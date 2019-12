Final Four: Νικητής ο Σάκης Καραθανάσης (vid)

Το τελευταίο επεισόδιο του The Final Four πρόσφερε στους τηλεθεατές μοναδικές ερμηνείες από τους τέσσερις φιναλίστ

ιδιαίτερα ντουέτα αλλά και πλήθος καλεσμένων, το βράδυ της Κυριακής.

Τη μεγάλη μάχη και τον καλύτερο τους εαυτό, για τελευταία φορά, στη σκηνή του The Final Four έδωσαν η Εμμανουέλα Ζαμπετάκη, η Βαρβάρα Αργυρού, ο Μάνος Κοκολάκης και ο Σάκης Καραθανάσης .

Η Πέγκυ Ζήνα, ο Ίαν Στρατής, η Idra Kayne βρέθηκαν στο τάλεντ σόου για να τραγουδήσουν μαζί με τους τέσσερις διαγωνιζόμενους.

Οι τέσσερις φιναλίστ ερμήνευσαν από ένα τραγούδι και το κοινό αποφάσισε σε ποιον από θα δώσει το πλεονέκτημα να διαλέξει τον αντίπαλό του στην πρώτη μονομαχία, ενώ οι εναπομείναντες αποτέλεσαν το ζευγάρι της δεύτερης μονομαχίας.

Η κριτική επιτροπή αποφάσισε τους νικητές των δύο μονομαχιών. Οι δύο νικητές αναμετρήθηκαν στην τελευταία μονομαχία του show. Η κριτική επιτροπή ήταν αυτή που αποφάσισε ποιος θα είναι ο μεγάλος νικητής του The Final Four!

Στην τελική αναμέτρηση συναντήθηκαν η Εμμανουέλα Ζαμπετάκη και ο Σάκης Καραθανάσης με τον λαϊκό τραγουδιστή να αναδεικνύεται ο μεγάλος νικητής!

