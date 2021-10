Έπεσε το Facebook και Instagram: Οι υπάλληλοι δεν μπορούν να μπουν με την κάρτα εισόδου!

Χαμός! Έπεσε το Facebook και Instagram! Χοντρή ζημιά! Οι υπάλληλοι δεν μπορούν να μπουν με την κάρτα εισόδου!

Φαίνεται πως είναι παγκόσμιο το πρόβλημα με το Facebook, το Instagram και τις υπόλοιπες εφαρμογές καθώς όλοι οι χρήστες σπεύδουν στο Twitter για να μάθουν τι έχει συμβεί.

Το Facebook, το Messenger και το WhatsApp έπεσαν! Τεράστια η οικονομική ζημιά. Συνεχής ενημέρωση!

Χαμός προκλήθηκε στον κόσμο των social media μετά από την κατάρρευση των δημοφιλών εφαρμογών που σχετίζονται με το Facebook. Τεράστια η οικονομική ζημιά. Συνεχής ενημέρωση!

Τεράστια η οικονομική ζημιά. ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ πόσα χρήματα έχουν χαθεί ως τώρα! Παίζει πολύ τα τελευταία λεπτά πως το Domain, δηλαδή το Facebook.com, έχει τεθεί προς πώληση. Ασφαλώς δεν ισχύει. Απλώς επειδή αντιμετωπίζει πρόβλημα το DNS μπόρεσαν κα΄ποιοι να το βάλουν on sale. Εικονικό…

Νέα reports κάνουν λόγο πως οι υπάλληλοι της εταιρείας δεν μπορούν να μπουν στο κτίριο επειδή δεν λειτουργούν οι κάρτες εισόδου τους.

Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που βρίσκονται κάτω από τη… στέγη του Facebook εξακολουθούν για αρκετή ώρα να μην λειτουργούν και έχει δημιουργηθεί αναβρασμός.

Συνεχής ροή εξελίξεων

22:04 Η ζημιά στο Facebook φαίνεται ότι είναι πολύ μεγαλυτερη από όσο νομίζουμε. Υπάλληλοι που επιχείρησαν να μπουν στα γραφεία της εταιρείας προκειμένου να ερευνήσουν τη ζημιά και να δώσουν λύσεις δεν μπορούν να μπουν γιατί οι κάρτες εισόδου δεν λειτουργούν πλέον

22:00: Λετε να είμαστε σε μια κατάσταση νέας εποχής; Να τελείωσε το facebook; Πάντως υπάρχουν λόγοι να πιστεύουμε πως συμβαίνει κάτι σοβαρό.

21:55 Έπεσε και το Telegram!

Το ανερχόμενο social network Telegram είναι πλέον παράπλευρη απώλεια της πρωτοφανούς πτώσης των δικτύων της facebook. Οι χρήστες του Whatsapp και του messenger επιχείρησαν να χρησιμοποιήσουν το Telegram εναλλακτικα , το οποίο όμως δεν άντεξε την απότομα αυξημένη ζήτηση

21:46 Φαίνεται πως έχει πέσει και το εσωτερικό δίκτυο των εργαζομένων του facebook!

21:40 Ανάμεσα σε όλα τα άλλα εδώ και λίγη ώρα κυκλοφορεί η είδηση πως οι hackers κατάφεραν να πάρουν τον έλεγχο του domain του facebook και να το βάλουν προς πώληση. Αν και αυτό θα ήταν η χακερια του αιώνα , για το καλό τις ανθρωπότητας και των νεύρων μας μάλλον δεν ισχύει!

21:37 Προφητικό άρθρο στους New York Times. «Το Facebook είναι πιο αδύναμο από όσο γνωρίζαμε»

21:34 Πάντως οι αναφορές πως έχει κλαπεί το domain συνεχίζονται.

21:25: Σύμφωνα με όλα τα τελευταία ρεπορτάζ το πρόβλημα έχει να κάνει με το DNS!

21:18 Οι εργαζόμενοι στο facebook διαψεύδουν πως υπήρξε κάποια επίθεση.

21:13 Τι είναι το BGP;

Το Border Gateway Protocol (BGP) είναι ένα τυποποιημένο πρωτόκολλο εξωτερικής δρομολόγησης που επιτρέπει την δρομολόγηση πακέτων και την ανταλλαγή πληροφοριών προσβασιμότητας μεταξύ αυτόνομων συστημάτων (AS) στο διαδίκτυο. Το BGP ανήκει στην κατηγορία των πρωτοκόλλων διανύσματος μονοπατιού (Path Vector) και οι αποφάσεις δρομολόγησης βασίζονται στα διαθέσιμα μονοπάτια δρομολόγησης, στις πολιτικές που ακουλουθούνται από κάθε Αυτόνομο Σύστημα καθώς και τους κανόνες που εφαρμόζονται τοπικά από τους διαχειριστές κάθε αυτόνομου συστήματος για τη διαχείριση της εισερχόμενης και εξερχόμενης ροής δικτύου. Το πρωτόκολλο BGP τρέχει επάνω από το TCP, και έτσι κατατάσεται στα πρωτόκολλα επιπέδου εφαρμογής. Αυτό σημαίνει πως ουσιαστικά το λογισμικό που υλοποιεί το BGP λαμβάνει αποφάσεις δρομολόγησης στο επίπεδο δικτύου αλλά χρησιμοποιείται για την κατασκευή των πινάκων δρομολόγησης (routing tables) που στη συνέχεια θα χρησιμοποιήσουν οι δρομολογητές (routers) για την δρομολόγηση του δικτυακού φορτίου.

21:10 Νεότερη ενημέρωση αναφέρει πως δεν είναι DDOS επίθεση. Δείτε παρακάτω.

21:08 Πάνω από 130.000 επίσημα reports παραπόνων έχουν κατατεθεί προς την εταιρεία.

21:06: Το CNN προσπάθησε να επικοινωνήσει με άνθρωπο της εταιρείας, ο οποίος αρνήθηκε να σχολιάσει το παραμικρό. Δείτε το σχετικό ρεπορτάζ.

21:04 Η επίσημη ενημέρωση του Facebook μέσω του twitter.

20:58 Για να το διακωμωδήσω και λίγο. Μετά το ότι τελειώνει το Bachelor και δεν θα δω ξανά τον Αλέξη Παππά, ήρθε και το νέο με το facebook. Σοκ!

20:55 Ξεπέρασε τις δύο ώρες που ειναι κάτω το facebook και το instagram. Ατυτή τη στιγμή οι οικονομικές απώλειες ξεπερνούν τα 18 εκατ. ευρώ!

20:51: Επικό τρολάρισμα του twitter στο Facebook!

20:43: Τι κάναμε τόση ώρα που είμαστε χωρίς facebook; Για δείτε πβως ζούμε χωρίς facebook και Instagramm

20:38 Οι πρώτες εκτιμήσεις μιλάνε για μαζική DDOS επίθεση, ωστόσο ακόμα δεν έχει γίνει γνωστό από την εταιρεία τι ακριβώς έχει συμβεί. Δεν αποκλείεται η βλάβη αυτή να σχετίζεται με την ενεργειακή κρίση των τελευταίων ημερών. Για τους λάτρεις των θεωριών συνωμοσίας πάντως ήδη γίνονται συζητήσεις για το κατά πόσο σχετίζεται η πτώση του facebook με τη διαρροή των Pandora papers

20:29 Σύμφωνα με το newsforall η σελίδα του Facebook, το domain βγήκε προς πώληση!

Προς πώληση η σελίδα του facebook κατά λάθος!

20:24: Τι κάνατε μιαμίση ώρα χωρίς facebook; Για πείτε; Μιλήσατε στο τηλέφωνο; Χρησιμοποιήσατε άλλα μέσα; Στείλε μας στο inbox του Sportime (στο Twitter) να μας πείτε…

20:21 Βγαίνουν σιγά σιγά reports που αναφέρουν πως το Facebook εργάζεται προς την επίλυση του προβλήματος.

20:18 Και πάνω που το σκεφτόμουν. Τι θα κάνουν οι celebrities χωρις Instagram ρε παιδιά! Σε κρίση Τούνη, Μπόμπα, Τανιμανίδης!

20:16 Εγώ πάντως θα σας πω την αλήθεια. Το whats app μου λείπει περισσότερο. Πολύ περισσότερο. #whatsappdown

20:15 Αυτή τη στιγμή η χασούρα είναι 15.030.000 ευρώ! Με το Facebook και τα άλλα μέσα κοινωνικής δικτύωσης να είναι offline μιάμιση ώρα.

Facebook: Ένας πανικός

20:05 Η φάση αυτή τη στιγμή είναι κάπως έτσι…

Σε αυτό το σημείο να τονίσουμε ότι το Twitter δεν ανήκει στην ίδια οικογένεια με τα υπόλοιπα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που έχουν πέσει (Facebook, Instagram, Messenger, WhatsApp), αλλά σε αυτή της Google.

Αξίζει να σημειωθεί ότι τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του Μαρκ Ζούκερμπεργκ έπεσαν στις 18:45 και προκαλεί μεγάλη εντύπωση, πως μετά από τόση ώρα δεν έχει βρεθεί λύση.

20:00 Φυσικά ακόμα πιο μεγάλο trend έγινε το #Instagramdown. Άλλος χαμός εκεί.

19:57 Απίστευτο! Δείτε πτώση της μετοχής του facebook μέσα σε λίγα λεπτά.

Πέφτει η μετοχή του Facebook μέσα σε λίγα λεπτά. Απίστευτο!

19:53: Πολλά τα χρήματα που χάνονται από το facebook. Τόσα χρήματα χάνονται για κάθε λεπτό που είναι offline. Ως τώρα η χασούρα έχει ξεπεράσει τα 10.000.000 ευρώ!

19:46 Μέσα σε λίγα λεπτά έγινε το #facebookdown πρώτο Hashtag. Στο twitter έγινε πανηγύρι…

19:45 Συμπληρώθηκε μία ώρα από την ώρα που το facebook κατέρρευσε. Είχε συμβεί ξανά κάτι ανάλογο για περίπου 40-45 λεπτά. Τότε το πρόβλημα ήταν χακάρισμα. Προφανώς κάτι ανάλογο συμβαίνει και αυτή τη φορά.

sportime.gr

Μοιραστείτε με τους φίλους σας