Wednesday, 18 October, 2023

ΕΠΣ Πέλλας: Πρόγραμμα αγώνων 18,21 και 22/10/2023

logosp 18/10/2023 Α’ Πέλλας, Α’1 Πέλλας, Αθλητικά, Β’ Πέλλας, Διάφορα ποδόσφαιρο

ΕΠΣ Πέλλας: Πρόγραμμα αγώνων 18,21 και 22/10/2023

Σας γνωρίζουμε το πρόγραμμα των αγώνων ΕΠΣ Πέλλας

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ της 18.10.2023

ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ 3η αγωνιστική

ΣΕΒΑΣΤΕΙΑΝΩΝ 16.00 ΑΣ ΣΕΒΑΣΤΕΙΑΝΑ 2018-ΘΥΕΛΛΑ ΣΑΡΑΚΗΝΩΝ

Ν. ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑΣ 16.00 ΕΘΝΙΚΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ-Μ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΕΛΛΑΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ της 21.10.2023

Α1 ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 4η αγωνιστική

ΓΑΛΑΤΑΔΩΝ 16.00 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΓΑΛΑΤΑΔΩΝ-ΑΠΟΛΛΩΝ 1960 Κ ΒΡΥΣΗΣ

ΣΤΑΔΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 16.00 ΑΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ-ΑΣ ΣΕΒΑΣΤΕΙΑΝΩΝ 2018

Α ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 2η αγωνιστική

ΔΥΤΙΚΟΥ 16.00 ΠΑΟΚ ΔΥΤΙΚΟΥ – ΑΡΗΣ Π ΗΛΙΑ

ΚΑΛΗΣ 16.00 ΝΙΚΗ ΚΑΛΗΣ – ΑΡΗΣ ΑΜΠΕΛΕΙΩΝ

ΠΡΟΜΑΧΩΝ 16.00 ΑΣ ΠΡΟΜΑΧΟΙ-ΑΡΗΣ ΠΑΛΑΙΦΥΤΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ της 22.10.2023

Α1 ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 4η αγωνιστική

ΠΕΛΛΑΣ 16.00 Μ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΕΛΛΑΣ-ΔΟΞΑ ΜΕΛΙΣΣΙΟΥ

ΛΥΚΟΣΤΟΜΟΥ 16.00 Μ ΘΥΕΛΛΑ ΛΥΚΟΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΗΣ ΝΗΣΙΟΥ

ΑΞΟΥ 16.00 ΝΙΚΗ ΑΞΟΥ-ΑΚΡΙΤΑΣ ΣΩΣΑΝΔΡΑΣ

ΜΕΣΣΙΑΝΟΥ 16.00 ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΜΕΣΣΙΑΝΟΥ-ΟΡΦΕΑΣ ΡΙΖΑΡΙΟΥ

Α ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 2η αγωνιστική

ΠΕΝΤΑΠΛΑΤΑΝΟΥ 16.00 ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ-ΠΑΟΚ ΔΑΜΙΑΝΟΥ

ΣΤΑΔΙΟ ΣΚΥΔΡΑΣ 16.00 Ν.Π.Σ. ΣΚΥΔΡΑΣ-Μ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΟΡΜΑΣ

ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ 16.00 ΔΟΞΑ ΦΕΣ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ-Μ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Ν ΠΕΛΛΑΣ

ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑΣ 16.00 ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ 2019 ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑΣ-ΔΟΞΑ ΜΕΓΑΠΛΑΤΑΝΟΥ

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