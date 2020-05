My Number One: Σαν σήμερα η Έλενα Παπαρίζου κέρδισε στη Eurovision

Σαν σήμερα η Έλενα Παπαρίζου κέρδισε στη Eurovision το 2005 με το τραγούδι «My Number One».

Η Έλενα Παπαρίζου με το τραγούδι «My Number One», κέρδισε στη Eurovision το 2005 σαν σήμερα. Τότε στον 50ο Διαγωνισμό Τραγουδιού στο Κίεβο της Ουκρανίας, η Ελληνίδα τραγουδίστρια αναδείχθηκε νικήτρια με μια εκπληκτική εμφάνιση που μνημονεύτηκε από τον εγχώριο και ξένο Τύπο.

Μάλιστα, το «My Number One» που είναι σε μουσική του Χρήστου Δάντη και στίχους της Ναταλίας Γερμανού, αποτελεί την πρώτη νίκη της χώρας στα 31 χρόνια συμμετοχής της στη Eurovision.

Πιο αναλυτικά όμως, η Έλενα Παπαρίζου επιλέχθηκε από την ΕΡΤ στις 22 Ιανουαρίου του 2005 για να εκπροσωπήσει την Ελλάδα στον ευρωπαϊκό διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision. Έπειτα, επιλέχθηκαν οι συνθέτες και γράφτηκαν 4 τραγούδια, η οποία τα τραγούδησε στον εθνικό τελικό για την επιλογή του τραγουδιού. Μάλιστα, τα τραγούδια αυτά ήταν τα εξής: «My Number One», «Let’s Get Wild», «The Light in Our Soul» και «OK». Τελικά, το τραγούδι «My Number One» αφού ψηφίστηκε από το κοινό με μεγάλη διαφορά από τα υπόλοιπα.

Παρόλα αυτά, το υποψήφιο τραγούδι «The Light in Our Soul» αποκλείστηκε, γιατί διέρρευσε νωρίτερα στο διαδίκτυο.

Τελικά, η Έλενα Παπαρίζου με το τραγούδι «My Number One» εκπροσώπησε την Ελλάδα και κατάφερε να κερδίσει την πρώτη θέση, φέρνοντας την για πρώτη φορά στην ιστορία το διαγωνισμό στην Αθήνα.

Στη συνέχεια λοιπόν, καθώς η Ελλάδα τερμάτισε στην τρίτη θέση στον διαγωνισμό τραγουδιού Eurovision 2004, το τραγούδι προκρίθηκε αυτόματα για τον τελικό το 2005. Επιπλέον, το τραγούδι κλήθηκε να ερμηνευτεί 19ο τη βραδιά του τελικού, μετά τον Μπόρις Νόβκοβιτς της Κροατίας με το «Vukovi umiru sami» και πριν τη Νατάλια Ποντόλσκαγια με «Nobody Hurt No One».

Κατά τη διάρκεια της παράστασης, η Παπαρίζου έκανε μια σκηνική επίδειξη του τραγουδιού. Κάποιες από τις καλύτερες εικασίες από την παράσταση είναι η χορογραφία ενός παραδοσιακού ελληνικού ποντιακού χορού, οι 4 χορευτές που σχηματίζουν τη μορφή του αριθμού 1 του δαπέδου (που παρουσιάζεται από την κάμερα) και παίζει μια φανταστική λύρα ενώ οι χορευτές της την σηκώνουν στον αέρα. Μετά το πέρας των ψηφοφοριών, έλαβε 230 πόντους, καταλήγοντας στην πρώτη θέση ενός 24-ισχυρού πεδίου.

Στo Congratulations στα τέλη του 2005, το τραγούδι ονομάστηκε ως μία από τις πέντε μεγαλύτερες συμμετοχές του Διαγωνισμού όλων των εποχών, κερδίζοντας την 4η θέση στην ιστορία της ESC.

Τα ρεκόρ

Το «My Number One» πραγματοποίησε επίσης 2 ρεκόρ Eurovision.

Το πρώτο είναι πως σημείωσε κατά μέσο όρο μόλις 6,05 πόντους ανά κριτική επιτροπή, τον χαμηλότερο μέσο όρο για ένα νικηφόρο τραγούδι την εποχή εκείνη. Αυτό το ρεκόρ είχε προηγουμένως πραγματοποιηθεί από τη Γιουγκοσλαβία το 1989 με το τραγούδι «Rock Me» και αργότερα σπάστηκε από το Αζερμπαϊτζάν το 2011 με το «Running Scared», από τους Έλλ & Νίκκι.

Το δεύτερο είναι ότι κατείχε το ρεκόρ για τους περισσότερους 12 βαθμούς που δόθηκαν σε μία χώρα. Το «My Number One» έλαβε δέκα 12 βαθμούς, ισοψηφώντας το με τη συμμετοχή του Ηνωμένου Βασιλείου το 1997, το «Love Shine a Light» από τους Katrina & The Waves (η τηλεψηφοφορία ήταν μόνο σε 5 χώρες μέχρι το 1997). Αυτό το ρεκόρ καταργήθηκε αργότερα από το «Fairytale», το τραγούδι που κέρδισε το 2009, το οποίο σημείωσε 16 12 βαθμούς, και τη στιγμή αυτή το ρεκόρ αυτό κατέχει το νικητήριο τραγούδι του 2012, «Euphoria», το οποίο έλαβε 18 σετ 12 βαθμών.

Ακόμη, αργότερα, ηχογραφήθηκε και η ελληνική εκδοχή του τραγουδιού με τον τίτλο «Το Φως Στην Ψυχή».

