Χάκερ απαιτούν λύτρα 50 εκατ. δολαρίων από τη μεγαλύτερη πετρελαϊκή του κόσμου

H κρατική εταιρεία πετρελαίου της Σαουδικής Αραβίας Saudi Aramco επιβεβαίωσε την Πέμπτη την υποκλοπή εταιρικών δεδομένων

αν και απέφυγε να σχολιάσει τις αναφορές ότι χάκερ απαιτούν λύτρα 50 εκατομμυρίων δολαρίων για να μην τα αναρτήσουν στο Διαδίκτυο.

To περιστατικό έρχεται να προστεθεί σε σειρά ηχηρών κυβερνοεπιθέσεων ransomware, όπως η πρόσφατη επίθεση στην αμερικανική εταιρεία αγωγών Colonial, που είχε ως αποτέλεσμα να στεγνώσει από καύσιμα η ανατολική ακτή των ΗΠΑ. Η μεγαλύτερη πετρελαϊκή εταιρεία του κόσμου, με χρηματιστηριακή αξία 1,8 τρισεκατομμυρίων δολαρίων, δήλωσε στο Associated Press και το BBC ότι «πρόσφατα αντιλήφθηκε την έμμεση διαρροή περιορισμένου όγκου δεδομένων, τα οποία βρίσκονταν στην κατοχή τρίτου εργολάβου».

Η εταιρεία δεν διευκρίνισε αν ο εργολάβος της έπεσε θύμα κυβερνοεπίθεσης ransomware ή αν τα δεδομένα υποκλάπηκαν με άλλο τρόπο.

Οι εκβιαστές φέρονται να απέκτησαν 1 terabyte δεδομένων και απαιτούν 50 εκατ. δολάρια σε κρυπτονόμισμα για να τα διαγράψουν, αναφέρει το Associated Press επικαλούμενο ιστοσελίδα στον σκοτεινό ιστό-ένα αφανές τμήμα του Διαδικτύου προσβάσιμο μόνο μέσω ειδικών εργαλείων ανωνυμοποίησης.

Σύμφωνα δε με αναλυτές που επικαλείται το BBC, ο πετρελαϊκός όμιλος, στον οποίο ανήκουν πετρελαιοπηγές, αγωγοί και διυλιστήρια, δεν είχε επενδύσει αρκετά σε κυβερνοασφάλεια τα τελευταία χρόνια.

Η Aramco είχε μπει και παλαιότερα στο στόχαστρο κυβερνοεπίθεσης. Το 2012, ο πετρελαϊκός γίγαντας χτυπήθηκε από τον ιό Shamoon, ο οποίος διέγραφε δεδομένα και εμφάνιζε την εικόνα μιας φλεγόμενης αμερικανικής σημαίας. Η επίθεση ανάγκασε την εταιρεία να θέσει εκτός λειτουργίας το δίκτυό της και να καταστρέψει πάνω από 30.000 υπολογιστές.

Αμερικανοί αξιωματούχοι απέδωσαν αργότερα την επίθεση στο Ιράν, του οποίου το πυρηνικό πρόγραμμα είχε μόλις πληγεί από το Stuxnet, έναν ιό που πιστεύεται ευρέως ότι δημιουργήθηκε από τις ΗΠΑ σε συνεργασία με το Ισραήλ. Η Σαουδική Αραβία είναι σημαντικός σύμμαχος των ΗΠΑ.

Το 2017, ένας διαφορετικός ιός σάρωσε το βασίλειο και μόλυνε υπολογιστές στη Sadara, κοινοπραξία της Aramco και της αμερικανικής Dow Chemical.

H Saudi Aramco ήταν για καιρό η μεγαλύτερη εταιρεία του κόσμου σε χρηματιστηριακή αξία, πριν την ξεπεράσουν γίγαντες της τεχνολογίας όπως η Apple και η Google.

