Χαμός στο twitter με το Νόμπελ Ειρήνης: «Δεν πειράζει Αλέξη, αν προσπαθήσεις θα πάρεις το Lower

Στον πρωθυπουργό της Αιθιοπίας, Άμπι Άχμεντ, δόθηκε το βραβείο Νόμπελ Ειρήνης 2019.

Εκτός από τον Άχμεντ, ως φαβορί για την απόκτηση του βραβείου Νόμπελ Ειρήνης για τη φετινή χρονιά, ήταν η νεαρή ακτιβίστρια Γκρέτα Τούνμπεργκ, καθώς και ο ιθαγενής αρχηγός Ραονί του Αμαζονίου.

Ο πρωθυπουργός της Αιθιοπίας, Άμπι Άχμεντ, τιμήθηκε με το βραβείο Νόμπελ Ειρήνης 2019 για τις ειρηνευτικές προσπάθειές του με την Ερυθραία.

Το γεγονός όμως ότι το Νόμπελ Ειρήνης δεν δόθηκε στους Αλέξη Τσίπρα και Ζόραν Ζάεφ, οι οποίοι το διεκδικούσαν για την Συμφωνία των Πρεσπών, έδωσε αφορμή στους τουιτεράδες να στήσουν τρελό γλέντι και να ποστάρουν ευφάνταστα και αστεία tweets!

Δείτε μερικά από αυτά:

*Δεν πειράζει Αλέξη Τσίπρα, μπορεί να μην πήρες το Νόμπελ, αλλά αν προσπαθήσεις λίγο μπορεί να πάρεις το Lower.

*Ο μόνος λόγος που η Ακαδημία δεν έδωσε στον Αλεκση το Νομπελ είναι γιατί μέσα στα επόμενα χρόνια θα τον βραβεύσει με το Νόμπελ λογοτεχνίας για το σύνολο των ομιλιών του.

*Ανάθεμα την ώρα κατάρα τη στιγμή που έκλεψαν το Νόμπελ απ’ το τροφαντό παιδί

*Διεθνής συνωμοσία εναντίον του Αλέξη, έδωσαν το Νόμπελ στον πρωθυπουργό της Αιθιοπίας!

*Παράγκα των Νόμπελ. Άτιμοι…. #νόμπελτσιπρα Τι να τα κάνει μωρέ τα ψωρονόμπελ; Πάει για μεγαλεία. Πρώτα πρώτα το Λόουερ.#νομπελτσιπρα #Νομπελ

*Μήπως να έβλεπαν το var ; #νομπελ_τσιπρα

*Ξέρετε ότι μπορεί να μην ήταν καν υποψήφιος ε; “The names of the nominees and other information about the nominations cannot be revealed until 50 years later.”#νομπελ_τσιπρα

*Για να μη λέμε μπούρδες, πότε ήταν ο Τσίπρας υποψήφιος για Νόμπελ; Η Ακαδημία δεν είχε ανακοινώσει ποτέ τίποτε.

*Χάσαμε το Νόμπελ για μια ψήφο!

Πηγή: iefimerida.gr

