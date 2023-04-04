ΕΠΣ Πέλλας: Πρόγραμμα αγώνων 8,9 και 12/4/2023

Πρόγραμμα αγώνων 8,9 και 12/4/2023
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ της 08.04.2023
Α1 ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ(27η αγωνιστική
ΣΩΣΑΝΔΡΑΣ 17.00 ΑΚΡΙΤΑΣ ΣΩΣΑΝΔΡΑΣ-ΝΙΚΗ ΑΞΟΥ
ΣΤΑΔΙΟ ΕΔΕΣΣΑΣ 17.00 ΑΡΗΣ ΝΗΣΙΟΥ-ΕΘΝΙΚΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
ΜΕΛΙΣΣΙΟΥ 17.00 ΔΟΞΑ ΜΕΛΙΣΣΙΟΥ-Μ ΘΥΕΛΛΑ ΛΥΚΟΣΤΟΜΟΥ
ΟΡΜΑΣ 17.00 Μ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΟΡΜΑΣ-ΠΑΟΚ ΔΑΜΙΑΝΟΥ
ΠΕΛΛΑΣ 17.00 Μ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΕΛΛΑΣ-ΑΡΗΣ ΠΑΛΑΙΦΥΤΟΥ
ΣΤΑΔΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 17.00 ΑΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΓΑΛΑΤΑΔΩΝ
Α ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 21η αγωνιστική
ΠΕΝΤΑΠΛΑΤΑΝΟΥ 17.00 ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ-ΑΡΗΣ ΑΜΠΕΛΕΙΩΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ της 09.04.2023
Α ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 21η αγωνιστική
ΜΕΣΣΙΑΝΟΥ 17.00 ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΜΕΣΣΙΑΝΟΥ-ΠΑΣ ΞΙΦΙΑΝΗΣ
ΣΤΑΔΙΟ ΕΔΕΣΣΑΣ 17.00 ΕΛΠΙΔΑ ΕΔΕΣΣΑΣ-ΑΡΗΣ Π ΗΛΙΑ
ΣΤΑΔΙΟ Κ ΒΡΥΣΗΣ 17.00 ΑΠΟΛΛΩΝ1960 Κ ΒΡΥΣΗΣ-ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ 2019 ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑΣ
ΣΕΒΑΣΤΕΙΑΝΩΝ 17.00 ΑΣ ΣΕΒΑΣΤΕΙΑΝΩΝ 2018-ΝΙΚΗ ΚΑΛΗΣ
Β ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ -1ος ΟΜΙΛΟΣ 4η αγωνιστική
ΓΗΠΕΔΑ ΕΘΝΙΚΟΥ 17.00 ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΡΙΔΑΙΑΣ-ΕΛΠΙΔΕΣ ΠΡΟΜΑΧΩΝ
ΣΤΑΔΙΟ ΣΚΥΔΡΑΣ 17.00 ΝΠΣ ΣΚΥΔΡΑΣ-ΔΟΞΑ ΜΕΓΑΠΛΑΤΑΝΟΥ
Β ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ -2ος ΟΜΙΛΟΣ 4η αγωνιστική
Α. ΛΟΥΚΑ 17.00 ΗΡΑΚΛΗΣ Α ΛΟΥΚΑ-Μ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Ν ΠΕΛΛΑΣ
ΔΥΤΙΚΟΥ 17.00 ΠΑΟΚ ΔΥΤΙΚΟΥ-ΑΠΟΛΛΩΝ ΡΑΧΩΝΑΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ της 12.04.2023
Α ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 22η αγωνιστική
ΣΤΑΔΙΟ ΕΔΕΣΣΑΣ 17.00 ΕΛΠΙΔΑ ΕΔΕΣΣΑΣ-ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΜΕΣΣΙΑΝΟΥ
ΞΙΦΙΑΝΗΣ 17.00 ΠΑΣ ΞΙΦΙΑΝΗΣ-ΑΠΟΛΛΩΝ 1960 Κ ΒΡΥΣΗΣ
Π. ΗΛΙΑ 17.00 ΑΡΗΣ Π ΗΛΙΑ-ΔΟΞΑ ΦΕΣ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ
ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑΣ 17.00 ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ 2019 ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑΣ-ΑΣ ΣΕΒΑΣΤΕΙΑΝΩΝ 2018
ΚΑΛΗΣ 17.00 ΝΙΚΗ ΚΑΛΗΣ-ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
ΑΜΠΕΛΕΙΩΝ 17.00 ΑΡΗΣ ΑΜΠΕΛΕΙΩΝ-ΑΡΗΣ ΑΘΥΡΩΝ
*photo Γιώργος Δημητριάδης