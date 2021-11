Οριστικό: Χωρίς Τέλη Κυκλοφορίας, τελωνείο και Φόρο Πολυτελείας, συγκεκριμένα IX

Ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών υπογράμμισε τη σημασία της ενίσχυσης των επιδοτήσεων για αυτοκίνητα που δεν θα ρυπαίνουν.

What Car ?

Με λίγα το μήνα ένα ένα αυθεντικό, καυτό SUV

Ποιος σας είπε οτι ένα καλό ηλεκτρικό είναι και ακριβό;

Μην ανησυχείς, έχει εγγύηση τιμής. Ένα υβριδικό για… περιπέτειες.

Επιτέλους, με αυτό πας παντού και σε ιδιαίτερα χαμηλή τιμή!

Στο φιλοπεριβαλλοντικό σχεδιασμό της Κυβέρνησης, τόσο στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, όσο και στις υποδομές, αλλά και στα κίνητρα για ΙΧ με μηδενικούς ρύπους, αναφέρθηκε ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, κ. Κώστας Καραμανλής, στο Συνέδριο «Tax Forum» που διοργανώνει το Ελληνοαμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο.

Ο κ. Καραμανλής αναφέρθηκε καταρχάς στην «πράσινη» συμφωνία και στο «Fit for 55», που συζητείται σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και εισάγει συγκεκριμένο μηχανισμό προσαρμογής του ανθρακικού αποτυπώματος, καθώς η Ευρώπη έχει θέσει πολύ φιλόδοξους στόχους για την επίτευξη της κλιματικής ουδετερότητας. Επισήμανε ότι οι οδικές μεταφορές έχουν ένα πολύ αρνητικό αποτύπωμα εκπομπών ρύπων και υπογράμμισε τη σημασία της ενίσχυσης των επιδοτήσεων για ΙΧ, που δεν θα ρυπαίνουν με διοξείδιο του άνθρακα την ατμόσφαιρα.

Υπενθύμισε ότι η ελληνική Κυβέρνηση έχει θέσει έναν ακόμη πιο φιλόδοξο στόχο για το μηδενισμό των εκπομπών ρύπων ως το 2030 και για αυτό δίνει πολλά κίνητρα, φορολογικά και άλλα, για τη μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση, αλλά και για την προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενώ στάθηκε στα έργα υποδομών, που έχουν φιλοπεριβαλλοντική διάσταση. Προανήγγειλε το μεγαλύτερο πακέτο σιδηροδρομικών έργων, που έχει γίνει ποτέ στη χώρα, σημειώνοντας ότι η Κυβέρνηση δεν θα παρουσιάσει μόνο ένα σχέδιο, αλλά θα ανακοινώσει και θα ξεκινήσει άμεσα δημοπρατήσεις.

Ο κ. Καραμανλής ανέφερε ότι στο αμέσως προσεχές διάστημα θα δημοπρατηθούν έργα ύψους 5 δισ έργα, ενώ ήδη έχουν συμβασιοποιηθεί έργα ύψους 3,5 δισ ευρώ. Στάθηκε ιδιαίτερα στο flyover στη Θεσσαλονίκη και τη Γραμμή 4 του Μετρό της Αθήνας, ενώ αναφέρθηκε και στα αντιπλημμυρικά έργα ύψους 1,5 δισ ευρώ, αλλά και τα έργα διαχείρισης υδάτινων πόρων.

«Σιγά σιγά, βάζουμε τέρμα στα μεγάλα οδικά έργα. Αυτά κλείνουν με το ΒΟΑΚ και το Πάτρα-Πύργος. Στο εξής, θα έχουμε σιδηροδρομικά και αντιπλημμυρικά έργα, με φιλοπεριβαλλοντικό αποτύπωμα. Έργα που πραγματικά χρειαζόμαστε και για λόγους αναπτυξιακούς, αλλά και για λόγους περιβαλλοντικούς», τόνισε.

Ανέφερε επίσης ότι το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, μαζί με τα υπουργεία Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας, επεξεργάζονται δέσμη μέτρων για τη ναυτιλία.

Ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών επισήμανε ότι η συζήτηση στο πλαίσιο του «Fit for 55» έχει αρκετά πισωγυρίσματα, καθώς στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης τα πράγματα καμία φορά κινούνται με αργούς ρυθμούς. Τόνισε όμως, αναφερόμενος και στο πολύ φιλόδοξο σχέδιο απολιγνητοποίησης, ότι η χώρα μας δεν είναι πλέον ουραγός, αλλά πρωτοπόρα στα περιβαλλοντικά ζητήματα.

«Είμαστε leaders στον τομέα της ‘‘πράσινης μετάβασης’’. Είμαστε μπροστά από τα γεγονότα και η Ελλάδα, αυτήν τη στιγμή, πρωταγωνιστεί στη συζήτηση με συγκεκριμένες προτάσεις», σημείωσε ο κ. Καραμανλής.

Ο Υπουργός Υποδομών υπογράμμισε ότι ο στόλος των επιβατικών οχημάτων, αλλά και των ΙΧ, στην Ελλάδα είναι πεπαλαιωμένος, για αυτό και υλοποιείται τόσο η ανανέωση του, όσο και η ανάπτυξη δικτύων υποδομών για ηλεκτρική φόρτιση. Στόχος, τόνισε, είναι να γίνει η ηλεκτροκίνηση προσβάσιμη σε όλους, ενώ παράλληλα το Υπουργείο προωθεί ευρύτερα μέτρα πολιτικής για τις ΑΠΕ στις μεταφορές, όπως ορίζουν άλλωστε και οι ευρωπαϊκές οδηγίες.

Υπενθύμισε επίσης ότι τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής τελών κυκλοφορίας, ταξινόμησης και φόρου πολυτελείας. Σημείωσε δε ότι έχει βγει στον «αέρα» το πρώτο μέρος του μεγάλου διαγωνισμού για την ανανέωση του στόλου των λεωφορείων, με οχήματα φιλικά προς το περιβάλλον, μεταξύ των οποίων πάνω από 300 ηλεκτροκίνητα.

Ο κ. Καραμανλής υπογράμμισε μάλιστα ότι σήμερα η Ελλάδα είναι μία από τις λίγες χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση που έχει σταθμούς φόρτισης ανά 100 χλμ. «Και αυτό το πετύχαμε, διότι συνεργαστήκαμε αρμονικά με τον ιδιωτικό τομέα και σε όλους τους μεγάλους αυτοκινητόδρομους, σε συνεργασία με τους παραχωρησιούχους, έχουμε σε όλους τους σταθμούς σημεία φόρτισης, ώστε να μπορεί κάποιος να χρησιμοποιεί άφοβα το εθνικό οδικό δίκτυο με ηλεκτρικό αυτοκίνητο», πρόσθεσε.

Ανέφερε επίσης ότι το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών προωθεί μαζί με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας όλες τις απαιτούμενες υποδομές για εναλλακτικά καύσιμα, αναθεωρώντας το θεσμικό πλαίσιο.

newsauto

Μοιραστείτε με τους φίλους σας