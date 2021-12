Τι έψαξαν περισσότερο οι Έλληνες στη Google το 2021

Ένα βήμα πριν από το τέλος της χρονιάς ήρθε και πάλι η ώρα για το Year In Search 2021 της Google, που αποκαλύπτει τι ψάξαμε,

τι παρακολουθήσαμε, ποιους θαυμάσαμε και, γενικά, όσα κέντρισαν το ενδιαφέρον μας και τράβηξαν την προσοχή μας τη φετινή χρονιά.

Όπως είναι φυσικό, οι επιπτώσεις της πανδημίας, που παραμένει ενεργή, έχουν επηρεάσει τη διάθεσή μας -κάτι που αποτυπώνεται στις περισσότερες σχεδόν αναζητήσεις, αλλά και ως γενικότερη «αίσθηση» στις φετινές λίστες του Year In Search.

Ξεκινώντας με τις Ταχύτερα Αυξανόμενες Αναζητήσεις για το 2021, στις πρώτες θέσεις εμφανίζονται όροι που αφορούν στην εκπαίδευση, όπως eClass και Edupass αλλά και spoilers για το Survivor. Η λίστα συμπληρώνεται με μια ποικιλία από τα θέματα της επικαιρότητας, από τα οποία φυσικά δεν λείπει και η πανδημία.

Στις αναζητήσεις για Διασημότητες, τα μισά ονόματα της κατηγορίας σχετίζονται με το ελληνικό Me Too, ενώ ακολουθούν το τένις, μέσω του Στέφανου Τσιτσιπά και της Μαρίας Σάκκαρη που κατάφεραν να το αναδείξουν σε… παραδοσιακό ελληνικό άθλημα, καθώς και πρόσωπα της επικαιρότητας.

Mad Clip vs Θεοδωράκης, δυο θάνατοι που σημειώθηκαν την ίδια μέρα και επηρέασαν διαφορετικές γενιές με διαφορετικό τρόπο, καθώς και η απώλεια της Φώφης Γεννηματά βρίσκονται στις πρώτες θέσεις της λίστας με τις Εκλιπούσες Διασημότητες.

Η λίστα για τον Κορωνοϊό δείχνει πόσο καταλυτική εξακολουθεί να είναι η παρουσία της πανδημίας στις ζωές μας. Στην κορυφή της βρίσκεται το self-testing και ακολουθούν ο αριθμός κρουσμάτων, το πιστοποιητικό εμβολιασμού, τα rapid test και πάει λέγοντας. Ας ευχηθούμε να μην την ξαναδούμε και του χρόνου!

Ακολουθούν τα Αθλητικά Γεγονότα, στα οποία…έπαιξε μπάλα το Euro που είχε αναβληθεί πέρυσι, ενώ ακολούθησαν το ελληνικό πρωτάθλημα ποδοσφαίρου, το ΝΒΑ και το τένις που, εύλογα, προκάλεσε μεγάλο ενδιαφέρον και στη χώρα μας. Κρίνοντας από τη χαμηλή θέση τους στη λίστα, οι φετινοί Ολυμπιακοί Αγώνες του Τόκιο πέρασαν μάλλον απαρατήρητοι.

Στο «Τι είναι», η πρωτιά ανήκει στο Άσπεργκερ, στο οποίο αναφέρθηκαν φέτος Έλληνες και ξένοι διάσημοι, ενώ ακολουθούν αναζητήσεις, όπως ειλεός και μυοκαρδίτιδα, ΚΕΘΕΑ και Ταλιμπάν και άλλα θέματα που πήγαν χέρι-χέρι με την επικαιρότητα.

Έκπληξη στη λίστα των Τηλεοπτικών Εκπομπών είναι το γεγονός ότι, με εξαίρεση το Squid Game, φέτος, όλες οι θέσεις καταλαμβάνονται από ελληνικές παραγωγές, είτε reality είτε μυθοπλασία είτε για διασκευές ξένων σειρών.

Στη λίστα «Πότε» κυριαρχούν πρακτικά ερωτήματα για την πανδημία, καθώς και αναζητήσεις… απόδρασης! Σ’ αυτήν αποτυπώνονται ερωτήματα όπως πότε θα ανοίξουν τα σχολεία, ή όπως βλέπουμε στη 10η θέση πότε ανοίγει το Τριώδιο. Όλα δείχνουν την ανάγκη μας να επιστρέψουμε στην «κανονικότητα» και να κινηθούμε πιο ελεύθερα . Ένα παγκόσμιο αίτημα που… εκκρεμεί!

Τέλος, η Επικαιρότητα αποτυπώνει τα γεγονότα που τράβηξαν την προσοχή μας και απασχόλησαν την καθημερινότητά μας. Πρώτο στη σειρά το έγκλημα στα Γλυκά Νερά, κι αμέσως μετά η απογραφή του 2021 και η επιστρεπτέα προκαταβολή, ενώ ακολουθούν και οι πυρκαγιές, όπως είναι αναμενόμενο.

Αναλυτικά η λίστα

Ταχύτερα Αυξανόμενες Αναζητήσεις

1. eClass

2. Survivor spoiler

3. edupass.gov.gr

4. self-testing.gov.gr

5. Euro 2020

6. Κρούσματα σήμερα

7. Mad Clip

8. Σασμός

9. Πιστοποιητικό εμβολιασμού

10. Δημήτρης Λιγνάδης

Διασημότητες

1. Δημήτρης Λιγνάδης

2. Πέτρος Φιλιππίδης

3. Στέφανος Τσιτσιπάς

4. Ηλιάνα Αραβή

5. Γιώργος Κιμούλης

6. Μαρία Σάκκαρη

7. Τάσος Ξιαρχό

8. Μένιος Φουρθιώτης

9. Σοφία Μπεκατώρου

10. Lamanif

Εκλιπούσες Διασημότητες

1. Mad Clip

2. Φώφη Γεννηματά

3. Μίκης Θεοδωράκης

4. Γιώργος Καραϊβάζ

5. Τόλης Βοσκόπουλος

6. Δήμητρα της Λέσβου

7. DMX

8. Τάκης Μουσαφίρης

9. Πρίγκιπας Φίλιππος

10. Γκέλυ Μαυροπούλου

Κορωνοϊός

1. self-testing.gov.gr

2. Κρούσματα σήμερα

3. Πιστοποιητικό εμβολιασμού

4. Rapid test

5. Νέα μέτρα

6. Freedom Pass

7. Πρόληψη της Covid-19

8. Ραντεβού για εμβόλιο

9. AstraZeneca

10. Σχολική κάρτα Covid-19

Αθλητικά γεγονότα

1. Euro 2020

2. Superleague

3. NBA

4. Roland Garros

5. Champions League

6. Premier League

7. Ολυμπιακός εναντίον ΠΑΟΚ

8. Ολυμπιακοί Αγώνες 2021

9. Ολυμπιακός εναντίον Άρη

10. Copa America

Τι είναι

1. Τι είναι το Άσπεργκερ

2. Τι είναι ο ειλεός

3. Τι είναι η μυοκαρδίτιδα

4. Τι είναι το ΚΕΘΕΑ

5. Τι είναι οι Ταλιμπάν

6. Τι είναι η CRP

7. Τι είναι ΛΟΑΤΚΙ

8. Τι είναι το νηπιοτροφείο

9. Τι είναι το ισχαιμικό επεισόδιο

10. Τι είναι το Tριώδιο

Τηλεοπτικές Εκπομπές-Σειρές

1. Survivor

2. Σασμός

3. H Γη της Ελιάς

4. Αγγελική

5. Squid Game

6. House of Fame

7. Έξαψη

8. Σιωπηλός Δρόμος

9. Η Φάρμα

10. GNTM 4

Πότε

1. Πότε ανοίγουν τα σχολεία

2. Πότε ανοίγει η εστίαση

3. Πότε είναι του Αγίου Πνεύματος

4. Πότε ανοίγουν τα μαγαζιά

5. Πότε ανοίγουν τα κομμωτήρια

6. Πότε πληρώνονται οι συντάξεις Δεκεμβρίου

7. Πότε ανοίγει το λιανεμπόριο

8. Πότε είναι το Black Friday

9. Πότε είναι το Ηalloween

10. Πότε ανοίγει το Τριώδιο

Επικαιρότητα

1. Γλυκά Νερά

2. Απογραφή 2021

3. Επιστρεπτέα προκαταβολή

4. Φωτιά

5. Επίδομα θέρμανσης

6. Νέα μέτρα

7. Ψηφιακή μέριμνα

8. Σεισμός τώρα

9. Βαρυμπόμπη

10. Mad Clip τροχαίο

Πηγή: skai.gr

