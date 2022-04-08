Friday, 8 April, 2022

ΕΠΣ Πέλλας: Πρόγραμμα αγώνων Σαββατοκύριακου 9,10 Απριλίου

logosp 08/04/2022 Α’ Πέλλας, Α’1 Πέλλας, Αθλητικά, Β’ Πέλλας, Διάφορα ποδόσφαιρο

ΕΠΣ Πέλλας: Πρόγραμμα αγώνων Σαββατοκύριακου 9,10 Απριλίου

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ της 09.04.2022

Α1 ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ – 1ος ΟΜΙΛΟΣ PLAY OFF 6η αγωνιστική

ΑΓΡΑ 17.00 ΑΡΗΣ ΝΗΣΙΟΥ-ΑΚΡΙΤΑΣ ΣΩΣΑΝΔΡΑΣ

Α ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 20η αγωνιστική

ΚΑΛΗΣ 17.00 ΝΙΚΗ ΚΑΛΗΣ-ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ 2019 ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑΣ

ΑΨΑΛΟΥ 17.00 ΔΟΞΑ ΦΕΣ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ-Μ ΘΥΕΛΛΑ ΡΙΖΟΧΩΡΙΟΥ

ΑΘΥΡΩΝ 17.00 ΑΡΗΣ ΑΘΥΡΩΝ-Μ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΟΡΜΑΣ

ΣΦΑΓΕΙΩΝ 17.00 ΣΦ ΠΑΟΚ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ-ΔΟΞΑ ΜΕΓΑΠΛΑΤΑΝΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ της 10.04.2022

Α1 ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ – 1ος ΟΜΙΛΟΣ PLAY OFF 6η αγωνιστική

ΠΡΟΜΑΧΩΝ 17.00 ΑΣ ΠΡΟΜΑΧΟΙ – ΠΑΟ ΚΕΡΑΣΙΑΣ

Α1 ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ – 1ος ΟΜΙΛΟΣ PLAY OUT 6η αγωνιστική

ΑΨΑΛΟΥ 17.00 ΟΛΥΜΠΟΣ ΑΨΑΛΟΥ – ΟΡΦΕΑΣ ΡΙΖΑΡΙΟΥ

Α1 ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ – 2ος ΟΜΙΛΟΣ PLAY OFF 5η αγωνιστική

ΜΕΛΙΣΣΙΟΥ 17.00 ΔΟΞΑ ΜΕΛΙΣΣΙΟΥ – ΕΘΝΙΚΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ

ΓΑΛΑΤΑΔΩΝ 17.00 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΓΑΛΑΤΑΔΩΝ – Μ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΕΛΛΑΣ

Α1 ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ – 2ος ΟΜΙΛΟΣ PLAY OUT 5η αγωνιστική

ΑΞΟΥ 17.00 ΝΙΚΗ ΑΞΟΥ – ΔΟΞΑ ΜΑΝΔΑΛΟΥ

Α ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 20η αγωνιστική

ΛΥΚΟΣΤΟΜΟΥ 17.00 Μ ΘΥΕΛΛΑ ΛΥΚΟΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΗΣ ΑΜΠΕΛΕΙΩΝ

Π. ΗΛΙΑ 17.00 ΑΡΗΣ Π ΗΛΙΑ – ΑΡΗΣ ΠΑΛΑΙΦΥΤΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ της 13.04.2022

Α1 ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ – 2ος ΟΜΙΛΟΣ PLAY OFF 6η αγωνιστική

ΓΑΛΑΤΑΔΩΝ 17.00 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΓΑΛΑΤΑΔΩΝ-ΔΟΞΑ ΜΕΛΙΣΣΙΟΥ

ΠΕΛΛΑΣ 17.00 Μ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΕΛΛΑΣ-ΕΘΝΙΚΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ της 16.04.2022 (ΤΕΛΙΚΟΣ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΕΠΣ ΠΕΛΛΑΣ)

ΡΙΖΑΡΙΟΥ 16.30 ΑΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ-ΑΡΗΣ ΝΗΣΙΟΥ

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