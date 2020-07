Επικό τρολάρισμα του Σωκράτη στον Τσάκα: Πήγαινε για ύπνο ρε…

Ο Γκρανίτ Τσάκα είναι πολύ ενεργός στα social media, δεν σταματά να ανεβάζει φωτογραφίες και ο Σωκράτης Παπασταθόπουλος τον έβαλε στη… θέση του. Με στυλ ελληνικό.

Ο «Sokratis» θέλησε να πειράξει τον συμπαίκτη του στην Άρσεναλ και σχολιάζοντας μια φωτογραφία που είχε ανεβάσει ο Ελβετός αμυντικός χαφ έγραψε.

«Go to sleep re mal@@@, every day you post foto!! («Πήγαινε για ύπνο ρε μ@@@κα κάθε μέρα ανεβάζεις φωτογραφίες..»).

Μάλιστα, η βρετανική εφημερίδα «Sun» έχει πολύ ψηλά στην ιστοσελίδα της το θέμα, εξηγώντας πως η συγκεκριμένη λέξη χρησιμοποιείται πολύ συχνά στην Ελλάδα και όταν τη λέει κάποιος αποκαλεί τον άλλον ανόητο ή ηλίθιο.

Ένας οπαδός της Άρσεναλ, πάντως, έλαβε μέρος στον διάλογο και σχολίασε κι εκείνος τα όσα ανέφερε ο Παπασταθόπουλος. Συγκεκριμένα, αποκάλεσε τον Έλληνα αμυντικό ως… σαδιστή της ομάδας και πρόσθεσε ότι αυτού του είδους οι ενέργειες είναι καλό να υπάρχουν εντός αποδυτηρίων, αφού τα πειράγματα δείχνουν πως επικρατεί καλό κλίμα.

Ένας άλλος σχολίασε: «Αγαπώ τον Σωκράτη. Είναι πραγματικά τρελός», ενώ ένας τρίτος ανέφερε ότι θέλει να δει τον Σωκράτη να γίνεται αρχηγός στην Άρσεναλ.

