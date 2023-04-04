Tuesday, 4 April, 2023

ΕΠΣ Πέλλας: Πρόγραμμα αγώνων 8,9 και 12/4/2023

logosp 04/04/2023 Α’ Πέλλας, Α’1 Πέλλας, Αθλητικά, Β’ Πέλλας, Διάφορα ποδόσφαιρο

Πρόγραμμα αγώνων 8,9 και 12/4/2023

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ της 08.04.2023

Α1 ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ(27η αγωνιστική

ΣΩΣΑΝΔΡΑΣ 17.00 ΑΚΡΙΤΑΣ ΣΩΣΑΝΔΡΑΣ-ΝΙΚΗ ΑΞΟΥ

ΣΤΑΔΙΟ ΕΔΕΣΣΑΣ 17.00 ΑΡΗΣ ΝΗΣΙΟΥ-ΕΘΝΙΚΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ

ΜΕΛΙΣΣΙΟΥ 17.00 ΔΟΞΑ ΜΕΛΙΣΣΙΟΥ-Μ ΘΥΕΛΛΑ ΛΥΚΟΣΤΟΜΟΥ

ΟΡΜΑΣ 17.00 Μ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΟΡΜΑΣ-ΠΑΟΚ ΔΑΜΙΑΝΟΥ

ΠΕΛΛΑΣ 17.00 Μ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΕΛΛΑΣ-ΑΡΗΣ ΠΑΛΑΙΦΥΤΟΥ

ΣΤΑΔΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 17.00 ΑΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΓΑΛΑΤΑΔΩΝ

Α ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 21η αγωνιστική

ΠΕΝΤΑΠΛΑΤΑΝΟΥ 17.00 ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ-ΑΡΗΣ ΑΜΠΕΛΕΙΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ της 09.04.2023

Α ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 21η αγωνιστική

ΜΕΣΣΙΑΝΟΥ 17.00 ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΜΕΣΣΙΑΝΟΥ-ΠΑΣ ΞΙΦΙΑΝΗΣ

ΣΤΑΔΙΟ ΕΔΕΣΣΑΣ 17.00 ΕΛΠΙΔΑ ΕΔΕΣΣΑΣ-ΑΡΗΣ Π ΗΛΙΑ

ΣΤΑΔΙΟ Κ ΒΡΥΣΗΣ 17.00 ΑΠΟΛΛΩΝ1960 Κ ΒΡΥΣΗΣ-ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ 2019 ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑΣ

ΣΕΒΑΣΤΕΙΑΝΩΝ 17.00 ΑΣ ΣΕΒΑΣΤΕΙΑΝΩΝ 2018-ΝΙΚΗ ΚΑΛΗΣ

Β ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ -1ος ΟΜΙΛΟΣ 4η αγωνιστική

ΓΗΠΕΔΑ ΕΘΝΙΚΟΥ 17.00 ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΡΙΔΑΙΑΣ-ΕΛΠΙΔΕΣ ΠΡΟΜΑΧΩΝ

ΣΤΑΔΙΟ ΣΚΥΔΡΑΣ 17.00 ΝΠΣ ΣΚΥΔΡΑΣ-ΔΟΞΑ ΜΕΓΑΠΛΑΤΑΝΟΥ

Β ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ -2ος ΟΜΙΛΟΣ 4η αγωνιστική

Α. ΛΟΥΚΑ 17.00 ΗΡΑΚΛΗΣ Α ΛΟΥΚΑ-Μ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Ν ΠΕΛΛΑΣ

ΔΥΤΙΚΟΥ 17.00 ΠΑΟΚ ΔΥΤΙΚΟΥ-ΑΠΟΛΛΩΝ ΡΑΧΩΝΑΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ της 12.04.2023

Α ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 22η αγωνιστική

ΣΤΑΔΙΟ ΕΔΕΣΣΑΣ 17.00 ΕΛΠΙΔΑ ΕΔΕΣΣΑΣ-ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΜΕΣΣΙΑΝΟΥ

ΞΙΦΙΑΝΗΣ 17.00 ΠΑΣ ΞΙΦΙΑΝΗΣ-ΑΠΟΛΛΩΝ 1960 Κ ΒΡΥΣΗΣ

Π. ΗΛΙΑ 17.00 ΑΡΗΣ Π ΗΛΙΑ-ΔΟΞΑ ΦΕΣ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ

ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑΣ 17.00 ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ 2019 ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑΣ-ΑΣ ΣΕΒΑΣΤΕΙΑΝΩΝ 2018

ΚΑΛΗΣ 17.00 ΝΙΚΗ ΚΑΛΗΣ-ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ

ΑΜΠΕΛΕΙΩΝ 17.00 ΑΡΗΣ ΑΜΠΕΛΕΙΩΝ-ΑΡΗΣ ΑΘΥΡΩΝ

*photo Γιώργος Δημητριάδης

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