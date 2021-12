Γίνεται ο γνωστός Μάικ Τζέιμς!

Η προσοχή μας, και απόψε, στρέφεται στην Ευρωλίγκα, όπου ξεχωρίζει μια ειδική επιλογή από τον αγώνα της Μονακό με τη Ζενίτ.

Αναλυτικά κάθε ημέρα οι τζίροι στοιχήματος

Μονακό-Ζενίτ:

Στο ντεμπούτο του Σάσα Ομπράντοβιτς στον πάγκο της Μονακό, ο Μάικ Τζέιμς είχε season high σε λεπτά συμμετοχής, μένοντας στο παρκέ για 37:44 (το ματς είχε και παράταση) και σημειώνοντας 20 πόντους και 14 ασίστ. Είναι κοινό μυστικό ότι ένας από τους λόγους που αποχώρησε ο Μίτροβιτς από τον πάγκο των Μονεγάσκων, είναι το γεγονός ότι δεν μπόρεσε να βρει κώδικα επικοινωνίας με τον Τζέιμς. Θεωρώ ότι ο Σάσα Ομπράντοβιτς δεν θα κάνει το ίδιο λάθος και τουλάχιστον στο ξεκίνημα της παρουσίας του στη Μονακό, θα πάει με τα… νερά του.

Ο Τζέιμς θέλει να κάνει ό,τι θέλει στην ομάδα, κάτι που σημαίνει ότι θα πάρει προσπάθειες, τόσο από την περιφέρεια, όσο και με διεισδύσεις. Η άμυνα της Ζενίτ είναι από τις καλύτερες στην EuroLeague, οπότε θα προτιμήσω να μην μπλέξω με Over σε πόντους, ασίστ ή συνδυαστικό. Αυτό που κρατάω ως επιλογή, είναι το Over 4.5 εκτελεσμένες βολές, ένα line το οποίο θεωρώ ότι είναι στα μέτρα του Αμερικανού, από την στιγμή που θα έχει για αρκετή ώρα την μπάλα στα χέρια του.

Προγνωστικό: Τζέιμς Over 4.5 εκτελεσμένες βολές (Μονακό-Ζενίτ), σε απόδοση 1.87.

Διαβάστε περισσότερα προγνωστικά στο Foxbet.

*Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις | 21+

Μοιραστείτε με τους φίλους σας