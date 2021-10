Facebook: Ο Ζούκερμπεργκ έχασε 7 δισ. και ζήτησε και «συγγνώμη»

Μετά την κατάρρευση ήρθε και η συγγνώμη. Ο λόγος για το Facebook του οποίου οι εφαρμογές βυθίστηκαν χθες για έξι ώρες στο σκοτάδι

προκαλώντας μεγάλη ζημιά σε εταιρείες, αλλά και χλεύη και ειρωνικά σχόλια από τους χρήστες, και τον Μαρκ Ζούκερμπεργκ, ιδρυτή της πλατφόρμας, που προσπάθησε σήμερα να επανορθώσει, όσο μπορεί, το πλήγμα που δέχθηκε η εταιρεία. Άλλωστε ο ίδιος υπέστη πλήγμα 7 δισεκατομμυρίων δολαρίων στην προσωπική του περιουσία, σύμφωνα με τους υπολογισμούς του Forbes.

«Το Facebook, το Instagram, το WhatsApp και το Messenger επανέρχονται. Συγγνώμη για τη διακοπή σήμερα, ξέρω πόσο βασίζεστε στις υπηρεσίες μας για να παραμείνετε σε επικοινωνία με τους ανθρώπους που νοιάζεστε», έγραψε ο δισεκατομμυριούχος προκαλώντας έντονα σχόλια.

Πολλοί χρήστες θύμωσαν με την ανακοίνωση και καταλόγισαν στον Ζούκερμπεργκ έλλειψη συνείδησης. Άλλοι τον χλεύασαν, καθώς θεώρησαν ότι βλέπει τους χρήστες δεδομένους, ενώ υπήρξε και μεγάλη μερίδα του κοινού που υποστήριξε ότι μάλλον χάρηκε το διάλειμμα από τις πλατφόρμες.

Η Facebook εξήγησε ότι το πρόβλημα προκλήθηκε από μία ελαττωματική ενημέρωση που στάλθηκε στους κεντρικούς διακομιστές, με αποτέλεσμα να αποσυνδεθούν από το διαδίκτυο. Ωστόσο η ελαττωματική ενημέρωση ήταν η αρχή του προβλήματος. Κι αυτό επειδή το Facebook διαχειρίζεται τα συστήματά του μέσω των ίδιων διακομιστών, κάτι που σημαίνει ότι όλα τα εργαλεία για την επίλυση του προβλήματος ήταν επίσης εκτός σύνδεσης.

Μηχανικοί έσπευσαν στα κέντρα δεδομένων αλλά δεν μπορούσαν να μπουν

Τα όσα ακολούθησαν ήταν κωμικοτραγικά. Οι μηχανικοί άρχισαν να τρέχουν στα γραφεία της εταιρείας για να φτιάξουν τη βλάβη και διαπίστωσαν ότι δεν μπορούν καν να μπουν μέσα, ενώ «πεσμένα» ήταν και τα εσωτερικά e-mail. Μόνο μετά από εξάωρη προσπάθεια κατάφεραν να διορθώσουν το πρόβλημα.

Σύμφωνα με τους New York Times, η επαναφορά έγινε όταν μια ομάδα μηχανικών κατάφερε να εισέλθει σε ένα κέντρο δεδομένων της Καλιφόρνια και να ξεκινήσει τη διαδικασία επαναφοράς στους διακομιστές. Η εταιρεία δεν έχει επιβεβαιώσει την πληροφορία.

Ένας γνώστης των εσωτερικών θεμάτων της εταιρείας έγραψε στο Reddit ότι το πρόβλημα ήταν ακόμη εντονότερο λόγω κορωνοϊού. Κι αυτό επειδή ένας μεγάλος αριθμός εργαζομένων συνεχίζει να εργάζεται από το σπίτι, κάτι που σημαίνει ότι χρειάστηκε περισσότερος χρόνος για να φτάσουν στην πηγή του προβλήματος.

Ανάλογη-καθοδική- πορεία είχαν και οι μετοχές της εταιρείας, με πολλούς χρήστες να στρέφονται στο Twitter, το Reddit και άλλα δίκτυα. Άλλωστε από το μπλακ άουτ επηρεάστηκαν πάνω από 3,5 δισεκατομμύρια χρήστες παγκοσμίως. Σύμφωνα με το Downdetector, έγινε αναφορά 10,6 εκατομμυρίων προβλημάτων, που θεωρείται αριθμός ρεκόρ στην ιστορία.

Άνευ προηγουμένου πλήγμα δέχθηκαν και οι ανά τον κόσμο επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και το Facebook ως κανάλι επικοινωνίας με τους πελάτες.

Η Facebook ανακοίνωσε ότι εργάζεται για να αντιληφθεί τι ακριβώς συνέβη ώστε να δημιουργήσει πιο ανθεκτικές υποδομές, ενώ διαβεβαίωσε ότι δεν υπήρξε παραβίαση των δεδομένων των χρηστών.

Η «γκάφα» των 100 εκατομμυρίων

Κι ενώ πολλοί σχολιάζουν ότι το Facebook έκανε κολοσσιαία γκάφα κλειδώνοντας το αυτοκίνητο και αφήνοντας μέσα τα κλειδιά, οι εκτιμήσεις για το κόστος της επτάωρης διακοπής συνεχίζονται.

Η Facebook Inc, που κατέχει όλες τις εφαρμογές, εκτιμάται ότι έχασε δεκάδες εκατομμύρια δολάρια κατά τη διάρκεια του μπλακ άουτ, πέραν όσων χάθηκαν μέσω της χρηματιστηριακής αγοράς. Ειδικότερα, υπολογίζεται ότι χάθηκαν άμεσα έσοδα από 67 εκατομμύρια έως 102 εκατομμύρια δολάρια, με βάση τα ωριαία κέρδη για το 2020 και τις εκτιμήσεις των ωριαίων κερδών για το 2021, σύμφωνα με τις αναφορές του πρώτου και δεύτερου τριμήνου.

Στο χρηματιστήριο, η μετοχή της εταιρείας υποχώρησε σε πρωτοφανή επίπεδα 5%, με την Facebook Inc να χάνει 48 δισεκατομμύρια δολάρια.

Πάντως το πρόβλημα ξεκίνησε πριν εμφανιστούν τα τεχνολογικά προβλήματα, καθώς ήδη, μια πρώην υπάλληλος μίλησε την Κυριακή το βράδυ κατά της εταιρείας και έθεσε ζητήματα διαφάνειας.

