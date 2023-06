Ρεκόρ Αμερικανών τουριστών φέτος στην Ευρώπη, στα ύψη οι τιμές παντού

Από τη δεκαετία του 1970 έχει να δει τέτοια ζήτηση για ταξίδια στην Ευρώπη ο Στιβ Περίλο, ιδιοκτήτης του τουριστικού πρακτορείου Perillo Tours στο Νιου Τζέρσεϊ.

Το γραφείο του, το οποίο είναι περισσότερο γνωστό για τις custom εκδρομές του στην Ιταλία, συνήθως εξαντλεί περίπου το 80% των αναχωρήσεών του μέσα σε ένα χρόνο, λέει ο Περίλο στο CNNi. Μέχρι στιγμής, το 2023, περίπου το 96% των 500 ετήσιων αναχωρήσεων, οι οποίες περιλαμβάνουν επίσης την Ισπανία και την Ελλάδα ως προορισμούς, είναι κλεισμένες-και ο Perillo αναμένει ότι το ποσοστό θα φτάσει σύντομα το 100%.

Σύμφωνα με τον πάροχο ταξιδιωτικής ασφάλισης Allianz Partners, ο αριθμός των Αμερικανών που θα ταξιδέψουν στην Ευρώπη αυτό το καλοκαίρι αναμένεται να αυξηθεί κατά 55% σε σχέση με τα περσινά επίπεδα – τα οποία ήταν ήδη κατά 600% υψηλότερα από ό,τι το 2021 (που ήταν καλοκαίρι πανδημίας).

Το Λονδίνο, το Παρίσι και το Δουβλίνο βρέθηκαν στην κορυφή της λίστας των 10 πιο δημοφιλών προορισμών του 2023 στην ετήσια έκθεση της Allianz- η Ρώμη, το Ρέικιαβικ, το Άμστερνταμ και η Λισαβόνα μπήκαν επίσης στην πρώτη δεκάδα, ενώ η Αθήνα ανέβηκε στην 7η θέση από την 8η όπου ήταν το 2022.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ταξιδίων επίσης προέβλεψε ισχυρή ζήτηση για ευρωπαϊκές διακοπές το 2023, με σχεδόν τους μισούς προορισμούς της ηπείρου να αναμένουν επιστροφή σε ποσοστό άνω του 80% στα προ πανδημίας νούμερα του 2019.

Η σειρά «The White Lotus» του HBO στέλνει φέτος μαζικά τους Αμερικανούς στη Σικελία, όπου γυρίστηκε

Δημοφιλείς τηλεοπτικές σειρές όπως οι «The White Lotus» του HBO και «Η Έμιλι στο Παρίσι» του Netflix έχουν επίσης προσελκύσει ορδές τουριστών σε ευρωπαϊκούς προορισμούς. Σύμφωνα με στοιχεία της Expedia, οι αναζητήσεις πτήσεων προς πόλεις της Σικελίας-το ειδυλλιακό νησί όπου γυρίστηκε η δεύτερη σεζόν του «The White Lotus» -έχουν αυξηθεί κατά τριψήφιο αριθμό φέτος το καλοκαίρι, με τις αναζητήσεις προς τη Μεσίνα να έχουν αυξηθεί κατά 335% και το Παλέρμο κατά 180%.

Εκτόξευση των τιμών

Φυσικά, όλη αυτή η ζήτηση έχει στείλει τις τιμές στα ύψη. Σύμφωνα με τον ιστότοπο παρακολούθησης πτήσεων Hopper, τα αεροπορικά εισιτήρια από τις ΗΠΑ προς την Ευρώπη βρίσκονται σε υψηλό πέντε ετών. Τα εισιτήρια μετ’ επιστροφής ξεπερνούν σήμερα κατά μέσο όρο τα 1.200 δολάρια, περίπου 300 δολάρια υψηλότερα από το 2022 (και κατά 26% ακριβότερα σε σχέση με το 2019).

Οι τιμές των ξενοδοχείων έχουν επίσης εκτοξευθεί. Σύμφωνα με την American Express Global Business Travel, το Παρίσι (10% ακριβότερο από πέρυσι), η Στοκχόλμη (9%) και το Δουβλίνο (8,5%) είναι μεταξύ των προορισμών που θα δουν τις μεγαλύτερες αυξήσεις.

Τα ξενοδοχεία στο Παρίσι φέτος είναι 10% ακριβότερα σε σχέση με πέρυσι

Αλλά και για όσους μένουν στην Ευρώπη τα πράγματα δεν είναι ευκολότερα από οικονομικής άποψης. Η Σάρα Φέργκιουσον, η οποία μετακόμισε στο Άμστερνταμ από τη Νότια Φλόριντα τον Απρίλιο του 2021 με τον σύζυγό της και τους τέσσερις γιους τους, δεν έχει ακόμη επιστρέψει στις ΗΠΑ επειδή το κόστος των έξι αεροπορικών εισιτηρίων «απλά δεν αξίζει τον κόπο, οπότε λέμε σε όποιον θέλει να έρθει εδώ», εξηγεί.

Ένας από τους λόγους που η οικογένεια μετακόμισε στην Ευρώπη ήταν για να κάνουν περισσότερα ταξίδια σε άλλες χώρες, αλλά αυτό γίνεται όλο και πιο απαγορευτικό από πλευράς κόστους. Τα εισιτήρια του τρένου είναι συχνά ακριβότερα από τα αεροπορικά.

«Πριν μετακομίσουμε, θέλαμε να δείξουμε στα παιδιά μας αυτές τις φοβερές χώρες με αυτά τα καταπληκτικά ταξίδια με τρένο», λέει η Φέργκιουσον. «Δυστυχώς, αυτό δεν συνέβη καθόλου. Όλοι οι φίλοι μας συζητάνε για το ότι τα εισιτήρια του τρένου είναι πιο ακριβά από του αεροπλάνου, είναι γελοίο». Γι’ αυτό και η οικογένεια έχει στραφεί στα road trip. Έχουν νοικιάσει δύο υβριδικά Toyota Corolla για να κάνουν τον Αύγουστο το 15ωρο ταξίδι σε θέρετρο της Κροατίας.

Ο χρόνος θα δείξει αν η κατάσταση θα είναι πιο δύσκολη από πέρυσι για τους ταξιδιώτες όσον αφορά το χάος των ακυρώσεων πτήσεων, των καθυστερήσεων και άλλων διαταραχών. Μέχρι στιγμής έχουν εμφανιστεί μερικές δυσκολίες, όπως οι συνεχιζόμενες διαδηλώσεις στο Παρίσι, οι απεργίες στην Disneyland του Παρισιού στις αρχές του Ιουνίου, ένα πρόβλημα με το σκανάρισμα διαβατηρίων στο Χίθροου και σε άλλα βρετανικά αεροδρόμια κατά τη διάρκεια ενός εορταστικού Σαββατοκύριακου του Μαΐου.

Με πληροφορίες από: Europe’s ‘crazy’ tourism summer has already started. And it’s going to get much worse by Blane Bachelor, CNN

