Μυστηριώδες «γαλάζιο σπιράλ» στον ουρανό της Χαβάης. Τι είναι

Ένα εντυπωσιακό φαινόμενο κατέγραψε ένα ιαπωνικό τηλεσκόπιο στον νυχτερινό ουρανό της Χαβάης πριν από μερικές μέρες. Πρόκειται για έναν γαλάζιο σπειροειδή σχηματισμό

φωτός που απαθανατίστηκε από το τηλεσκόπιο Subaru στο Maunakea.

Ενώ τέτοια μυστηριώδη κοσμικά αξιοθέατα συνήθως πυροδοτούν μια φρενίτιδα θεωριών, η πηγή αυτής της δίνης φωτός ήταν ξεκάθαρη από την αρχή.

Το τηλεσκόπιο Subaru είπε ότι το «σπιράλ φαίνεται να σχετίζεται με την εκτόξευση ενός νέου δορυφόρου από την εταιρεία SpaceX».

«Στις 18 Ιανουαρίου 2023 (HST), η κάμερα Subaru-Asahi Star κατέγραψε ένα μυστηριώδες γαλάζιο σπιράλ πάνω από τη Maunakea της Χαβάης. Το σπιράλ φαίνεται να σχετίζεται με την εκτόξευση ενός νέου δορυφόρου από την εταιρεία SpaceX», έγραψαν οι υπεύθυνοι του Εθνικού Αστεροσκοπείου της Ιαπωνίας στον επίσημο αγγλικό λογαριασμό του Subaru Telescope στο twitter.

On Jan 18, 2023 (HST), the Subaru-Asahi Star Camera captured a mysterious flying spiral over Maunakea, Hawai`i. The spiral seems to be related to the SpaceX company's launch of a new satellite.

Watch the video:https://t.co/851Gz7VojV#SubaruTelescope pic.twitter.com/Np58fxpX9e

