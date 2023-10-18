ΕΠΣ Πέλλας: Πρόγραμμα αγώνων 18,21 και 22/10/2023
Σας γνωρίζουμε το πρόγραμμα των αγώνων ΕΠΣ Πέλλας
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ της 18.10.2023
ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ 3η αγωνιστική
ΣΕΒΑΣΤΕΙΑΝΩΝ 16.00 ΑΣ ΣΕΒΑΣΤΕΙΑΝΑ 2018-ΘΥΕΛΛΑ ΣΑΡΑΚΗΝΩΝ
Ν. ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑΣ 16.00 ΕΘΝΙΚΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ-Μ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΕΛΛΑΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ της 21.10.2023
Α1 ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 4η αγωνιστική
ΓΑΛΑΤΑΔΩΝ 16.00 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΓΑΛΑΤΑΔΩΝ-ΑΠΟΛΛΩΝ 1960 Κ ΒΡΥΣΗΣ
ΣΤΑΔΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 16.00 ΑΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ-ΑΣ ΣΕΒΑΣΤΕΙΑΝΩΝ 2018
Α ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 2η αγωνιστική
ΔΥΤΙΚΟΥ 16.00 ΠΑΟΚ ΔΥΤΙΚΟΥ – ΑΡΗΣ Π ΗΛΙΑ
ΚΑΛΗΣ 16.00 ΝΙΚΗ ΚΑΛΗΣ – ΑΡΗΣ ΑΜΠΕΛΕΙΩΝ
ΠΡΟΜΑΧΩΝ 16.00 ΑΣ ΠΡΟΜΑΧΟΙ-ΑΡΗΣ ΠΑΛΑΙΦΥΤΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ της 22.10.2023
Α1 ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 4η αγωνιστική
ΠΕΛΛΑΣ 16.00 Μ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΕΛΛΑΣ-ΔΟΞΑ ΜΕΛΙΣΣΙΟΥ
ΛΥΚΟΣΤΟΜΟΥ 16.00 Μ ΘΥΕΛΛΑ ΛΥΚΟΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΗΣ ΝΗΣΙΟΥ
ΑΞΟΥ 16.00 ΝΙΚΗ ΑΞΟΥ-ΑΚΡΙΤΑΣ ΣΩΣΑΝΔΡΑΣ
ΜΕΣΣΙΑΝΟΥ 16.00 ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΜΕΣΣΙΑΝΟΥ-ΟΡΦΕΑΣ ΡΙΖΑΡΙΟΥ
Α ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 2η αγωνιστική
ΠΕΝΤΑΠΛΑΤΑΝΟΥ 16.00 ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ-ΠΑΟΚ ΔΑΜΙΑΝΟΥ
ΣΤΑΔΙΟ ΣΚΥΔΡΑΣ 16.00 Ν.Π.Σ. ΣΚΥΔΡΑΣ-Μ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΟΡΜΑΣ
ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ 16.00 ΔΟΞΑ ΦΕΣ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ-Μ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Ν ΠΕΛΛΑΣ
ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑΣ 16.00 ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ 2019 ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑΣ-ΔΟΞΑ ΜΕΓΑΠΛΑΤΑΝΟΥ