί πλέον. Όταν βγήκαμε ήταν πάρα πολύ ενθουσιασμένος, ζήσαμε πολλές στιγμές μαζί, γνώρισα τους δικούς του, αλλά δυστυχώς δεν είχε happy ending. Είμαστε φιλόδοξοι και έχουμε σχέδια για το μέλλον. Η κάθε σχέση κάνει τον κύκλο της. Ίσως αυτό. Δεν μετανιώνω για όσα έζησα, κρατάω μόνο τα καλά και κοιτάω μπροστά” αποκάλυψε η Νικόλ στο Happy Day.

