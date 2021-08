Τι sneakers θα φορέσεις το Καλοκαίρι του 2021;

Το Καλοκαίρι του 2021 τα sneakers κάνουν πιο δυναμικά από ποτέ την εμφάνιση τους. Είναι άνετα, cool και μπορούν να συνδυαστούν με κάθε είδος outfit.

Αναβαθμίζουν το στυλ σου ενώ σου προσφέρουν άνεση ώστε να κάνεις ανέμελος/η τις καλοκαιρινές σου βόλτες.

Παρακάτω θα βρεις πέντε από τα κορυφαία μοντέλα sneakers για να διαλέξεις το φετινό καλοκαίρι κάνοντας τις πιο όμορφες εμφανίσεις.

1.Adidas Gazelle για κομψότητα κάθε ώρα της ημέρας Τα χαμηλά sneakers Adidas Gazelle σε navy και λευκό χρώμα, ξεχωρίζουν με το κλασσικό συνδυασμό αποχρώσεων τους αλλά και με την διαχρονική γραμμή τους. Μπορείς να τα φορέσεις κάθε ώρα της ημέρας, ενώ ταιριάζουν με τα πάντα. Λιτός σχεδιασμός που εδώ και πολλά χρόνια έχει αγαπηθεί από άνδρες και γυναίκες. Το συγκεκριμένο μοντέλο μοιάζει με την πρώτη θρυλική έκδοση του 1991. Ταιριάζει μοναδικά με denim look και σου προσφέρει απίστευτη άνεση σε κάθε βήμα.

2.Vans Authentic σε μπλε navy χρώμα για τις βόλτες σου στο νησί

Τα χαμηλά και διάσημα sneakers Vans Authentic αποτελούν το πιο vintage σχέδιο της εταιρείας. Ανά καιρούς έχουν κυκλοφορήσει σε πολλά χρώματα, με την συγκεκριμένη navy απόχρωση να αποτελεί την καλύτερη επιλογή για τις καλοκαιρινές σου βόλτες. Είναι πάνινα και ελαφριά, κάνοντας το μοντέλο αυτό ακόμη πιο δροσερό και κατάλληλο για τις εξόδους σου στο νησί και στην πόλη. Η θρυλική Waffle σόλα της εταιρείας Vans φυσικά και ολοκληρώνει το σχέδιο αυτό. Αν αγαπάς τα Vans και το ακαταμάχητο στυλ που σου προσφέρουν επίλεξε τα χωρίς δεύτερη σκέψη.

3.Το all time classic μαύρο Converse All Star Τα χαμηλά sneakers All Star Converse σε μαύρο χρώμα είναι αν όχι το δημοφιλέστερο ένα από τα δημοφιλέστερα sneakers όλων των εποχών. Ακαταμάχητα στιλάτα και άνετα, ιδανικά για τις καλοκαιρινές σου βόλτες από το πρωί ως το βράδυ. Το μοντέλο αυτό είναι unisex πράγμα που τα κάνει να τα αγαπάνε τόσο οι άνδρες όσο και οι γυναίκες. Ταιριάζουν με κάθε casual look. Το φετινό καλοκαίρι μπορείς να τα συνδυάσεις με μακριά δροσερά φορέματα όπως επίσης και με κάθε μάκρος παντελονιού.

4.Tommy Hilfiger: Η επιτομή της απλότητας

Τα sneakers από canvas της διάσημης εταιρείας Tommy Hilfiger σε λευκό χρώμα σίγουρα αποτελούν μια από τις καλύτερες επιλογές που μπορείς να κάνεις για τις καλοκαιρινές σου εμφανίσεις. Απλότητα και στυλ σε ένα και με άνεση που μπορείς να τα φοράς σε κάθε σου βόλτα, πρωινή και απογευματινή. Το λευκό χρώμα μπορεί να συνδυαστεί με τα πάντα. Είναι ελαφριά και μπορείς να τα επιλέξεις για την δουλειά, την βόλτα και φυσικά το ποτό στο αγαπημένο σου μαγαζί. Το μόνο σίγουρο είναι ότι στις διακοπές σου τα outfit σου θα είναι μοναδικά στιλάτα και κομψά.

5.New Balance σε total black για άνεση και στυλ

Τα αντρικά παπούτσια New Balance σε χρώμα μαύρο αποτελούν μια εξαιρετικά άνετη επιλογή. Η εταιρεία και πιο συγκεκριμένα το σχέδιο αυτό έχει αγαπηθεί από πολλούς γνωστούς καλλιτέχνες που το προτιμούν για τις χαλαρές εμφανίσεις τους. Το μοντέλο αυτό είναι εμπνευσμένο από τα κλασικά πλέον και διάσημα running παπούτσια του ’80. Μπορείς εύκολα να το ταιριάξεις με βερμούδες, υφασμάτινα παντελόνια και φυσικά λινά πουκάμισα για ένα ανεπιτήδευτο look.

Οι επιλογές πολλές και με μοναδικά χαρακτηριστικά η κάθε μια. Βρες τες όλες στα starakia.gr και διάλεξε αυτήν που ταιριάζει καλύτερα στο καλοκαιρινό σου στυλ!

