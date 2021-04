Προσοχή! Απατεώνες παριστάνουν ολλανδικές εταιρείες και «δαγκώνουν» επιχειρηματίες

Ιδιαίτερα προσεκτικές στη συνεργασία τους με «ολλανδικές» εταιρείες-απατεώνες του διαδικτύου, πρέπει να είναι οι ελληνικές επιχειρήσεις

όπως επισημαίνει σε ενημερωτικά έγγραφά του προς τα επιμελητήρια, το Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων της ελληνικής πρεσβεία στη Χάγη.

Οι εν λόγω περιπτώσεις αφορούν στην εξαπάτηση ως προς την υποτιθέμενη πώληση κυρίως μηχανημάτων από ανύπαρκτες στην πραγματικότητα εταιρείες, οι οποίες παρουσιάζονται μέσω του διαδικτύου. Έχουν δε κοινά χαρακτηριστικά και στοιχεία, γεγονός που πιθανόν καταδεικνύει την εμπλοκή των ίδιων προσώπων σε αυτές.

Συγκεκριμένα, σε ιστοσελίδες του διαδικτύου εμφανίζονται διάφορες “ολλανδικές” εταιρείες, οι οποίες οικειοποιούνται τα δεδομένα καθ’ όλα νομίμων ολλανδικών εταιρειών, όπως διευθύνσεις ή ακόμη και στοιχεία της εγγραφής των τελευταίων στο Εμπορικό Επιμελητήριο της χώρας.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, η επωνυμία των ανύπαρκτων εταιρειών είναι παραπλήσια με αυτή των νομίμων εταιρειών. Σε δύο μάλιστα περιπτώσεις οι εταιρείες/φαντάσματα χρησιμοποίησαν ως διεύθυνση των υποτιθέμενων αποθηκών τους την ίδια, πραγματική διεύθυνση αποθήκης μίας νόμιμης εταιρείας που αγνοούσε το γεγονός. Πρόκειται για αποθήκη στην διεύθυνση Lindeboomseweg 15 B, 3828 NG Hoogland.

Η ανωτέρω χρήση του ίδιου στοιχείου (διεύθυνση αποθήκης) από δύο φαινομενικά διαφορετικές περιπτώσεις «εταιρειών», καθώς και κάποιοι αριθμοί τηλεφώνου τους οι οποίοι συμπίπτουν πλην των τελευταίων στοιχείων (ξεκινούν από 337-44-00- σε δύο περιπτώσεις) μαρτυρούν τη διασύνδεση των περιπτώσεων αυτών. Υπάρχει δε μία (φαινομενική) γεωγραφική συγκέντρωσή τους καθώς οι ανύπαρκτες εταιρείες, με βάση τις υποτιθέμενες διευθύνσεις τους, βρίσκονται στην περιοχή της Ουτρέχτης (Amersfoort) και της Βόρειας Ολλανδίας.

Πρόκειται για τις εταιρείες:

-365 GLOBAL EQUIPMENT

-De BAU

-248 International (μητρική εταιρεία: 248 International ltd Bulgaria )

-Stam Machinery (έχει οικειοποιηθεί μέρος της επωνυμίας της νόμιμης εταιρείας Stam Bouwmachines B.V. )

Το Γραφείο ΟΕΥ σημειώνει ότι έχει ενημερώσει τις αρμόδιες ολλανδικές Αρχές, ωστόσο, σύμφωνα με τις τελευταίες, για να αναληφθεί δράση από μέρους τους απαιτείται υποβολή καταγγελίας από τον παθόντα. «Ως εκ τούτου, συνιστούμε στις ελληνικές εταιρείες να είναι ιδιαιτέρως προσεκτικές στη συνεργασία τους με “ολλανδικές” εταιρείες του διαδικτύου, όσο αληθοφανή και αν παρουσιάζονται τα στοιχεία τους. Στο Γραφείο μας έχουν αναφερθεί ήδη τέσσερις περιπτώσεις εντός ενός μηνός» αναφέρει το Γραφείο ΟΕΥ.

Υπογραμμίζεται, ως προς τις ελληνικές εταιρείες, να επικοινωνήσουν με το Γραφείο ΟΕΥ πριν προχωρήσουν σε σχετική συνεργασία, προκειμένου, στο μέτρο βέβαια του δυνατού, να γίνει έλεγχος κατά πόσο υφίσταται νομικά η εταιρεία του δυνητικού συνεργάτη τους.Τέλος, υπενθυμίζεται για την εξακρίβωση της ύπαρξης μίας εταιρείας, βοηθά η γνώση του αριθμού εγγραφής στους (KvK) στο ολλανδικό Εμπορικό Επιμελητήριο (Kamer van Koophandel – KvK) και ως εκ τούτου οι ελληνικές εταιρείες θα πρέπει να το ζητούν από τις ολλανδικές εταιρείες με τις οποίες σκοπεύουν να έλθουν σε συνεργασία.

Ολλανδική “εταιρεία”, η οποία υποτίθεται ότι δραστηριοποιείται στον χώρο των τροφίμων

Επιπλέον, το Γραφείο ΟΕΥ Χάγης ενημέρωσε με έγγραφό του ότι στο διαδίκτυο παρουσιάζεται μία ολλανδική “εταιρεία”, η οποία υποτίθεται ότι δραστηριοποιείται στον χώρο των τροφίμων (ξηροί καρποί, έλαια, ροφήματα, ζαχαρώδη προϊόντα κ.λ.π.), με τα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας:

Company Name: Argentrade,

Managing Director: Levis Barris

Website: argentradeinternationalbv.com

Email: contact@argentradeinternationalbv.com

Main Ofiice Address: Veerhaven 4, 3016 CJ Rotterdam, Netherlands

Tel: +31 9700 5031 268

WhatsApp: +31 616 911 902

VAT:NL802155583B01

KVK:24.237.237

Όπως ωστόσο διαπιστώθηκε από έρευνα του Γραφείου ΟΕΥ Χάγης, η εν λόγω “εταιρεία” έχει οικειοποιηθεί σε πολύ μεγάλη έκταση τα στοιχεία επικοινωνίας που ανήκουν σε μία καθ’ όλα νόμιμη εταιρεία (πρόκειται για την Argentrade International B.V., η οποία δραστηριοποιείται στη χονδρική πώληση κρεάτων). Συγκεκριμένα, έχουν οικειοποιηθεί την επωνυμία της, την ταχυδρομική της διεύθυνση και τον αριθμό εγγραφής της στο ολλανδικό Εμπορικό Επιμελητήριο (KvK), ενώ επίσης η ιστοσελίδα της και το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο της είναι παρεμφερή με τα αντίστοιχα στοιχεία της νόμιμης εταιρείας. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, σε μία πρώτη αναζήτηση μπορεί κανείς να σχηματίσει την εντύπωση ότι πρόκειται για μία πραγματικά υφιστάμενη, νόμιμη εταιρεία.

Εφιστάται λοιπόν η προσοχή στους εξαγωγείς, σε περίπτωση οποιασδήποτε αμφιβολίας για μία ολλανδική εταιρεία με την οποία σκοπεύουν να συνεργασθούν, να απευθύνονται στο Γραφείο ΟΕΥ Χάγης (Τηλέφωνο: (003170)3561199 email: ecocom-hague@mfa.gr)

Οδηγίες προς τους επιχειρηματίες

Τέλος, στο σχετικό ενημερωτικό έγγραφο υπενθυμίζεται ότι η καταχώριση μίας επιχείρησης στο μητρώο ενός επιμελητηρίου και η ύπαρξη στοιχείων επικοινωνίας (διεύθυνση, τηλέφωνο, fax, e-mail) δεν αποτελούν εγγύηση φερεγγυότητας, ούτε εξασφαλίζουν την απρόσκοπτη συνεργασία μαζί της.

Τόσο οι εισαγωγές, όσο και οι εξαγωγές διασφαλίζονται μόνον με την ακριβή περιγραφή των όρων συναλλαγής (τιμή, ποσότητα, ημερομηνία αποστολής, δαπάνες μεταφοράς, τρόπος εξόφλησης, διεκπεραίωση ελαττωματικών προϊόντων) και με την έκδοση τραπεζικής ενέγγυας πίστωσης (letter of credit), που στην περίπτωση των εξαγωγών πρέπει να είναι ανέκκλητος ενέγγυα πίστωση (irrevocable letter of credit). Οποιοσδήποτε άλλος τρόπος συναλλαγής εμπεριέχει σοβαρό κίνδυνο και γι’ αυτό πρέπει να αποφεύγεται. Ιδιαίτερα, στις εισαγωγές πρέπει να αποφεύγονται οι προκαταβολές, ενώ, στις εξαγωγές πρέπει να γίνονται δεκτές μόνον για το σύνολο της συναλλαγής μετά την εμφάνισή τους στον τραπεζικό σας λογαριασμό (και όχι με το αποδεικτικό κατάθεσης). Σε περίπτωση, που αποφασίσετε τη διενέργεια της συναλλαγής με κάποιον διαφορετικό τρόπο, προτείνεται, όπως ελαχιστοποιήσετε τον κίνδυνο ασφαλίζοντας τη συναλλαγή (ασφάλιση εισαγωγών/εξαγωγών).

