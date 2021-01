Σειρά κινουμένων σχεδίων βασισμένη στο «Game of Thrones» από το HBO

Ένα ακόμα spin-off της δημοφιλούς σειράς του HBO «Game of Thrones» είναι στα σκαριά και πρόκειται για μια σειρά κινουμένων σχεδίων.



Σύμφωνα με άρθρο του The Hollywood Reporter, το HBO βρίσκεται σε ένα αρκετά πρώιμο στάδιο ανάπτυξης μιας σειράς κινουμένων σχεδίων η οποία θα βασίζεται στα βιβλία του Τζορτζ Ρ. Ρ. Μάρτιν.

Το κανάλι συζητά ήδη με διάφορους σεναριογράφους για το πως θα προσεγγίσουν την σειρά η οποία θα είναι ένα «αρκετά ακατάλληλο δράμα, στα πλαίσια του “Game of Thrones”».

Ο ίδιος ο Μάρτιν βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με το HBO για να μεταφέρει όσο το δυνατόν καλύτερα τις ιστορίες του στη μικρή οθόνη και το ίδιο θα συμβεί και με αυτήν τη σειρά, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό σε ποιο βιβλίο ή επι μέρους ιστορία θα βασίζεται.

Η σειρά έρχεται να προστεθεί στην λίστα με τα διάφορα spin-offs τα οποία θα βασίζονται στην σειρά, με ένα από αυτά να είναι το «House of Dragon» το οποίο θα τοποθετείται στα πρώτα χρόνια του Γουέστερος και θα βασίζεται στο βιβλίο του Τζορτζ Ρ.Ρ. Μάρτιν «Fire & Blood». Το «House of Dragon» θα κάνει πρεμιέρα μέσα στο 2022.

Το δεύτερο είναι μια μεταφορά του βιβλίου με τίτλο «Tales of Dunk and Egg», το οποίο μιλά για την ιστορία του Σερ Ντάνκαν του Ψηλού (Dunk) και του νεαρού Αεγκον Ταργκάριεν (Egg) και θα διαδραματίζεται 90 χρόνια πριν τα γεγονότα του «A Song of Ice and Fire».

