«Ευχαριστούμε» από την αθλητική οικογένεια της χώρας, προς ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό

Εκδήλωση ευγνωμοσύνης του Be Active στο «Σωτηρία», με Υφυπουργό Αθλητισμού, γγΑ και Ολυμπιονίκες



Σε ένδειξη ευγνωμοσύνης και σεβασμού προς το έργο που επιτελούν οι επαγγελματίες υγείας για την αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19, ο Υφυπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού, Λευτέρης Αυγενάκης, ο Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού Γιώργος Μαυρωτάς, οι αθλήτριες, Πρέσβειρες της Συντονιστικής Επιτροπής του ευρωπαϊκού προγράμματος Be Active Hellas: Εύη Μωραϊτίδου, Ολυμπιονίκης Υδατοσφαίρισης και Πρόεδρος του Συλλόγου Ελλήνων Ολυμπιονικών, Σταυρούλα Ζυγούρη, Ολυμπιονίκης Πάλης και Γενική Γραμματέας ΣΕΟ και Αγγελική Καραπατάκη, Ολυμπιονίκης Υδατοσφαίρισης και μέλος του ΔΣ του ΣΕΟ και, ο Εθνικός Συντονιστής του Προγράμματος Be Active, Διονύσης Καρακάσης επισκέφτηκαν την 9η Πνευμονολογική Κλινική του Γενικού Νοσοκομείου Νοσημάτων Θώρακος «Σωτηρία». Η συμβολική δράση οργανώθηκε από το Be Active για να εκφράσει η πολιτική ηγεσία και η αθλητική οικογένεια τις θερμές τους ευχαριστίες και την αμέριστη στήριξη στο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό της χώρας, που δίνει τη μεγάλη μάχη για να σταθεί όρθιο το Εθνικό Σύστημα Υγείας, για να ανταπεξέλθει και να βγει η ελληνική κοινωνία από αυτή την πολύ δύσκολη περίοδο του δεύτερου κύματος της πανδημίας.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο υλοποίησης δράσεων του Ευρωπαϊκού χρηματοδοτούμενου προγράμματος #BEACTIVE ERASMUS + για το έτος 2020, προς τιμήν της καθημερινής, υπεράνθρωπης προσπάθειας που καταβάλλουν οι «ήρωες με τις άσπρες και πράσινες μπλούζες» των νοσοκομείων αναφοράς της χώρας μας για την αντιμετώπιση της διασποράς του κορωνοϊού.

Παρασχέθηκαν προς το ιατρικό και το νοσηλευτικό προσωπικό της 9ης Πνευμονολογικής Κλινικής υγιεινά γεύματα, βασιζόμενα σε διατροφική πρόταση του Πανελλήνιου Συλλόγου Διαιτολόγων Διατροφολόγων Ελλάδας, καθώς και μονάδες αποθήκευσης «usb stick» με ολιγόλεπτα βίντεο προβολής ασκήσεων ενδυνάμωσης από αθλητές και καθηγητές φυσικής αγωγής, για το σπίτι και τον χώρο εργασίας.

Στο πλαίσιο τήρησης των προβλεπόμενων υγειονομικών μέτρων προστασίας για την αντιμετώπιση της διασποράς του κορωνοϊού, η εκδήλωση έλαβε χώρα σε εξωτερικό, ειδικά διαμορφωμένο χώρο του Γενικού Νοσοκομείου Νοσημάτων Θώρακος «Σωτηρία», παρουσία της Αναπληρώτριας Διοικήτριας Άννας Κρεμμύδα, της Διευθύντριας Νοσηλευτικής Υπηρεσίας, Βάιας Ζαγανά, του Διευθυντή της 9ης Πνευμονολογικής κλινικής, Παναγιώτη Δεμερτζή, της Επιμελήτριας Α της 9ης Πνευμονολογικής Κλινικής Γεωργίας Χαρδαβέλλα και εκπροσώπων του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού της μονάδας COVID-19 της 9ης Πνευμονολογικής Κλινικής.

