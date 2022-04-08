ΕΠΣ Πέλλας: Πρόγραμμα αγώνων Σαββατοκύριακου 9,10 Απριλίου
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ της 09.04.2022
Α1 ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ – 1ος ΟΜΙΛΟΣ PLAY OFF 6η αγωνιστική
ΑΓΡΑ 17.00 ΑΡΗΣ ΝΗΣΙΟΥ-ΑΚΡΙΤΑΣ ΣΩΣΑΝΔΡΑΣ
Α ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 20η αγωνιστική
ΚΑΛΗΣ 17.00 ΝΙΚΗ ΚΑΛΗΣ-ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ 2019 ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑΣ
ΑΨΑΛΟΥ 17.00 ΔΟΞΑ ΦΕΣ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ-Μ ΘΥΕΛΛΑ ΡΙΖΟΧΩΡΙΟΥ
ΑΘΥΡΩΝ 17.00 ΑΡΗΣ ΑΘΥΡΩΝ-Μ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΟΡΜΑΣ
ΣΦΑΓΕΙΩΝ 17.00 ΣΦ ΠΑΟΚ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ-ΔΟΞΑ ΜΕΓΑΠΛΑΤΑΝΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ της 10.04.2022
Α1 ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ – 1ος ΟΜΙΛΟΣ PLAY OFF 6η αγωνιστική
ΠΡΟΜΑΧΩΝ 17.00 ΑΣ ΠΡΟΜΑΧΟΙ – ΠΑΟ ΚΕΡΑΣΙΑΣ
Α1 ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ – 1ος ΟΜΙΛΟΣ PLAY OUT 6η αγωνιστική
ΑΨΑΛΟΥ 17.00 ΟΛΥΜΠΟΣ ΑΨΑΛΟΥ – ΟΡΦΕΑΣ ΡΙΖΑΡΙΟΥ
Α1 ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ – 2ος ΟΜΙΛΟΣ PLAY OFF 5η αγωνιστική
ΜΕΛΙΣΣΙΟΥ 17.00 ΔΟΞΑ ΜΕΛΙΣΣΙΟΥ – ΕΘΝΙΚΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
ΓΑΛΑΤΑΔΩΝ 17.00 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΓΑΛΑΤΑΔΩΝ – Μ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΕΛΛΑΣ
Α1 ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ – 2ος ΟΜΙΛΟΣ PLAY OUT 5η αγωνιστική
ΑΞΟΥ 17.00 ΝΙΚΗ ΑΞΟΥ – ΔΟΞΑ ΜΑΝΔΑΛΟΥ
Α ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 20η αγωνιστική
ΛΥΚΟΣΤΟΜΟΥ 17.00 Μ ΘΥΕΛΛΑ ΛΥΚΟΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΗΣ ΑΜΠΕΛΕΙΩΝ
Π. ΗΛΙΑ 17.00 ΑΡΗΣ Π ΗΛΙΑ – ΑΡΗΣ ΠΑΛΑΙΦΥΤΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ της 13.04.2022
Α1 ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ – 2ος ΟΜΙΛΟΣ PLAY OFF 6η αγωνιστική
ΓΑΛΑΤΑΔΩΝ 17.00 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΓΑΛΑΤΑΔΩΝ-ΔΟΞΑ ΜΕΛΙΣΣΙΟΥ
ΠΕΛΛΑΣ 17.00 Μ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΕΛΛΑΣ-ΕΘΝΙΚΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ της 16.04.2022 (ΤΕΛΙΚΟΣ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΕΠΣ ΠΕΛΛΑΣ)
ΡΙΖΑΡΙΟΥ 16.30 ΑΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ-ΑΡΗΣ ΝΗΣΙΟΥ