Guardian: Γιατί είναι αδύνατο να ταξιδέψουν οι Αυστραλοί στην Ελλάδα

Too good to be true… φαίνονται οι διακοπές στην Ελλάδα για τους Αυστραλούς, οι οποίοι ναι μεν είναι ενθουσιασμένοι

που δεν θα μπουν τελικά σε καραντίνα εφόσον προτιμήσουν τη χώρα μας, ωστόσο υπάρχει κάτι πολύ σοβαρό που τους εμποδίζει.

Ειδικότερα η ελληνική κυβέρνηση επιβεβαίωσε την περασμένη εβδομάδα πως η Αυστραλία είναι μία από τις 29 χώρες που θεωρούνται ασφαλείς για να επιτρέψει στους τουρίστες να εισέλθουν χωρίς καραντίνα στη χώρα μας.

Ωστόσο αξιωματούχοι της αυστραλιανής κυβέρνησης και εμπειρογνώμονες της δημόσιας υγείας, αναφέρουν πως μια τέτοια απόδραση, όχι μόνο ενέχει σημαντικούς κινδύνους για την υγεία αλλά και την οικονομία, αλλά είναι και παράνομη.

Αδύνατο και παράνομο το ταξίδι από την Αυστραλία στην Ελλάδα

Ακόμη και ο πρέσβης της Ελλάδας στην Αυστραλία, Γιώργος Παπακώστας, προειδοποίησε τους Αυστραλούς να μην αποδεχθούν αυτή την ταξιδιωτική προσφορά, παραδεχόμενος ότι θα ήταν παράνομη, καθώς θα παραβίαζε τον κανόνα που λέει πως οι Αυστραλοί δεν μπορούν να εγκαταλείψουν την χώρα εξαιτίας των περιορισμών λόγω κορονοϊού, εκτός κι αν έχουν ειδική εξαίρεση.

Μάλιστα την στιγμή που οι αφίξεις από τα αυστραλιανά αεροδρόμια εξαιρούνται από την υποχρεωτική καραντίνα, το ταξίδι αυτό είναι τεχνικά αδύνατο, δεδομένου ότι δεν υπάρχουν απευθείας πτήσεις προς την Ελλάδα και πως η απαραίτητη διέλευση μέσω Κατά, Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων ή Ασίας-που βρίσκονται στην μαύρη λίστα των αεροδρομίων της Ελλάδας-θα ακυρώσει την προσφορά της Ελλάδας για διακοπές χωρίς καραντίνα.

Οι εξαιρέσεις

Το ελληνικό σχέδιο, το οποίο επιτρέπει την είσοδο χωρίς καραντίνα και μόνο τυχαία τεστ για κορονοϊό στα αεροδρόμια της για τουρίστες από τις περισσότερες χώρες του κόσμου, είναι μέρος μιας πρωτοβουλίας για την αναζωογόνηση της τουριστικής βιομηχανίας που έφερε 34 εκατομμύρια τουρίστες το 2019 και αντιπροσωπεύει περίπου το 125 του ΑΕΠ.

Ωστόσο, κάθε άτομο που φθάνει στην Ελλάδα και βρεθεί θετικός στον κορονοϊό, θα πρέπει να μπει σε καραντίνα για 14 ημέρες.

Οι ταξιδιώτες που θα μπορούν να έρθουν στην Ελλάδα θα είναι από τα αεροδρόμια του Ηνωμένου Βασιλείου, της Ευρώπης, της Νότιας Αμερικής, της Ασίας και της Αφρικής, που θεωρούνται λιγότερο ασφαλείς θα υπόκεινται σε μια περίοδο καραντίνας 7 ημερών, εάν βρεθούν αρνητικοί στον κορονοϊό και 14 ημερών εάν βρεθούν θετικοί. Η μαύρη λίστα των αεροδρομίων θα αναθεωρηθεί την 1η Ιουλίου.

Οι Αυστραλοί μπορούν να ταξιδέψουν εκτός χώρας μόνο με ταξιδιωτική εξαίρεση

Ερωτηθείσα για το ποιοι κανόνες θα ισχύουν για τους Αυστραλούς που ταξιδεύουν στην Ελλάδα, μια εκπρόσωπος του υπουργείου Εσωτερικών της χώρας ξεκαθάρισε πως οι πολίτες θα μπορούσαν να εγκαταλείψουν την Αυστραλία μόνο εάν είχαν μια ταξιδιωτική απαλλαγή και πως ο τουρισμός δεν υπόκειται σε αυτή την κατηγορία.

Επίσης, οι Αυστραλοί που επιστρέφουν θα πρέπει να παραμείνουν σε καραντίνα σε ξενοδοχείο για 14 ημέρες.

Ωστόσο, φαίνεται πως εάν ένας Αυστραλός διπλής υπηκοότητας προσπαθήσει να βγει από την Αυστραλία με το ξένο διαβατήριό του, δεν θα του ζητηθεί να αποδείξει την εξαίρεσή του στο αεροδρόμιο.

Να σημειωθεί πως οι διεθνείς πτήσεις εκτός Αυστραλίας έχουν σταματήσει κατά την διάρκεια της πανδημίας. Υπήρξαν μόλις 12 προγραμματισμένες αναχωρήσεις από το αεροδρόμιο του Σίδνεϊ την Τρίτη, ωστόσο περισσότερες από τις μισές ακυρώθηκαν και δεν πέταξαν. Οι πιο απευθείας διαδρομές προς την Ελλάδα διέρχονται μέσω Ντόχα, Ντουμπάι και Σιγκαπούρης και κοστίζουν μεταξύ 1.400 δολαρίων και 2.100 μετ’ επιστροφής κατά την διάρκεια του Ιουλίου.

Ο Γιώργος Παπακώστας δήλωσε στην Guardian πως «θα ήθελε να τονίσει ότι οι Αυστραλοί πολίτες ή οι μόνιμοι κάτοικοι δεν μπορούν να φύγουν από την Αυστραλία» για να ταξιδέψουν στην Ελλάδα, αλλά είπε ότι τώρα διερευνά «κάθε είδους διμερή συνεργασία με οποιαδήποτε χώρα διευκολύνει το ταξίδι» των Αυστραλών προς την Ελλάδα χωρίς καραντίνα μόλις αρθούν τα περιοριστικά μέτρα.

Από την πλευρά του ο Πίτερ Κόλιγκνον, καθηγητής μολυσματικών ασθενειών στο Εθνικό Πανεπιστήμιο της Αυστραλίας δήλωσε πως η τουριστική ώθηση της Ελλάδας ήταν πρόωρη και σηματοδοτεί έναν υψηλό κίνδυνο για την προσβολή από κοροναϊό εάν οι Αυστραλοί ταξιδέψουν στην Ελλάδα.

Όπως ανέφερε, ο κίνδυνος έχει αυξηθεί επειδή το ποσοστό των τεστ στην Ελλάδα δεν είναι τόσο ισχυρό όσο της Αυστραλίας και σημείωσε την επιεική στάση της Ελλάδας όσον αφορά στις χώρες που θα επιτραπεί η είσοδος των κατοίκων τους στην χώρα, χωρίς καραντίνα.

«Θα ανησυχούσα να πάω σε ένα μέρος όπου δεν γίνεται ο ίδιος αριθμός τεστ όπως στην Αυστραλία. Πρέπει να υποθέσετε ότι οι φιλοξενούμενοι με τους οποίους θα είστε αλλά και οι υπόλοιποι στο ξενοδοχείο σας μπορεί να έχουν κοροναϊό. Χώρες που διατηρούν ακόμη χαμηλό το ποσοστό, όπως η Γερμανία, έχουν ακόμη και σήμερα περίπου 600 νέα κρούσματα την ημέρα» δήλωσε αναφορικά με τους Γερμανούς τουρίστες στους οποίους επιτρέπεται η είσοδος στην Ελλάδα χωρίς καραντίνα.

«Επί του παρόντος, δεν μπορούμε να πάμε ούτε μέχρι το Κουίνσλαντ, πόσο μάλλον την Ελλάδα» δήλωσε ο Κόλιγκνον, σημειώνοντας και τους οικονομικούς κινδύνους που θα αντιμετωπίσουν οι ταξιδιώτες χωρίς ταξιδιωτική ασφάλιση. Η ανησυχία του υποστηρίχθηκε από τον εκπρόσωπο του Συμβουλίου Ασφαλίσεων της Αυστραλίας, Κάμπελ Φούλερ, που είχε ότι καμία ασφαλιστική δεν προσφέρει ταξιδιωτικά προϊόντα για την Ελλάδα και πως τυχόν προσφερόμενα συμβόλαια θα είχαν εξαιρέσεις όσον αφορά στον κορονοϊό. «Δεν θα είστε σε θέση να διεκδικήσετε οτιδήποτε σχετίζεται με την πανδημία, εάν υπάρχουν ακυρώσεις ή ταξιδιωτικές καθυστερήσεις ως αποτέλεσμα νέων εξάρσεων, ή οποιωνδήποτε ιατρικών ζητημάτων που σχετίζονται με τον ιό. Έτσι, μπορεί η Ελλάδα να κάνει μια ανακοίνωση, αλλά αυτό δεν είναι κάτι που η βιομηχανία πρέπει να λάβει σοβαρά υπόψιν» είπε ο Φούλερ.

